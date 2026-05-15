Megafuga de agua potable se convierte en cascada en Xochimilco

Fuga de agua en Xochimilco que se convirtió en río, vecinos y autoridades acuden a la zona (Redes Sociales)

La mañana del 15 de mayo se reportó una fuga en una tubería de agua potable en el poblado de San Francisco Tlalnepantla, ubicado en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.

El agua se desbordó a tal punto que se convirtió en un impresionante río que ya afecta a los vecinos que habitan la colonia. De acuerdo a los primeros reportes, podría tratarse de una ruptura en la tubería lo que ocasionó la fuga.

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Los primeros testimonios ciudadanos, de los vecinos de la colonia, la fuga habría comenzado al rededor de la 7:30 de la mañana, sin embargo, a pesar de que intentaron alertar a las personas “no pudimos hacer nada”.

Un vecino de la zona reportó que desde que percibió los primeros indicios de la fuga, alertó a las autoridades para que acudan a ayudar, sin embargo, relató a los medios que a pesar de que envió las pruebas que le pidieron, “ayudó más mi padrastro”, quien tiene un tractor e intentó abrir carreteras para que corra el agua.

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No obstante, conforme avanzó la fuga, originada desde lo alto del cerro, las autoridades de Protección Civil, bomberos y Policía Municipal comenzaron a acudir a la zona.

Otra fuga registrada en Iztapalapa

Esta no ha sido la única fuga registrada en días recientes. El pasado 13 de mayo, hubo una megafuga de agua provocada por la ruptura de una tubería de 48 pulgadas dejó calles y viviendas inundadas en la colonia Ampliación Los Reyes, Iztapalapa. Autoridades advirtieron que el suministro podría verse afectado en casi la mitad de la alcaldía.

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La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz informó que la emergencia comenzó en el cruce de 5 de Mayo y avenida Tláhuac, donde el agua descendió como un río y cubrió carriles y banquetas. La corriente dañó decenas de viviendas, mientras que personal de la alcaldía, Protección Civil y policías apoyaron a la población y realizaron cortes a la circulación. Alrededor de las 15:20 horas, la alcaldía informó que la fuga fue controlada y que seguían las labores de limpieza.

“Personal de la Alcaldía continúa trabajando en la limpieza de calles y atención a viviendas afectadas, mientras los niveles de encharcamiento en la zona ya son menores”, señaló la demarcación.

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La Secretaría de Gestión Integral del Agua confirmó que la línea afectada abastece al tanque de La Estrella, encargado de suministrar a una parte significativa de la demarcación. Según la alcaldesa, el daño se extiende en aproximadamente 1,300 kilómetros. El personal continúa desalojando el agua del interior de las viviendas y aplicando medidas preventivas para reducir riesgos.