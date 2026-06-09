Furor en los mercados por el llegada de SpaceX a Wall Street: el valor que podría alcanzar al empresa espacial de Elon Musk

El despegue de uno de los cohetes de SpaceX (REUTERS/Steve Nesius/File Photo)

La oferta pública inicial (OPI o IPO, por sus siglas en inglés) de SpaceX registra una sobresuscripción significativa, según personas familiarizadas con el asunto, a medida que aumenta la demanda por un debut que podría marcar un récord.

Se espera que los bancos que lideran la oferta de la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk dejen de recibir órdenes de inversionistas institucionales el miércoles después del cierre del mercado en Nueva York, a las 4:00 pm, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

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El cierre de los libros de órdenes permite a los bancos evaluar la demanda y asesorar a la empresa sobre la fijación del precio. Se espera que la OPI de SpaceX fije su precio el 11 de junio y comience a cotizar al día siguiente. La compañía ofrece 555,6 millones de acciones a USD 135 cada una, lo que le permitiría recaudar unos USD 75.000 millones y alcanzar una valoración cercana a USD 1,8 billones.

Elon Musk, fundador de SpaceX

Los inversionistas minoristas aún podrán presentar órdenes para adquirir acciones de SpaceX en algunas plataformas después de la fecha límite del miércoles. Bloomberg News informó previamente que la empresa asignará hasta 30% de la oferta a este grupo de inversionistas.

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Un portavoz de SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Representantes de Goldman Sachs Group y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.

La expectativa por la OPI sigue creciendo, ya que se prevé que sea la mayor de la historia, superando el debut bursátil de USD 29.400 millones de Saudi Aramco en 2019. La compañía ha revelado nuevas fuentes de ingresos en las últimas semanas, destacando especialmente su capacidad en inteligencia artificial. El viernes, SpaceX anunció un acuerdo con Alphabet, mediante el cual el desarrollador del modelo de IA Gemini pagará USD 920 millones mensuales como parte de un contrato de servicios en la nube vigente hasta 2029. Anteriormente, la empresa había revelado un acuerdo similar con Anthropic PBC.

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La compañía, formalmente conocida como Space Exploration Technologies, espera debutar en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.

Invertir en Argentina

De esa manera, la empresa entraría al top10 de las firmas con mayor valor de mercado del mundo. Es ranking hoy lo lidera Nvidia, con un valor de USD 5 billones, según el sitio Companies Market Cap.

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Ese podio lo completan Apple ( USD 4,5 billones) y Alphabet (USD 4,4 billones). Luego siguen Microsoft (USD 3 billones), Amazon (USD 2,6 billones), TSMC (USD 2,2 billones), Broadcom (USD 1,86 billones), Saudi Aramco (USD 1,7 billones), Tesla (USD 1,5 billones) y Meta Plataforms (USD 1,49 billones).

Cómo destacó ayer Infobae, también se podrá invertir en la empresa de Musk desde Argentina. Los inversores minoristas, particulares o retail generalmente tienen dos opciones para exponerse a la compañía:

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Brokers internacionales: Plataformas que operan directamente en Wall Street, como Interactive Brokers o XTB. Algunas de estas plataformas reservaron un porcentaje histórico de acciones para inversores minoristas en esta IPO en particular, aunque la asignación no está garantizada y suele estar sujeta a un “sorteo” o demanda en la plataforma. Compra posterior al debut: Una vez que la acción comience a cotizar en el índice Nasdaq, cualquier persona con una cuenta internacional fondeada -o a través de algunas apps globales- puede comprarla al precio de mercado.

Días atrás, SpaceX anunció un acuerdo con Alphabet, mediante el cual el desarrollador del modelo de IA Gemini pagará USD 920 millones mensuales como parte de un contrato de servicios en la nube vigente hasta 2029 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Si no se quiere abrir una cuenta en el exterior, existen opciones indirectas que operan desde el mercado local o plataformas integradas:

Inversión indirecta en el exterior: Puedes utilizar brokers locales como IOL o Balanz, que ofrecen la posibilidad de fondear cuentas internacionales para operar activos en Estados Unidos una vez iniciada la rueda.

Fondos y ETF que poseen acciones: A través de distintos brokers internacionales, se puede invertir en fondos cotizados que agrupan a empresas vinculadas a la industria aeroespacial o que poseen participaciones directas en el capital privado de SpaceX, como es el caso de Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) o fondos similares. El Cedear XOVR permite invertir desde Argentina en pesos o dólares, brindando exposición a acciones de empresas públicas de alto crecimiento y un porcentaje en capital privado de startups antes de salir a Bolsa, incluyendo una fuerte posición en SpaceX.

Posibilidad de Cedears: Especialistas financieros mencionan que el mercado local (Byma) evalúa en un futuro cercano la posibilidad de crear un Cedear (Certificado de Depósito Argentino) de empresas como SpaceX, lo que permitiría invertir en pesos desde Argentina una vez que el papel tenga suficiente liquidez en Wall Street y comience el proceso de empaquetado local.

Con información de Bloomberg