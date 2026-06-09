Finanzas y Negocios

Furor en los mercados por el llegada de SpaceX a Wall Street: el valor que podría alcanzar al empresa espacial de Elon Musk

Las órdenes por el debut bursátil desbordan el volumen en venta, mientras los bancos líderes prevén cerrar el libro de pedidos el miércoles a las 4:00 pm en Nueva York. Las cifra que podría recaudar

Guardar
Google icon
El despegue de uno de los cohetes de SpaceX (REUTERS/Steve Nesius/File Photo)
El despegue de uno de los cohetes de SpaceX (REUTERS/Steve Nesius/File Photo)

La oferta pública inicial (OPI o IPO, por sus siglas en inglés) de SpaceX registra una sobresuscripción significativa, según personas familiarizadas con el asunto, a medida que aumenta la demanda por un debut que podría marcar un récord.

Se espera que los bancos que lideran la oferta de la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk dejen de recibir órdenes de inversionistas institucionales el miércoles después del cierre del mercado en Nueva York, a las 4:00 pm, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

PUBLICIDAD

El cierre de los libros de órdenes permite a los bancos evaluar la demanda y asesorar a la empresa sobre la fijación del precio. Se espera que la OPI de SpaceX fije su precio el 11 de junio y comience a cotizar al día siguiente. La compañía ofrece 555,6 millones de acciones a USD 135 cada una, lo que le permitiría recaudar unos USD 75.000 millones y alcanzar una valoración cercana a USD 1,8 billones.

Elon Musk, fundador de SpaceX
Elon Musk, fundador de SpaceX

Los inversionistas minoristas aún podrán presentar órdenes para adquirir acciones de SpaceX en algunas plataformas después de la fecha límite del miércoles. Bloomberg News informó previamente que la empresa asignará hasta 30% de la oferta a este grupo de inversionistas.

PUBLICIDAD

Un portavoz de SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Representantes de Goldman Sachs Group y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.

La expectativa por la OPI sigue creciendo, ya que se prevé que sea la mayor de la historia, superando el debut bursátil de USD 29.400 millones de Saudi Aramco en 2019. La compañía ha revelado nuevas fuentes de ingresos en las últimas semanas, destacando especialmente su capacidad en inteligencia artificial. El viernes, SpaceX anunció un acuerdo con Alphabet, mediante el cual el desarrollador del modelo de IA Gemini pagará USD 920 millones mensuales como parte de un contrato de servicios en la nube vigente hasta 2029. Anteriormente, la empresa había revelado un acuerdo similar con Anthropic PBC.

La compañía, formalmente conocida como Space Exploration Technologies, espera debutar en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.

Invertir en Argentina

De esa manera, la empresa entraría al top10 de las firmas con mayor valor de mercado del mundo. Es ranking hoy lo lidera Nvidia, con un valor de USD 5 billones, según el sitio Companies Market Cap.

Ese podio lo completan Apple ( USD 4,5 billones) y Alphabet (USD 4,4 billones). Luego siguen Microsoft (USD 3 billones), Amazon (USD 2,6 billones), TSMC (USD 2,2 billones), Broadcom (USD 1,86 billones), Saudi Aramco (USD 1,7 billones), Tesla (USD 1,5 billones) y Meta Plataforms (USD 1,49 billones).

Cómo destacó ayer Infobae, también se podrá invertir en la empresa de Musk desde Argentina. Los inversores minoristas, particulares o retail generalmente tienen dos opciones para exponerse a la compañía:

  1. Brokers internacionales: Plataformas que operan directamente en Wall Street, como Interactive Brokers o XTB. Algunas de estas plataformas reservaron un porcentaje histórico de acciones para inversores minoristas en esta IPO en particular, aunque la asignación no está garantizada y suele estar sujeta a un “sorteo” o demanda en la plataforma.
  2. Compra posterior al debut: Una vez que la acción comience a cotizar en el índice Nasdaq, cualquier persona con una cuenta internacional fondeada -o a través de algunas apps globales- puede comprarla al precio de mercado.
Días atrás, SpaceX anunció un acuerdo con Alphabet, mediante el cual el desarrollador del modelo de IA Gemini pagará USD 920 millones mensuales como parte de un contrato de servicios en la nube vigente hasta 2029 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Días atrás, SpaceX anunció un acuerdo con Alphabet, mediante el cual el desarrollador del modelo de IA Gemini pagará USD 920 millones mensuales como parte de un contrato de servicios en la nube vigente hasta 2029 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Si no se quiere abrir una cuenta en el exterior, existen opciones indirectas que operan desde el mercado local o plataformas integradas:

  • Inversión indirecta en el exterior: Puedes utilizar brokers locales como IOL o Balanz, que ofrecen la posibilidad de fondear cuentas internacionales para operar activos en Estados Unidos una vez iniciada la rueda.
  • Fondos y ETF que poseen acciones: A través de distintos brokers internacionales, se puede invertir en fondos cotizados que agrupan a empresas vinculadas a la industria aeroespacial o que poseen participaciones directas en el capital privado de SpaceX, como es el caso de Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) o fondos similares. El Cedear XOVR permite invertir desde Argentina en pesos o dólares, brindando exposición a acciones de empresas públicas de alto crecimiento y un porcentaje en capital privado de startups antes de salir a Bolsa, incluyendo una fuerte posición en SpaceX.
  • Posibilidad de Cedears: Especialistas financieros mencionan que el mercado local (Byma) evalúa en un futuro cercano la posibilidad de crear un Cedear (Certificado de Depósito Argentino) de empresas como SpaceX, lo que permitiría invertir en pesos desde Argentina una vez que el papel tenga suficiente liquidez en Wall Street y comience el proceso de empaquetado local.

Con información de Bloomberg

Temas Relacionados

SpaceXElon MuskNasdaqWall Street

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Promociones irresistibles y apuestas: el cóctel de riesgos que la Oficina del Consumidor Financiero de Costa Rica pide evitar durante el Mundial

La entidad aconseja revisar cada oferta con lupa y pensar dos veces antes de probar suerte, ya que dejarse llevar por la emoción puede tener consecuencias económicas más allá del torneo

Promociones irresistibles y apuestas: el cóctel de riesgos que la Oficina del Consumidor Financiero de Costa Rica pide evitar durante el Mundial

Cómo influyen los pequeños cambios de ingresos y gastos en el estrés financiero

Una investigación sobre 324 trabajadores determinó que la tensión por el dinero fluctúa con ajustes semanales del presupuesto y puede repercutir en el hogar y en el trabajo

Cómo influyen los pequeños cambios de ingresos y gastos en el estrés financiero

Cómo un perfil digital bien cuidado atrae a los reclutadores

Una coherencia visible entre presencia en línea y trayectoria profesional puede marcar la diferencia en procesos de selección actuales

Cómo un perfil digital bien cuidado atrae a los reclutadores

Cómo retener talento cuando el salario ya no basta: Experta explica el método SEE

La psicóloga organizacional Diana Sigüenza destaca que “el 75 % de los candidatos investiga la huella digital y reputación de las empresas antes de aceptar una oferta laboral”

Cómo retener talento cuando el salario ya no basta: Experta explica el método SEE

Retiros voluntarios y despidos: en qué conviene invertir la indemnización para no perder plata

Con el aumento de los retiros voluntarios y despidos, cada vez más personas buscan alternativas para cuidar su dinero. Un economista explicó cuáles son las opciones más seguras para invertir

Retiros voluntarios y despidos: en qué conviene invertir la indemnización para no perder plata

DEPORTES

Con Wembanyama como figura, San Antonio rompió la racha de Nueva York y se quedó con el Juego 3 de las Finales de la NBA

Con Wembanyama como figura, San Antonio rompió la racha de Nueva York y se quedó con el Juego 3 de las Finales de la NBA

El polémico pedido del entrenador de Argelia, rival de Argentina en el Mundial, de cara al amistoso ante Bolivia: el factor Scaloneta

El récord que rompió Nicolás Tagliafico con la selección argentina en la antesala de su tercera participación mundialista

La decisión de Argelia con su entrenador Vladimir Petkovic a horas del debut en el Mundial 2026

Christian Eriksen reapareció en redes sociales tras su descompensación: el mensaje de Lautaro Martínez

TELESHOW

Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Cami Mayán habló de la polémica de Ailén Cova en la serie de la Selección: “¿Yo hice algo malo? No”

Rodrigo Lussich se sinceró sobre su pedido de disculpas a Mariano Martínez tras su pelea: “Él no me las dio”

Qué tatuaje le pidió Evelyn Botto a Fede Bal al enterarse de los diseños que él tiene dedicados a sus ex

Oriana Sabatini se sinceró sobre su traumático embarazo: “Se llama pubalgia; durante 4 meses me desperté llorando de dolor”

INFOBAE AMÉRICA

“Campo visual”: la vida al borde de uno mismo

“Campo visual”: la vida al borde de uno mismo

Renace la capilla histórica del Hospital Rosales, ícono de la arquitectura y testigo de más de un siglo de historia

Honduras: 268 personas menores de 30 años asesinados en 2026, según Coiproden

La creación de empresas en El Salvador supera las 4,000 en 2026 y crece 32%, según el CNR

¿Fue Winston Churchill un buen pintor?