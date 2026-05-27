Las postales de Jimena Barón y Matías Palleiro en Suiza: paisajes, comida típica y amor

Jimena Barón comparte un tierno momento con su hijo Matías Palleiro mientras disfrutan de un viaje familiar en un pintoresco paisaje de Suiza.

Jimena Barón y Matías Palleiro compartieron en redes sociales un extenso álbum de su viaje por Suiza, con una escala de un día en Italia, acompañados por su pequeño hijo Arturo. Las postales, publicadas bajo el título “Y estos compas todo terreno que me llenan el corazón de felicidad”, muestran un recorrido variado que combina ciudades históricas, paisajes alpinos, gastronomía local y momentos íntimos de la familia en pleno viaje europeo.

Entre las imágenes de pareja, Jimena y Matías posaron en distintos puentes sobre canales y ríos suizos. En una de las fotos más románticas, aparecen juntos en el puente de Lucerna, con el canal y los edificios tradicionales de ventanas verdes al fondo. En otra toma, se los ve abrazados sobre el río Aare con los tejados históricos de Berna detrás, con looks coloridos y descontracturados que contrastan con el entorno más formal de la ciudad. Una tercera postal los muestra a ambos con máscaras faciales de tela, sonriendo y posando con señas hacia la cámara, en un registro íntimo y humorístico que contrasta con el resto del álbum.

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El recorrido incluyó también una excursión a los Alpes, donde Jimena fue fotografiada de espaldas, parada sobre un tronco con los brazos abiertos, frente a un panorama de montañas nevadas. El verde intenso de los valles y las cumbres blancas enmarcan una de las imágenes más llamativas del viaje. Otra postal captura un sendero arbolado con luz filtrándose entre las ramas, donde se distingue a lo lejos la figura de Matías empujando el cochecito de Arturo, en una escena de calma y cotidianeidad familiar.

Barón y Palleiros gozaron de un día a puro sol en Suiza

La impresionante vista que encontró la actriz durante sus vacaciones

Jimena y Matías disfrutaron de un momento para ellos solos

El pequeño Arturo también tuvo su protagonismo en el álbum. Jimena lo alzó con los brazos extendidos en un balcón con vistas al lago de Lucerna y las montañas al fondo, en una imagen que mezcla ternura y amplitud paisajística. En otra postal, un sendero arbolado registra a Matías paseando al bebé en cochecito, capturando la naturalidad de los recorridos familiares durante el viaje.

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La fauna suiza también dejó su huella en las imágenes. Dos cisnes blancos posados sobre las rocas a orillas de un lago aparecen en una de las fotos más tranquilas del álbum. Otra postal, de tono más humorístico, muestra una vaca de campo con identificación en las orejas mirando de frente a la cámara, con el verde del prado alpino y las montañas rocosas al fondo.

Las ciudades recorridas aportaron postales de gran valor visual. Una panorámica de Basilea muestra el río Rin de aguas verdosas en primer plano y la catedral de torres rojizas dominando el fondo histórico de la ciudad. En un parque urbano, grandes burbujas de jabón flotan entre los árboles mientras un grupo de personas descansa en los bancos, sumando un detalle lúdico y cotidiano al recorrido. La noche en Lucerna quedó documentada con una foto del reflejo de la Iglesia de los Jesuitas y el teatro de la ciudad sobre el río Reuss, con las luces encendidas y las montañas al fondo.

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La impresionante vista nocturna de un río con edificios históricos iluminados y montañas al fondo en Suiza

La pareja disfrutó de una auténtica fondue suiza con panes, patatas y embutidos durante sus vacaciones en Suiza

Jimena viajó a Suiza junto a Matías y a Arturo para celebrar el cumpleaños de la actriz (Instagram)

La gastronomía ocupó un lugar propio en el álbum. Una imagen muestra una fondue de queso servida con pan en cubos, papas pequeñas y fiambres, uno de los platos más representativos de Suiza. La escala italiana del recorrido, por su parte, quedó documentada con una foto de Jimena comiendo pizza napolitana en un restaurante al aire libre, con una margherita de bordes quemados y la actitud descontracturada de quien disfruta sin poses el momento.

Un corredor de colores vivos, con paredes y piso en franjas de rojo, naranja, azul y violeta, completa el registro del viaje con una imagen de Matías caminando de espaldas hacia el fondo del pasillo, probablemente en el aeropuerto de Zúrich, conocido por su diseño interior particular.

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