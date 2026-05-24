Cómo un perfil digital bien cuidado atrae a los reclutadores

El análisis de la presencia digital por parte de los reclutadores es un paso clave en el proceso de selección de personal en el mercado laboral actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de que un candidato llegue a la entrevista, los reclutadores suelen buscar su nombre en internet para conocer más sobre su perfil profesional y presencia digital, así como su currículum. Esta práctica se ha convertido en un paso habitual dentro del proceso de selección de personal.

Según la revista financiera Forbes, la revisión de la presencia digital es una herramienta utilizada para obtener información adicional que puede no estar presente en el currículum o la carta de presentación, al tiempo que permite a los reclutadores observar la coherencia entre lo que el candidato presenta formalmente y lo que publica o comparte en sus plataformas públicas.

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De este modo, se identifican detalles sobre la experiencia, la participación en la industria y la imagen proyectada por el aspirante en el entorno digital. En un mercado donde incluso se emplean herramientas de inteligencia artificial para examinar perfiles sociales, lo que aparece en los resultados de búsqueda puede influir directamente en avanzar o quedar descartado en el proceso de selección.

La gestión activa de la marca personal digital, especialmente a través de LinkedIn, es esencial para destacar ante reclutadores y captar nuevas oportunidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la alineación entre la presencia digital y el currículum

Uno de los aspectos más valorados por los empleadores es la consistencia entre el currículum y la información disponible en línea. La especialista Priya Rathod, de Indeed, señala que es importante que “todo lo que esté en línea sobre ti respalde lo que dice tu currículum y lo potencie”. Esta expectativa implica que cualquier discrepancia o ausencia de presencia profesional visible puede interpretarse como una alerta.

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La recomendación de Green —socia global de adquisición de talento en Pitney Bowes— es que los profesionales busquen su nombre en internet al menos una vez al año. Mientras algunos ejecutivos cuentan con equipos de relaciones públicas dedicados a monitorear su reputación, para la mayoría de los profesionales la única huella digital visible suele limitarse a redes sociales personales.

Si al buscarse solo aparecen perfiles de entretenimiento o vida privada y no hay rastro de la identidad profesional, el candidato tiene trabajo pendiente para fortalecer su marca corporativa.

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LinkedIn es la plataforma de referencia donde más del 90% de los recursos humanos revisan perfiles para tomar decisiones de contratación (iStock)

Construcción y mantenimiento de una huella digital profesional

La gestión activa de la presencia profesional en internet es otro factor a considerar. Green aconseja dedicar al menos entre 10% y 20% de la energía invertida en redes personales a consolidar un perfil profesional sólido, señalando a LinkedIn como el punto de partida fundamental. Este esfuerzo, afirma, genera una diferencia significativa en la retroalimentación que los reclutadores brindan a las postulaciones.

Más del 90% de los profesionales de recursos humanos y reclutadores consideran que el perfil de LinkedIn de un candidato resulta al menos “algo útil” en la toma de decisiones. Así lo indica la plataforma de desarrollo profesional Novorésumé. Incluso para quienes ya cuentan con empleo, mantener una presencia activa y profesional en esa red social puede aumentar la visibilidad y abrir puertas inesperadas.

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Green relata cómo, tras haber sido despedida, la difusión de contenido relevante en su perfil le permitió captar la atención de podcasters e influencers, facilitando su reincorporación laboral.

Actualizar el perfil con experiencias, compartir conocimientos y participar en debates del sector son estrategias recomendadas para demostrar autenticidad y diferenciarse en un entorno competitivo.

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La red de contactos en LinkedIn también influye en la percepción de los reclutadores sobre la reputación y el criterio del candidato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de LinkedIn en las decisiones de contratación

La plataforma LinkedIn no solo sirve como carta de presentación, sino que puede amplificar el alcance y la percepción del valor profesional de cada usuario. Los reclutadores tienden a revisar este espacio en busca de pruebas concretas sobre la trayectoria, el compromiso y la actualización del candidato en su área.

La existencia de un perfil completo, con contenidos alineados a la experiencia y publicaciones relacionadas con el sector, refuerza la autenticidad del postulante y aporta confianza al proceso.

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Como destaca la revista financiera Forbes, incluso quienes no se encuentran en búsqueda activa pueden beneficiarse de una presencia cuidada, ya que su actividad puede ser observada por potenciales empleadores o colaboradores.

Publicar contenido relevante y participar en debates sectoriales en LinkedIn fortalece la autenticidad y diferencia al profesional en búsquedas laborales (iStock)

Influencia de las conexiones y red social en la percepción del candidato

La evaluación de la red de contactos constituye una dimensión adicional en el análisis de perfiles. Algunas empresas seleccionan al azar varias conexiones de un candidato para explorarlas, partiendo de la premisa de que los vínculos también reflejan el criterio y la reputación del postulante.

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De acuerdo con Green, es fundamental tener claridad sobre cómo la propia imagen digital es percibida en ausencia, pues la manera en que otros profesionales interactúan o se vinculan con el perfil contribuye a la impresión general que recibe el reclutador.

Destacar en un mercado laboral competitivo exige disciplina, creatividad y una estrategia digital activa para ser visible entre los reclutadores (Europa Press)

Estrategias recomendadas para destacar en un mercado laboral competitivo

En un contexto donde la oferta de candidatos supera la demanda de puestos, sobresalir requiere creatividad y disciplina. La preparación comienza antes de la entrevista, con la publicación de contenido relevante en LinkedIn, la exhibición de habilidades y el posicionamiento como referente en áreas de especialidad.

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Green sugiere establecer una rutina que permita mantener la constancia y la estrategia, enfocándose en el impacto y la visibilidad. Hacer más que en el pasado es necesario para lograr diferenciarse y ser recordado por los reclutadores.