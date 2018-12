"Tenemos una industria automotriz con capacidad instalada para producir 4 millones de unidades, y sin embargo no estamos recibiendo inversiones con objetivo netamente exportador, sino que se vende al exterior productos que tienen una base en el mercado interno y luego se despacha el remanente a Brasil. La pregunta es ¿por qué?, porque no hay ningún lugar en el mundo en que la industria no exporte extrazona de donde está radicada", confió el empresario.