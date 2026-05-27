Confirman en Panamá la primera muerte este año por hantavirus

Un hombre de 42 años con síntomas de hantavirus tose mientras usa mascarilla en un centro médico, donde una alerta visible detalla los síntomas de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles, hombre de 42 años de edad se convirtió en el primer fallecido por hantavirus en el país de Panamá. De acuerdo con las autoridades de salud, el paciente laboraba en actividades agropecuarias en el distrito de Montijo, en la provincia de Veraguas, donde empezó a presentar síntomas.

El paciente presentó problemas respiratorios y fue atendido inicialmente en instalaciones hospitalarias de Ocú.

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Debido a complicaciones asociadas a su enfermedad pulmonar, fue trasladado al Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero, en la ciudad de Chitré, donde recibió atención especializada.

Posteriormente, ante el agravamiento de su condición respiratoria, fue referido al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, en la vecina provincia de Los Santos, donde las pruebas de laboratorio confirmaron resultado positivo por hantavirus IgM. Según datos del Ministerio de Salud de Panamá (MINSA)

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La imagen ilustra la morfología del Hantavirus bajo el microscopio y su vínculo con el ratón, principal transmisor de esta enfermedad zoonótica, destacando la importancia de la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de salud mantienen la vigilancia epidemiológica correspondiente al caso y reiteran a la población la importancia de adoptar medidas preventivas, especialmente en áreas rurales y agrícolas, evitando el contacto con roedores y manteniendo adecuados hábitos de higiene en viviendas, depósitos y áreas de trabajo ubicadas en zonas endémicas de hantavirus.

Medidas de prevención y síntomas del hantavirus según el Ministerio de Salud

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores infectados.

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Para reducir el riesgo de contagio, el Ministerio de Salud recomienda ventilar los espacios cerrados durante al menos 30 minutos antes de limpiarlos y desinfectar las superficies con una solución de cloro antes de barrer o remover polvo.

Entre los síntomas asociados a esta enfermedad se encuentran fiebre alta, dolores musculares, fatiga, dificultad para respirar, náuseas y dolor abdominal.

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Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud y evitar la automedicación.

Un agricultor de 42 años tose con síntomas de enfermedad mientras trabaja en su milpa, con un ratón visible en primer plano, ilustrando el riesgo de exposición al hantavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias continúan realizando un monitoreo constante a través de sistemas de vigilancia epidemiológica para detectar y responder oportunamente ante cualquier caso de hantavirus. Además, insisten en la necesidad de que la población refuerce las acciones preventivas, sobre todo en comunidades rurales y sectores agrícolas donde el riesgo de exposición es mayor.

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Recomiendan evitar cualquier tipo de contacto directo o indirecto con roedores, así como extremar las medidas de higiene en el hogar, bodegas, almacenes y lugares de trabajo que se encuentren dentro de las zonas catalogadas como endémicas para esta enfermedad.

Regiones con mayor incidencia de hantavirus en Panamá

Las zonas endémicas de hantavirus en Panamá se concentran principalmente en la región central del país.

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Entre las áreas con mayor incidencia figuran la provincia de Los Santos, especialmente en los distritos de Tonosí, Las Tablas y Guararé; Veraguas, principalmente en Soná; Coclé, en los distritos de Aguadulce y Natá; Herrera, en sectores cercanos a Chitré; y Panamá Este, particularmente en áreas focalizadas de Chepo.

Dos profesionales de la salud atienden a un paciente en una habitación de hospital mientras su familia observa preocupada desde el exterior, con un paisaje montañoso de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá registra en 2026 un acumulado de 16 casos de hantavirus, de los cuales siete corresponden al Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) y nueve a Fiebre por Hantavirus (FH). Las autoridades reiteran que, en el país, no se ha reportado transmisión de persona a persona, ya que el contagio ocurre principalmente por exposición al virus transmitido por roedores silvestres.

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