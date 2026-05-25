Finanzas y Negocios

Cómo influyen los pequeños cambios de ingresos y gastos en el estrés financiero

Una investigación sobre 324 trabajadores determinó que la tensión por el dinero fluctúa con ajustes semanales del presupuesto y puede repercutir en el hogar y en el trabajo

Guardar
Google icon
Imagen de persona abrumada haciendo cuentas, enfrentando estrés financiero. Otras opciones: presión económica, dificultad con las finanzas, preocupación monetaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio de la Universidad de Texas A&M reveló que pequeñas variaciones en ingresos y gastos afectan el estrés financiero semanal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad de Texas A&M reveló que variaciones aparentemente menores en los ingresos o gastos pueden ejercer un efecto inmediato y significativo en los niveles de estrés financiero, tanto en el hogar como en el entorno laboral, informó el portal especializado Phys.org.

El estudio, publicado en la revista científica Journal of Business and Psychology, rastreó a 324 trabajadores en Estados Unidos a lo largo de nueve semanas y reunió 2.916 observaciones semanales en total. Los resultados contradicen la suposición tradicional de que el estrés financiero es una condición fija: en cambio, varía semana a semana en función de los ingresos, los gastos, la complejidad de la gestión de deudas y los excesos de gasto.

PUBLICIDAD

“Tiene altibajos a medida que avanzas en el mes o incluso en la semana”, señaló el doctor Ian Hughes, profesor asistente del Departamento de Ciencias Psicológicas y del Cerebro de la universidad. “Parece ser algo que se mueve, al menos en cierta medida”, agregó.

La publicación original propone tratar el estrés financiero como un fenómeno dinámico que fluctúa según el contexto financiero de cada persona, anclado en la Teoría de Conservación de Recursos, un marco teórico que sostiene que las personas buscan proteger y acumular recursos para hacer frente al estrés, y en aportes de la economía conductual y la psicología cognitiva.

PUBLICIDAD

Metodología y límites del análisis

Los datos se recopilaron del 19 de enero al 15 de marzo, un período en el que los trabajadores suelen recibir bonificaciones y reembolsos impositivos, factor que el propio estudio reconoce como relevante para interpretar los resultados.

En cuanto a las deudas, la investigación las aborda de manera uniforme, aunque distingue conceptualmente entre aquellas consideradas “buenas” —como una hipoteca, que genera patrimonio— y las “malas”, como la deuda de tarjeta de crédito, caracterizada por sus altas tasas de interés.

Para detectar las relaciones entre variables financieras y niveles de estrés, los investigadores emplearon modelos aditivos generalizados jerárquicos, un enfoque estadístico que permite detectar patrones complejos entre variables que no siguen una relación proporcional simple.

Mujer con expresión preocupada sentada a una mesa de madera, sosteniendo un documento que dice 'DEBT COLLECTION' con una pila de papeles al lado.
La percepción del bienestar financiero se ve más impactada por pequeñas sumas que por grandes montos o bonificaciones excepcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso de los pequeños montos

Tanto los aumentos significativos de salario como las bonificaciones muestran rendimientos decrecientes una vez que se supera cierto umbral. Según el estudio, el alivio del estrés financiero fue inmediato ante cambios modestos y, en algunos casos, tan grande como el asociado a bonificaciones o pagos excepcionales.

El análisis indicó además que los efectos negativos de los excesos de gasto son más severos cuando se trata de montos pequeños, como aquellos dedicados a actividades sociales, en comparación con desembolsos mayores pero necesarios, por ejemplo, reparaciones médicas o automotrices.

Según Hughes, las personas parecen experimentar una aceptación cognitiva de gastos que exceden el presupuesto si son indispensables, en contraste con la incomodidad que generan los gastos ligados a decisiones prescindibles.

“Los resultados que estábamos observando estaban impulsados principalmente por cantidades pequeñas de dinero y no por grandes sumas”, indicó el doctor.

Hombre de mediana edad con camisa vaquera, concentrado, escribiendo en un cuaderno con lápiz. Recibos, calculadora y taza de café en mesa de madera.
El exceso de gastos prescindibles tiene un mayor peso emocional negativo que los gastos obligados por situaciones inevitables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones individuales y del empleador

El estrés financiero tiende a repercutir en el entorno laboral, con efectos en las relaciones interpersonales, el compromiso en el trabajo y la salud general de los empleados. Hughes sostuvo que la gestión adecuada tanto a nivel individual como institucional puede producir mejoras sustanciales.

La respuesta a este fenómeno, explicó el investigador, reside en prácticas sencillas como la planificación y el presupuesto, junto con apoyos desde el ámbito del empleo, como bonificaciones fraccionadas o programas de consolidación de deuda. Estas estrategias estarían orientadas a facilitar la adaptación a los cambios de corto plazo, más que a depender exclusivamente de incrementos salariales de gran envergadura.

“Que te paguen lo mismo de siempre no influye en tu estrés; lo que importa es cómo usas ese dinero”, puntualizó el doctor.

Temas Relacionados

Estrés FinancieroBienestar EconómicoPlanificación FinancieraUniversidad de Texas A&MNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo un perfil digital bien cuidado atrae a los reclutadores

Una coherencia visible entre presencia en línea y trayectoria profesional puede marcar la diferencia en procesos de selección actuales

Cómo un perfil digital bien cuidado atrae a los reclutadores

Cómo retener talento cuando el salario ya no basta: Experta explica el método SEE

La psicóloga organizacional Diana Sigüenza destaca que “el 75 % de los candidatos investiga la huella digital y reputación de las empresas antes de aceptar una oferta laboral”

Cómo retener talento cuando el salario ya no basta: Experta explica el método SEE

Retiros voluntarios y despidos: en qué conviene invertir la indemnización para no perder plata

Con el aumento de los retiros voluntarios y despidos, cada vez más personas buscan alternativas para cuidar su dinero. Un economista explicó cuáles son las opciones más seguras para invertir

Retiros voluntarios y despidos: en qué conviene invertir la indemnización para no perder plata

Cómo transformará el avance de la economía plateada las estrategias globales de empresas y mercados en la próxima década

En un mundo donde nuevos retos demográficos reconfiguran fuerzas económicas, expertos exploran el impacto de tendencias emergentes en las decisiones empresariales y la innovación de productos orientados a la longevidad

Cómo transformará el avance de la economía plateada las estrategias globales de empresas y mercados en la próxima década

Las pymes en Costa Rica atrasan adopción de pagos digitales

El bajo porcentaje de aceptación de tarjetas revela una brecha significativa en la transformación digital de los pequeños comercios, mientras la preferencia de los consumidores por métodos electrónicos supera ampliamente la oferta actual en el país

Las pymes en Costa Rica atrasan adopción de pagos digitales

DEPORTES

Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

El enojo de Nicolás Figal con un ayudante de Claudio Úbeda durante la eliminación de Boca Juniors

Contra quién jugará Boca en la Sudamericana y todo lo que hay que saber del sorteo de la Libertadores

“¡Salió la lista oficial!“: la reacción del Flaco López al enterarse en una nota post partido de su citación para el Mundial 2026 con Argentina

La monstruosa oferta del PSG al Atlético de Madrid por Julián Álvarez y el impactante salario que le ofrece al jugador

TELESHOW

Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

Mirtha Legrand deslumbró en el desfile de Claudio Cosano: crónica de una noche con la moda como protagonista

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

INFOBAE AMÉRICA

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

El Salvador marca récord en depósitos de ahorro durante el primer trimestre del año

Inauguran una sala inmersiva en el aeropuerto Tocumen para transformar la experiencia de quienes transitan por Panamá

Perros detectores de República Dominicana y Centroamérica asisten a México para blindar sus fronteras ante la ola mundialista

Un drone atribuido a Rusia impactó en Rumania y EEUU advierte: “Vamos a defender cada centímetro de la OTAN”