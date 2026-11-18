Carolina Haymes, directora de Marketing de Adecoagro

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Las Tres Niñas, marca láctea de Adecoagro, lanzó una campaña junto a Mafalda para asociar su línea de leches con prácticas de sustentabilidad y consumo consciente. La edición especial, bajo el lema “Sumate a un mundo mejor”, incorpora viñetas del personaje creado por Quino en envases destinados a los hogares argentinos.

La propuesta comprende las cinco variedades de leche blanca de un litro: Clásica, Clásica más liviana, Liviana, 0% de tenor graso y 0% de lactosa. También incluye la presentación individual de 200 ml, y todas son leches 100% naturales, sin conservantes.

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Cada envase exhibe una viñeta diferente en la que Mafalda plantea, con humor, preguntas sobre el futuro del planeta. La campaña tendrá presencia en mobiliario urbano, lunetas de colectivos de alto tránsito —como la Línea 60—, puntos de venta, plataformas digitales e iniciativas con influencers, además de envases coleccionables.

Una alianza entre la leche industrializada y Mafalda

Las Tres Niñas, que fue fundada por Otto Kasdorf en 1915 y cuyo nombre homenajea a sus tres nietas, fue la primera del país en ofrecer leche controlada, pasteurizada y homogeneizada. También incorporó el tratamiento de Ultra Alta Temperatura, conocido como UAT, en envases Tetra Brik durante la década de 1960, una tecnología que modificó la conservación y comercialización del producto.

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La marca lideró su segmento entre las décadas de 1960 y 1980. Adecoagro la relanzó en 2020 con una plataforma centrada en la producción de leche de impacto positivo.

Carolina Haymes, directora de Marketing de Adecoagro, vinculó el lanzamiento con la historia compartida de ambas creaciones: “Las Tres Niñas y Mafalda nacieron con pocos años de diferencia y crecieron juntas en las mesas argentinas; volver a unirlas es un reencuentro entre dos íconos que siempre se animaron a hacer las cosas de otra manera”.

“Mafalda representa la conciencia, la empatía y las preguntas sinceras sobre el mundo que dejamos; Las Tres Niñas responde con hechos concretos: leche 100% natural, producida cuidando la tierra y a los animales, con energía renovable y envases más sustentables. Juntas invitamos a cada familia a sumarse a un mundo mejor desde un gesto tan cotidiano como servir un vaso de leche”, cerró la ejectutiva.

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