Promociones irresistibles y apuestas: el cóctel de riesgos que la Oficina del Consumidor Financiero de Costa Rica pide evitar durante el Mundial

La Oficina del Consumidor Financiero advirtió que el Mundial 2026 puede provocar un aumento en salidas, compras impulsivas y gastos en entretenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina del Consumidor Financiero de Costa Rica advirtió que el Mundial de fútbol puede elevar el gasto en salidas, compras impulsivas, promociones y entretenimiento, y pidió planificar el presupuesto para evitar que la euforia del torneo termine en deudas y desequilibrios en las finanzas personales y familiares.

De acuerdo con la Tercera Encuesta Nacional de Endeudamiento de la OCF, cerca de dos de cada 10 personas consultadas dijo tener deudas con tiendas de electrodomésticos y comercios similares, un dato que la entidad vincula con compras que pueden convertirse en una carga financiera cuando no existe una gestión adecuada del dinero.

La OCF señaló que pantallas, reuniones sociales, promociones y salidas pueden aumentar el gasto durante la temporada mundialista si no existe control del presupuesto personal.

La OCF advirtió que el consumo impulsivo durante el Mundial puede afectar los meses siguientes

El director general de la OCF Danilo Montero explicó que el problema no es disfrutar el evento, sino hacerlo sin orden. En una declaración difundida por la entidad, afirmó: “El mundial suele generar un aumento en el consumo impulsado por la emoción, la presión social y la exposición constante a promociones y ofertas”.

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Montero añadió que, en ese escenario, muchas personas asumen gastos no contemplados, en especial en artículos electrónicos, celebraciones familiares y entretenimiento, y recurren a crédito no programado. “Pequeñas decisiones de gasto a lo largo del torneo terminan afectando la estabilidad financiera de los meses siguientes”, sostuvo.

La respuesta directa de la OCF es concreta: recomienda definir desde el inicio cuánto dinero se destinará al Mundial, limitar las salidas, revisar cada compra antes de pagar y evitar financiar consumos del torneo con tarjeta de crédito si eso puede generar intereses o dificultades de pago posteriores.

Como parte de esa iniciativa, la OCF difundió “Las 11 jugadas maestras para cuidar tus finanzas durante el mundial”, una guía práctica para mantener bajo control los gastos asociados al campeonato.

La primera recomendación es no ver todos los partidos fuera de casa. La entidad aconseja alternar las salidas a bares y restaurantes con encuentros en el hogar y organizarse con amigos para no disparar el gasto sin advertirlo.

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La segunda es hacer con tiempo una “alineación” de gastos. Según la OCF, contar con un presupuesto claro permite disfrutar del torneo sin afectar otras responsabilidades financieras.

La OCF recomendó definir desde el inicio cuánto dinero se destinará al Mundial para evitar desequilibrios en las finanzas personales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía incluye compras, tarjetas, apuestas y gastos compartidos

La oficina también pidió no dejarse llevar por promociones y ofertas que parecen irresistibles durante el Mundial. Su recomendación es preguntarse antes de comprar si el producto realmente se necesita o si la adquisición responde solo a la emoción del momento.

En la misma línea, advirtió sobre las compras impulsivas de artículos ligados al ambiente futbolero, incluso cuando se presentan como gangas. La entidad remarcó que no todo lo que luce como oferta representa una conveniencia real.

Sobre el uso del crédito, la OCF instó a no “sacarse la tarjeta roja con la tarjeta de crédito”. La recomendación es no financiar gastos del Mundial con crédito si luego resultan difíciles de pagar o generan intereses innecesarios.

Otro consejo es aplicar un “VAR” a los gastos: revisar el monto antes de pagar, comparar precios y confirmar que la compra vale la pena. Para la oficina, detenerse unos segundos antes de cerrar una operación puede evitar errores y desembolsos innecesarios.

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La guía también se detiene en las apuestas. La Oficina del Consumidor Financiero recordó que durante el Mundial aumenta la presión social y la emoción por “probar suerte”, pero subrayó que estas prácticas implican riesgos y pueden afectar las finanzas, sobre todo cuando existen compromisos o gastos prioritarios.

Entre las estrategias de contención del gasto, la entidad propuso “jugar en equipo”, es decir, compartir costos con amigos o familiares. Repartir pagos de comida, bebidas o suscripciones puede hacer más accesible seguir el torneo.

Compartir costos con amigos o familiares y administrar el dinero durante todo el torneo son estrategias clave para evitar deudas tras el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCF añadió que el “tiempo extra” no debe convertirse en gasto extra. Alertó sobre el efecto acumulativo de pequeños desembolsos adicionales hechos bajo la lógica del “ya que estamos”, porque pueden superar lo previsto en el presupuesto.

La última recomendación es reservar “banca” para el segundo tiempo: no gastar todo al inicio del torneo y administrar el dinero para llegar al final con margen. La entidad cerró su mensaje con una advertencia: disfrutar el ambiente del Mundial no debe terminar en un “fuera de juego financiero” que comprometa la estabilidad económica posterior.

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