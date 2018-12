4 – Veo como positivo el proceso de los cuadernos. La economía cruje por otras cosas: el impacto de las suba de tasas de interés en EEUU, la guerra comercial entre EEUU y China, la sequía. La crisis cambiaria está controlada, terminó. Pero eso se tradujo en inflación y ahora en recesión. La parte de la inflación y las tasas altas sigue y hasta que no se solucione seguirá la recesión. No ayuda que muchas empresa que estaban haciendo obra pública estén implicadas en estos casos de corrupción. No consiguen financiamiento. Pensando en el país en el que me gustaría que vivan mis hijos y mis nietos, es muy sana una causa así.