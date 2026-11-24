Los jurados del premio

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El Consejo Publicitario Argentino (CPA) realizó la votación final de los Premios Obrar Nacional 2026 en las oficinas de Coca Cola, con el objetivo de evaluar los casos seleccionados y definir las campañas ganadoras.

El galardón reconoce las comunicaciones de bien público y con impacto positivo realizadas en Argentina. Junto con la edición nacional, los Premios Obrar cuentan con versiones Federal y Estudiantes.

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La jornada se desarrolló en las oficinas de Coca Cola

Un jurado integrado por 29 referentes de agencias, empresas anunciantes, medios de comunicación, creadores de contenido y organizaciones de la sociedad civil analizó el diagnóstico de cada problemática, la estrategia creativa y los resultados alcanzados. La sesión fue presidida por Rodrigo Grau, cofundador y CCO de ISLA, y correspondió a la 17 edición del premio.

“Fue una jornada de mucho debate e intercambio muy enriquecedor. El nivel de las piezas demuestra que cuando la creatividad se pone al servicio de problemáticas reales, logra transformar conversaciones y generar impacto concreto en la sociedad”, destacó María Álvarez Vicente, directora ejecutiva del CPA.

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El jurado estuvo compuesto por 29 referentes de agencias, empresas anunciantes, medios de comunicación, etc.

“Presidir este jurado es una gran responsabilidad y un orgullo. En cada caso evaluado vimos cómo las marcas, las agencias y las organizaciones están elevando la vara estratégica y creativa para abordar temáticas sociales urgentes”, señaló Grau.

Integrantes del Jurado Final - Obrar Nacional 2026

Presidencia del Jurado: Rodrigo Grau – ISLA

Jurados participantes:

Adeline Stevens (Omint), Adriana Alesina (Santander), Agustina Vivero (Ruido Social Media/Academia SNPR), Ariadna Carulli (La Dupla), Blas Briceño (Finnegans SA), Carolina Belzunce (Payway), Clara Paterson (Infobae), Elina Méndez (Publicis Groupe), Federico Consiglieri (UNTREF Media), Federico Peowich (Macro), Florencia Saguier (Fundación La Nación), Inés Lespiaucq (Coca-Cola), Jéssica Jalife (Jalife Brothers), José Scioli (Cruz Roja Argentina), Lucila Maldonado (VISA/Consejo Profesional de Relaciones Públicas), Macarena Santos Muñoz (ICBC), Marcela Czarny (Chicos.net), María Daniela Decoud (Newsan), Mariano Pasik (Liebre), Martina Podestá (VEO Branding), Mary Teahan (Qendar), Myriam Mihkelson (MedioMundo), Pablo Cattoni (Círculo Dircoms), Paz Dutrey (Disney), Renzo Tapia (Ogilvy), Rosario Piñero (Cervecería y Maltería Quilmes), Santiago Peixoto (Identia PR) y Verónica Zampa (Andreani).

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Las campañas ganadoras serán anunciadas en diciembre en un evento presencial.