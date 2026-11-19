La evaluación del galardón consideró la calidad de activos y la cotización de las acciones de la entidad en la Bolsa de Nueva York (Banco Macro)

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Banco Macro fue distinguido como Banco del Año en Argentina por la revista especializada LatinFinance, según informó la entidad en una gacetilla difundida este 19 de noviembre. El premio forma parte de los Bank of the Year Awards 2026, que reconocen a entidades financieras de América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el comunicado de Banco Macro, la evaluación consideró indicadores cuantitativos, la calidad de los activos y las valoraciones de analistas de mercado. La entidad señaló que también se tuvieron en cuenta los resultados que presenta en el mercado local y ante la Bolsa de Nueva York, donde cotiza bajo el símbolo BMA.

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LatinFinance evaluó resultados, solvencia y calidad de activos

El banco atribuyó la distinción a sus indicadores de rentabilidad, solvencia y calidad de cartera. La publicación especializada no detalló en la gacetilla los valores específicos ni el universo de instituciones evaluadas para la categoría argentina.

La entidad también indicó que el jurado consideró su plan de modernización de la atención al cliente. Entre las iniciativas mencionadas figuran las mejoras en la aplicación móvil, los servicios de autogestión y los canales de atención conversacional.

El banco destacó sus inversiones en tecnología y su red de sucursales

Jorge Brito, presidente de Banco Macro, vinculó el premio con la estrategia de largo plazo de la compañía y con las inversiones en tecnología e inteligencia artificial. En declaraciones difundidas por la entidad, también remarcó la presencia federal del banco y su red de más de 400 sucursales.

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Juan Parma, CEO de la institución, afirmó que el reconocimiento respalda la estrategia comercial y tecnológica de la firma. Mencionó entre los productos recientes a MacroChat, un servicio de banca conversacional con inteligencia artificial; Macro Private Bank; y un programa de fidelidad por niveles.

Los premios Bank of the Year Awards distinguen cada año a bancos de la región a partir de criterios vinculados con la solidez financiera, la gestión y la innovación, según la información difundida por Banco Macro.