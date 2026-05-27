Panamá

Confirman en Panamá la primera muerte este año por hantavirus

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores infectados

Guardar
Google icon
Hombre de 42 años con mascarilla azul claro, sentado en una camilla con cubierta azul, tosiendo, junto a una mesa con un letrero de "Alerta Hantavirus".
Un hombre de 42 años con síntomas de hantavirus tose mientras usa mascarilla en un centro médico, donde una alerta visible detalla los síntomas de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles, hombre de 42 años de edad se convirtió en el primer fallecido por hantavirus en el país de Panamá. De acuerdo con las autoridades de salud, el paciente laboraba en actividades agropecuarias en el distrito de Montijo, en la provincia de Veraguas, donde empezó a presentar síntomas.

El paciente presentó problemas respiratorios y fue atendido inicialmente en instalaciones hospitalarias de Ocú.

PUBLICIDAD

Debido a complicaciones asociadas a su enfermedad pulmonar, fue trasladado al Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero, en la ciudad de Chitré, donde recibió atención especializada.

Posteriormente, ante el agravamiento de su condición respiratoria, fue referido al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, en la vecina provincia de Los Santos, donde las pruebas de laboratorio confirmaron resultado positivo por hantavirus IgM. Según datos del Ministerio de Salud de Panamá (MINSA)

PUBLICIDAD

Imagen microscópica de Hantavirus junto a un ratón sobre hojas secas. Una flecha con texto "RATÓN" conecta el virus con el roedor. Texto "HANTAVIRUS" visible.
La imagen ilustra la morfología del Hantavirus bajo el microscopio y su vínculo con el ratón, principal transmisor de esta enfermedad zoonótica, destacando la importancia de la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de salud mantienen la vigilancia epidemiológica correspondiente al caso y reiteran a la población la importancia de adoptar medidas preventivas, especialmente en áreas rurales y agrícolas, evitando el contacto con roedores y manteniendo adecuados hábitos de higiene en viviendas, depósitos y áreas de trabajo ubicadas en zonas endémicas de hantavirus.

Medidas de prevención y síntomas del hantavirus según el Ministerio de Salud

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores infectados.

Para reducir el riesgo de contagio, el Ministerio de Salud recomienda ventilar los espacios cerrados durante al menos 30 minutos antes de limpiarlos y desinfectar las superficies con una solución de cloro antes de barrer o remover polvo.

Entre los síntomas asociados a esta enfermedad se encuentran fiebre alta, dolores musculares, fatiga, dificultad para respirar, náuseas y dolor abdominal.

Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud y evitar la automedicación.

Un agricultor con sombrero tose mientras trabaja en una milpa, su rostro enrojecido. Un ratón con ojos grandes y pelaje marrón se asoma en primer plano.
Un agricultor de 42 años tose con síntomas de enfermedad mientras trabaja en su milpa, con un ratón visible en primer plano, ilustrando el riesgo de exposición al hantavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias continúan realizando un monitoreo constante a través de sistemas de vigilancia epidemiológica para detectar y responder oportunamente ante cualquier caso de hantavirus. Además, insisten en la necesidad de que la población refuerce las acciones preventivas, sobre todo en comunidades rurales y sectores agrícolas donde el riesgo de exposición es mayor.

Recomiendan evitar cualquier tipo de contacto directo o indirecto con roedores, así como extremar las medidas de higiene en el hogar, bodegas, almacenes y lugares de trabajo que se encuentren dentro de las zonas catalogadas como endémicas para esta enfermedad.

Regiones con mayor incidencia de hantavirus en Panamá

Las zonas endémicas de hantavirus en Panamá se concentran principalmente en la región central del país.

Entre las áreas con mayor incidencia figuran la provincia de Los Santos, especialmente en los distritos de Tonosí, Las Tablas y Guararé; Veraguas, principalmente en Soná; Coclé, en los distritos de Aguadulce y Natá; Herrera, en sectores cercanos a Chitré; y Panamá Este, particularmente en áreas focalizadas de Chepo.

Un paciente en cama es asistido por dos profesionales médicos con mascarillas. Familiares observan por ventana, con un paisaje montañoso al fondo.
Dos profesionales de la salud atienden a un paciente en una habitación de hospital mientras su familia observa preocupada desde el exterior, con un paisaje montañoso de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá registra en 2026 un acumulado de 16 casos de hantavirus, de los cuales siete corresponden al Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) y nueve a Fiebre por Hantavirus (FH). Las autoridades reiteran que, en el país, no se ha reportado transmisión de persona a persona, ya que el contagio ocurre principalmente por exposición al virus transmitido por roedores silvestres.

Temas Relacionados

PanamáHantavirusMuerte2026Roedores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La justicia salvadoreña procesa a hombre que golpeó e insultó a su expareja

Las autoridades judiciales trasladarán el expediente a un tribunal especializado en protección de derechos, mientras se investiga la conducta del imputado que provocó lesiones y daños, bajo normativa de violencia de género en El Salvador

La justicia salvadoreña procesa a hombre que golpeó e insultó a su expareja

Identifican a tres estudiantes asesinados en nueva masacre en Yoro, Honduras

La violencia sigue golpeando a Honduras y esta vez cobró la vida de tres estudiantes menores de edad en El Progreso, Yoro. Los jóvenes regresaban de una tardeada escolar cuando fueron atacados a balazos por sujetos armados

Identifican a tres estudiantes asesinados en nueva masacre en Yoro, Honduras

Cielos abiertos: República Dominicana y Trinidad y Tobago apuestan por mayor integración aérea

La reciente firma del convenio establece permisos para compañías de ambas naciones, incluyendo sobrevuelo y aterrizaje, además del transporte no regular, al tiempo que incorpora obligaciones que fortalecen la seguridad operacional y la cooperación regulatoria en la materia

Cielos abiertos: República Dominicana y Trinidad y Tobago apuestan por mayor integración aérea

Gobierno hondureño amplía reserva estratégica de granos ante riesgo por sequía y baja producción

Honduras aumentará la reserva estratégica de maíz y frijol de 80 mil a 120 mil quintales para garantizar el abastecimiento nacional

Gobierno hondureño amplía reserva estratégica de granos ante riesgo por sequía y baja producción

El sector de alimentos y bebidas de El Salvador impulsa la armonización regional del etiquetado nutricional frontal

Las organizaciones industriales salvadoreñas abogan por una normativa centroamericana unificada sobre el etiquetado frontal de advertencia nutricional, con el fin de mejorar la competitividad y facilitar el comercio intrarregional de alimentos y bebidas

El sector de alimentos y bebidas de El Salvador impulsa la armonización regional del etiquetado nutricional frontal

TECNO

Apple prepara el terreno para su próxima gran actualización de iOS: lanza prueba de iOS 26.6 con errores corregidos

Apple prepara el terreno para su próxima gran actualización de iOS: lanza prueba de iOS 26.6 con errores corregidos

Mundial 2026: qué buscar en un Smart TV para vivir cada partido al máximo

YouTube te dirá la verdad: así podrás identificar los videos generados por inteligencia artificial

La nueva función de Spotify para los amantes de podcast: cómo compartir fragmentos de tus episodios favoritos en redes sociales

¿No más robots humanoides? Presentan un prototipo de 20 patas para alcanzar su máximo rendimiento

ENTRETENIMIENTO

Una niña lanzó un avión de papel a su vecino y terminó recibiendo un regalo de Taylor Swift

Una niña lanzó un avión de papel a su vecino y terminó recibiendo un regalo de Taylor Swift

‘X-Men ’97’: Disney confirma la fecha de estreno de la segunda temporada

Paris Hilton lleva a TikTok un impactante documental sobre una peligrosa red de deepfakes sexuales

Adam Driver y el secreto del vestuario en Paper Tiger: “Solo con ponerse los trajes sientes el poder y la época”

Cindy Crawford cuenta cómo descubrió la condición que afecta sus párpados desde hace diez años

MUNDO

Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza

Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza

Playas, un estadio de mármol del siglo XIX y tabernas con más de 100 años de historia: la otra cara de Atenas

Helados de sangre para leones y polos de mariscos para nutrias: así se sobrevive al verano en el zoo de Londres

Israel declaró zona de combate todo el sur del Líbano y ordenó la evacuación masiva de más de 800.000 personas

Acero, hormigón y 37 metros de altura: así es Excalibur, la torre que desafía a los escaladores en los Países Bajos