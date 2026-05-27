Video: una tenista sufrió una grave lesión en Roland Garros y tuvo que ser retirada en silla de ruedas

Debió marcharse en silla de ruedas

Hailey Baptiste sufrió una lesión grave en la rodilla izquierda que la obligó a abandonar en silla de ruedas su partido de segunda ronda de Roland Garros 2026 ante la china Wang Xinyu, con marcador de 5-4 en el primer set. La estadounidense, número 26 del mundo y sembrada por primera vez en un Grand Slam, cayó de forma brusca sobre la arcilla de la Cancha 6 de París al perder el equilibrio en un intento de golpe de fondo, y se retiró entre lágrimas tras ser atendida por el cuerpo médico.

El incidente ocurrió durante un punto igualado con el saque de Wang. Baptiste persiguió una pelota detrás de la línea de fondo, perdió el pie y cayó de espaldas con un grito audible que paralizó al público presente. Su padre, Quasim Baptiste, quien también oficia como su entrenador, fue el primero en llegar a la cancha para asistirla. La propia Wang Xinyu se acercó a consultar por el estado de su rival, mientras la jueza de silla coordinaba la atención médica.

PUBLICIDAD

Tras un breve examen en la pista, el equipo médico determinó que la tenista de 24 años no podía continuar. Baptiste salió de la cancha en silla de ruedas, con evidente dolor y el rostro descompuesto por el llanto. La naturaleza de la caída generó preocupación por una posible lesión en el ligamento cruzado anterior (LCA).

La salida anticipada interrumpió el mejor momento de su carrera en un Grand Slam. Baptiste había llegado a esta segunda ronda tras vencer en primera ronda a la checa Barbora Krejcikova, ex número 2 del mundo y dos veces campeona de Grand Slam, con remontada incluida: 6-7, 7-6 y 6-2. El triunfo ante Krejcikova marcó su debut como jugadora sembrada en un torneo grande, respaldo de una temporada que incluyó actuaciones destacadas en los Masters de Miami y Madrid.

PUBLICIDAD

Wang Xinyu, quien llegó a este partido tras superar tres partidos de clasificación y una primera ronda ante Danka Kovinic, avanzó así a la tercera ronda sin necesidad de completar el set. Allí enfrentará a la ucraniana Yulia Starodubtseva, que eliminó a la número 2 del mundo, Elena Rybakina, en tres sets.

Hailey Baptiste se marchó entre lágrimas

Para Baptiste, la lesión de este miércoles supone el segundo retiro del año. En febrero, el dolor abdominal y una molestia en el codo derecho la habían obligado a abandonar en primera ronda del Dubai Tennis Championships ante Alex Eala. La caída en Roland Garros, con todo, luce de mayor gravedad que cualquier contratiempo físico anterior en su carrera, que también incluyó un esguince de tobillo en 2019. Dependiendo del diagnóstico, la tenista podría enfrentar un período de recuperación prolongado, con la posibilidad de que se requiera intervención quirúrgica.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que Baptiste abandona Roland Garros por lesión. En la edición 2022 del torneo parisino, también debió retirarse en primera ronda, en ese caso ante la ucraniana Anhelina Kalinina, cuando una lesión en el tobillo la forzó a dejar el partido con marcador 2-5 en el primer set.