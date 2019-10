Como la circular no se conoció hasta después del cierre de los mercados, no se sintió el impacto. De todas maneras, el Banco Central intervino para que no se dispare el dólar. El dólar mayorista terminó con un alza de 26 centavos a $57,59, pero con un elevado monto de negocios de USD 576 millones debido a los vencimientos de los fines de mes.