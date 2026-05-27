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Retiran la estatua gigante de Messi en India a cinco meses de su inauguración: los inquietantes motivos

La escultura dorada de 21 metros que representa al astro argentino con la Copa del Mundo fue declarada insegura por ingenieros del gobierno de Bengala Occidental

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Autoridades locales tomaron la decisión de remover la imponente escultura debido a que "se mueve por el viento" y temen que se caiga.

La estatua dorada de Lionel Messi en Calcuta, India, será retirada por riesgo de derrumbe apenas cinco meses después de su inauguración: la estructura de 21 metros de altura se balancea con el viento y amenaza con caer sobre una de las avenidas más transitadas de la ciudad.

El legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee, confirmó a la agencia AFP que ingenieros del gobierno provincial inspeccionaron el monumento y lo declararon inseguro. Como medida de emergencia, operarios treparon a la escultura y ataron cuerdas alrededor de los hombros de la figura para contener el balanceo. “Hemos notado que la estatua se balancea con el viento”, declaró Mukherjee al medio de noticias internacional.

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Retiran la estatua gigante de Messi en la India
Los rickshaws pasan junto a una estatua del futbolista argentino Lionel Messi que ha sido atada con una cuerda para protegerla de la lluvia y las tormentas, antes de su reinstalación en un lugar más seguro, en Calcuta el 27 de mayo de 2026 (Foto de Dibyangshu SARKAR / AFP)

La escultura, fabricada en fibra de vidrio y pintada de dorado, representa al capitán de la selección argentina con la Copa del Mundo en alto. Fue instalada sobre una ruta de alta circulación vehicular y presentada oficialmente el 13 de diciembre de 2025 durante la llamada Gira GOAT (Greatest of All Time Tour) del jugador por el país asiático.

Mukherjee reconoció que el operativo de desmontaje no será sencillo. “Retirar la estatua ha resultado más fácil de decir que de hacer. Planeamos retirarla lo antes posible”, afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por AFP. Las autoridades locales no precisaron si la obra será reinstalada en otro emplazamiento o desmantelada de forma definitiva, aunque tampoco descartaron ninguna de las dos opciones.

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Retiran la estatua gigante de Messi en la India
Messi inauguró la estatua virtualmente durante su visita a la ciudad en diciembre de 2025 (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)

La imagen de la estatua de Messi atada con cuerdas para evitar su caída sobre la avenida se difundió con rapidez en las redes sociales y sumó un nuevo episodio a la ya accidentada historia del monumento, que no llegó a cumplir medio año en pie.

La inauguración de la escultura había estado marcada por el caos. Aquella noche de diciembre, miles de fanáticos que pagaron más de 100 dólares por entrada para ver al astro del Inter Miami en el estadio Salt Lake de Calcuta se encontraron con una organización deficiente: Messi abandonó el predio en menos de media hora, sin disputar el amistoso previsto. La frustración derivó en disturbios: los asistentes arrancaron butacas, las arrojaron al campo de juego, lanzaron botellas e invadieron el terreno.

Retiran la estatua gigante de Messi en la India
La estatua de Messi de 21 metros tuvo que ser atada con sogas por temor a que se caiga (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)

La policía detuvo a Satadru Datta, principal organizador del evento, cuando se encontraba en el aeropuerto de Calcuta despidiendo al futbolista. La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidió disculpas públicas tanto a Messi como a los espectadores por la “mala gestión” del acto y anunció la formación de un comité de investigación. “Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio”, lamentó Nabin Chatterjee, un empresario de 37 años, en declaraciones a AFP.

El monumento había sido presentado por el propio Messi durante su visita, antes de que estallara el desorden en las tribunas. Ahora, las autoridades de Bengala Occidental trabajan contra el reloj para desmontar una estructura cuyo peso y dimensiones complican cada paso del operativo.

Retiran la estatua gigante de Messi en la India
Autoridades locales la desmantalarán en las próximas horas. No está confirmado aún si la emplazarán en otro sitio (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)

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