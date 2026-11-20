El equipo BIT del Banco Ciudad

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Banco Ciudad fue distinguido por Fintech Américas y PAMOIC por sus iniciativas de innovación en atención al cliente: obtuvo el premio Platino a la Experiencia del Cliente en los premios a los Innovadores Financieros en las Américas 2027 y dos reconocimientos en la edición 2026 de PAMOIC.

El chatbot BIT recibió un premio Plata por la estrategia “Tu casa por WhatsApp”, que acompañó durante septiembre y octubre de 2026 a 200 familias con créditos hipotecarios para comprar su primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. También obtuvo un premio Bronce por la transformación de la atención digital y el trabajo destinado a acompañar a un millón de clientes.

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El premio de Fintech Américas reconoció la adopción responsable de inteligencia artificial en la atención al público y los procesos internos. El banco creó un Centro de Excelencia en IA junto con las áreas de Negocios, Personas y Tecnología, e incorporó IA generativa al Centro de Atención al Cliente y a BIT, desde donde se pueden consultar saldos y movimientos, descargar resúmenes, gestionar tarjetas y simular créditos hipotecarios.

“Tenemos el desafío de que la tecnología y la transformación se traduzca en soluciones concretas que mejoren la experiencia de nuestro clientes” (Cafaldo)

La estrategia mantiene la intervención humana en situaciones sensibles, como los desconocimientos de consumos, e incluye validaciones de identidad en operaciones críticas. También contempla agentes internos de IA para consultas normativas, búsqueda de información y automatización de procesos, junto con sucursales enfocadas en el asesoramiento comercial y equipos especializados de atención remota.

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Los premios de Fintech Américas evalúan la originalidad, el impacto medible, la escalabilidad y la sostenibilidad de las iniciativas. La ceremonia se realizará en marzo de 2027 durante la conferencia Fintech Americas 2027, en Estados Unidos.

La Subgerenta General de Transformación Organizacional y Tecnología, Elena Cafaldo, señaló que “tenemos el desafío de que la tecnología y la transformación se traduzca en soluciones concretas que mejoren la experiencia de nuestro clientes. Y estos reconocimientos son una gran muestra de ese camino”.