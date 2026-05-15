México

Megafuga de agua potable se convierte en cascada en Xochimilco

El hecho se habría provocado por la ruptura de un tubo en la colonia San Francisco Tlalnepantla

Guardar
Google icon

Fuga de agua en Xochimilco que se convirtió en río, vecinos y autoridades acuden a la zona (Redes Sociales)

La mañana del 15 de mayo se reportó una fuga en una tubería de agua potable en el poblado de San Francisco Tlalnepantla, ubicado en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.

El agua se desbordó a tal punto que se convirtió en un impresionante río que ya afecta a los vecinos que habitan la colonia. De acuerdo a los primeros reportes, podría tratarse de una ruptura en la tubería lo que ocasionó la fuga.

PUBLICIDAD

Los primeros testimonios ciudadanos, de los vecinos de la colonia, la fuga habría comenzado al rededor de la 7:30 de la mañana, sin embargo, a pesar de que intentaron alertar a las personas “no pudimos hacer nada”.

Un vecino de la zona reportó que desde que percibió los primeros indicios de la fuga, alertó a las autoridades para que acudan a ayudar, sin embargo, relató a los medios que a pesar de que envió las pruebas que le pidieron, “ayudó más mi padrastro”, quien tiene un tractor e intentó abrir carreteras para que corra el agua.

PUBLICIDAD

No obstante, conforme avanzó la fuga, originada desde lo alto del cerro, las autoridades de Protección Civil, bomberos y Policía Municipal comenzaron a acudir a la zona.

Otra fuga registrada en Iztapalapa

Esta no ha sido la única fuga registrada en días recientes. El pasado 13 de mayo, hubo una megafuga de agua provocada por la ruptura de una tubería de 48 pulgadas dejó calles y viviendas inundadas en la colonia Ampliación Los Reyes, Iztapalapa. Autoridades advirtieron que el suministro podría verse afectado en casi la mitad de la alcaldía.

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz informó que la emergencia comenzó en el cruce de 5 de Mayo y avenida Tláhuac, donde el agua descendió como un río y cubrió carriles y banquetas. La corriente dañó decenas de viviendas, mientras que personal de la alcaldía, Protección Civil y policías apoyaron a la población y realizaron cortes a la circulación. Alrededor de las 15:20 horas, la alcaldía informó que la fuga fue controlada y que seguían las labores de limpieza.

“Personal de la Alcaldía continúa trabajando en la limpieza de calles y atención a viviendas afectadas, mientras los niveles de encharcamiento en la zona ya son menores”, señaló la demarcación.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua confirmó que la línea afectada abastece al tanque de La Estrella, encargado de suministrar a una parte significativa de la demarcación. Según la alcaldesa, el daño se extiende en aproximadamente 1,300 kilómetros. El personal continúa desalojando el agua del interior de las viviendas y aplicando medidas preventivas para reducir riesgos.

Temas Relacionados

Xochimilcofuga de aguaCDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capítulo final de The Boys llegará a los cines de México y fans enloquecen por la noticia

La función especial en 4DX del último episodio generó una ola de reacciones en redes sociales

Capítulo final de The Boys llegará a los cines de México y fans enloquecen por la noticia

Sheinbaum sostiene llamada con Trump en medio de tensión por caso Rocha Moya y muerte de agentes de la CIA en Chihuahua

La mandataria informó que hoy sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos

Sheinbaum sostiene llamada con Trump en medio de tensión por caso Rocha Moya y muerte de agentes de la CIA en Chihuahua

Chivas vs Cruz Azul: dónde y cuándo ver la vuelta de la semifinal del Clausura 2026

Con la eliminatoria todavía sin definirse, ambos equipos buscarán aprovechar sus condiciones para instalarse en la final

Chivas vs Cruz Azul: dónde y cuándo ver la vuelta de la semifinal del Clausura 2026

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 15 de mayo

Ya sea en auto o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 15 de mayo

Sheinbaum compara impacto de su visita a España con viaje de Díaz Ayuso a México

“Fue un fracaso, por lo que quiso venir hacer”, manifestó la mandataria mexicana

Sheinbaum compara impacto de su visita a España con viaje de Díaz Ayuso a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno federal descarta expansión de la violencia por guerra de Los Ardillos y Los Tlacos en Chilapa, Guerrero

Gobierno federal descarta expansión de la violencia por guerra de Los Ardillos y Los Tlacos en Chilapa, Guerrero

Marina incinera 12 toneladas de marihuana decomisada en Baja California

Cocaína en silla de ruedas: así cayó un pasajero en el AICM con casi 9 kilos de droga

A 9 años del asesinato de Javier Valdez, ‘El Mini Lic’ sigue blindado de la justicia mexicana

“La Chapodiputada” reaparece y hace nuevas revelaciones sobre Joaquín Guzmán: fuga, reencuentro y sus cartas en EEUU

ENTRETENIMIENTO

¿U2 dará concierto gratis en el Zócalo? Sheinbaum responde tras visita de la banda a CDMX

¿U2 dará concierto gratis en el Zócalo? Sheinbaum responde tras visita de la banda a CDMX

Letra completa de ‘Caballo negro’, el nuevo rap donde Christian Nodal habla de su éxito en la industria

J Balvin se presenta en CDMX y confirma el poder del reggaetón mexa con Yeri Mua y El Bogueto

Beth y Rip regresan más intensos que nunca en Rancho Dutton, la nueva apuesta western que llega a Paramount+

Alex Fernández se deslinda del álbum tributo a ‘Chente’ ente en medio de la polémica por participación de Ángela Aguilar

DEPORTES

Chivas vs Cruz Azul: dónde y cuándo ver la vuelta de la semifinal del Clausura 2026

Chivas vs Cruz Azul: dónde y cuándo ver la vuelta de la semifinal del Clausura 2026

CMLL anuncia “sold out” en la Arena México para la noche histórica de Místico y Natalia Jiménez

Inauguran Experiencia Panini 2026 al sur de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

Campeonato Mundial Junior de Clavados de Altura 2026: quiénes son los mexicanos que buscarán medallas

Andrés Guardado se sincera y lanza dura crítica sobre la Selección Mexicana previo al Mundial 2026