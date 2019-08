Aun cuando el tipo de cambio real pueda indicar que la paridad nominal no está atrasada, y por tanto no amenaza con poner en riesgo la competitividad cambiaria de la producción nacional con el resto del mundo, no debiera desestimarse que una suba de 9,2% desde el punto mínimo que tuvo a mediados de julio afecte la tendencia descendente de la tasa de inflación en el corriente agosto.