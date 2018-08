"Es raro lo que está pasando, hoy calculo que habrá más novedades", le dijo a Infobae un alto funcionario porteño señalando con el mentón la puerta justo en el momento en el que el jefe de Gabinete Marcos Peña ingresaba al hotel en medio de un torbellino de camarógrafos. Raudo, Peña aseguró que "no hay previstos cambios de Gabinete", que "se va salir de esta turbulencia porque el rumbo es claro" y que la situación "no es un fracaso económico". Faltaba media hora para las 10 y el mercado aún no había abierto ni se sabía que el Banco Central iba a llevar la tasa de interés a 60 por ciento.