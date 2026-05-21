Cómo retener talento cuando el salario ya no basta: Experta explica el método SEE

Diana Sigüenza durante su exposición en el Congreso Mujer y Liderazgo XVIII, el 20 de mayo de 2026. Foto Infobae Centroamérica/Katlen Urquilla

Diana Sigüenza, psicóloga organizacional con más de diez años de experiencia en recursos humanos, presentó este miércoles durante un congreso de mujeres en la capital una visión renovada sobre los retos actuales para atraer y fidelizar talento en las empresas salvadoreñas. De acuerdo con su exposición, el salario ha dejado de ser el principal factor de permanencia laboral, dando paso a variables como el liderazgo, la cultura organizacional y el propósito.

Durante su intervención en el XXII Congreso Mujer y Liderazgo, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Diana Sigüenza ilustró la problemática con historias reales, entre ellas el caso de Liliana, una profesional con amplia trayectoria que decidió cambiar de empresa en busca de nuevos retos. A pesar de las expectativas iniciales, Liliana manifestó su deseo de abandonar la compañía después de solo tres meses, no por temas económicos, sino por falta de reconocimiento y valoración personal. “Quiero una empresa en la cual me sienta reconocida, vista y también valorada”, relató la especialista.

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La expositora describió la evolución de los procesos de selección de talento desde 1955 hasta la actualidad, identificando cuatro grandes etapas: la era de la estabilidad, la era corporativa, la etapa de inicio del cambio y la actual era orientada a la retención del talento. En la actualidad, el 75 % de la fuerza laboral está compuesta por millennials y centennials, quienes priorizan el sentido de propósito y la cultura organizacional sobre las compensaciones económicas.

Imagen ilustrativa de referencia

Factores de renuncia y rotación en la región

Según Diana Sigüenza, datos recientes de LinkedIn —plataforma profesional— muestran que el 75 % de los candidatos investiga la huella digital y reputación de las empresas antes de aceptar una oferta. Este comportamiento resalta la importancia de la marca empleadora. Además, citó un estudio de McKinsey, consultora global, el cual indica que en 2024 las renuncias voluntarias aumentaron debido principalmente a dos factores: el liderazgo deficiente y la ausencia de propósito en la organización.

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En el ámbito regional, la rotación voluntaria en empresas de Centroamérica y El Salvador ha crecido de 8 % a 14 %, lo que representa un costo equivalente a entre seis a nueve meses de salario por cada baja. “No solo tiene un impacto económico, sino también emocional”, señaló la especialista.

Herramientas para la gestión de talento

Como herramienta práctica, Diana Sigüenza propuso un autodiagnóstico para evaluar la salud organizacional. Incluye aspectos como contar con una propuesta de valor clara para el colaborador, procesos de selección ágiles, estructura de integración para los primeros noventa días y liderazgo preparado para gestionar nuevas generaciones. Explicó que obtener al menos cuatro respuestas afirmativas en este diagnóstico representa una ventaja competitiva.

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La especialista presentó el método SEE (Sintonizar, Enamorar, Enraizar) como estrategia integral. Sintonizar implica alinear la cultura, el liderazgo y la marca empleadora con las expectativas del candidato. Enamorar se refiere a diseñar una experiencia positiva desde la postulación hasta el ingreso, y Enraizar consiste en crear condiciones para que el talento desee permanecer y crecer en la empresa.

Dos profesionales dialogan intensamente durante una entrevista de trabajo en una moderna sala de reuniones, con laptops y bebidas, y un panorama urbano de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias y competencias clave para el futuro

Respecto a tendencias, Diana Sigüenza destacó la adopción de la inteligencia artificial en los procesos de selección, lo que permite optimizar recursos y personalizar la experiencia del candidato. Mencionó que incluso pequeñas y medianas empresas pueden acceder a estas herramientas sin requerir grandes inversiones.

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Para fortalecer el vínculo entre empresa y colaboradores, la experta recomendó crear mapas de experiencia tanto para candidatos como para empleados, estructurar procesos de onboarding efectivos y mantener una cultura de retroalimentación inmediata. Afirmó: “Lo peor que se le puede hacer a un ser humano es dejarlo en la incertidumbre”.

En su exposición, la especialista indicó que el liderazgo humano y la inteligencia emocional emergen como competencias clave para el éxito organizacional. Citó un estudio de Harvard, universidad estadounidense de prestigio, que atribuye el 80 % del éxito personal a la inteligencia emocional.

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Diana Sigüenza alentó a las empresas a realizar encuestas de clima laboral y a practicar el reconocimiento efectivo y específico de los logros. Como tarea, sugirió que los asistentes agradezcan de manera personalizada a un colaborador, resaltando acciones concretas y su impacto en la organización.