Frente a la entrega del software que fue incorporado en estas elecciones para la transmisión desde los lugares de votación, explicó que "esa entrega se hace en la última semana, porque el material que se entrega es el último software con las últimas actualizaciones. Estará a disposición en estos días, y no habrá ningún problema. No tenía sentido hacerlo antes cuando no estuviera la información necesaria".