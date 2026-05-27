Deportes

Video: una tenista sufrió una grave lesión en Roland Garros y tuvo que ser retirada en silla de ruedas

Hailey Baptiste se dobló la rodilla izquierda durante el partido ante Wang Xinyu y se marchó entre lágrimas

Guardar
Google icon
Debió marcharse en silla de ruedas

Hailey Baptiste sufrió una lesión grave en la rodilla izquierda que la obligó a abandonar en silla de ruedas su partido de segunda ronda de Roland Garros 2026 ante la china Wang Xinyu, con marcador de 5-4 en el primer set. La estadounidense, número 26 del mundo y sembrada por primera vez en un Grand Slam, cayó de forma brusca sobre la arcilla de la Cancha 6 de París al perder el equilibrio en un intento de golpe de fondo, y se retiró entre lágrimas tras ser atendida por el cuerpo médico.

El incidente ocurrió durante un punto igualado con el saque de Wang. Baptiste persiguió una pelota detrás de la línea de fondo, perdió el pie y cayó de espaldas con un grito audible que paralizó al público presente. Su padre, Quasim Baptiste, quien también oficia como su entrenador, fue el primero en llegar a la cancha para asistirla. La propia Wang Xinyu se acercó a consultar por el estado de su rival, mientras la jueza de silla coordinaba la atención médica.

PUBLICIDAD

Tras un breve examen en la pista, el equipo médico determinó que la tenista de 24 años no podía continuar. Baptiste salió de la cancha en silla de ruedas, con evidente dolor y el rostro descompuesto por el llanto. La naturaleza de la caída generó preocupación por una posible lesión en el ligamento cruzado anterior (LCA).

La salida anticipada interrumpió el mejor momento de su carrera en un Grand Slam. Baptiste había llegado a esta segunda ronda tras vencer en primera ronda a la checa Barbora Krejcikova, ex número 2 del mundo y dos veces campeona de Grand Slam, con remontada incluida: 6-7, 7-6 y 6-2. El triunfo ante Krejcikova marcó su debut como jugadora sembrada en un torneo grande, respaldo de una temporada que incluyó actuaciones destacadas en los Masters de Miami y Madrid.

PUBLICIDAD

Wang Xinyu, quien llegó a este partido tras superar tres partidos de clasificación y una primera ronda ante Danka Kovinic, avanzó así a la tercera ronda sin necesidad de completar el set. Allí enfrentará a la ucraniana Yulia Starodubtseva, que eliminó a la número 2 del mundo, Elena Rybakina, en tres sets.

Una jugadora de tenis, Hailey Baptiste, está tumbada en el suelo de una cancha de arcilla roja, agarrándose la pierna, con un oficial de pie cerca
Hailey Baptiste se marchó entre lágrimas

Para Baptiste, la lesión de este miércoles supone el segundo retiro del año. En febrero, el dolor abdominal y una molestia en el codo derecho la habían obligado a abandonar en primera ronda del Dubai Tennis Championships ante Alex Eala. La caída en Roland Garros, con todo, luce de mayor gravedad que cualquier contratiempo físico anterior en su carrera, que también incluyó un esguince de tobillo en 2019. Dependiendo del diagnóstico, la tenista podría enfrentar un período de recuperación prolongado, con la posibilidad de que se requiera intervención quirúrgica.

No es la primera vez que Baptiste abandona Roland Garros por lesión. En la edición 2022 del torneo parisino, también debió retirarse en primera ronda, en ese caso ante la ucraniana Anhelina Kalinina, cuando una lesión en el tobillo la forzó a dejar el partido con marcador 2-5 en el primer set.

Temas Relacionados

deportes-internacionalHailey BaptisteRoland Garrostenisdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Retiran la estatua gigante de Messi en India a cinco meses de su inauguración: los inquietantes motivos

La escultura dorada de 21 metros que representa al astro argentino con la Copa del Mundo fue declarada insegura por ingenieros del gobierno de Bengala Occidental

Retiran la estatua gigante de Messi en India a cinco meses de su inauguración: los inquietantes motivos

Racing vence a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

La Academia choca con el club boliviano con el único fin de completar su calendario. En simultáneo, Barracas Central se mide a Vasco da Gama

Racing vence a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará prolongar su invicto en el plano internacional en su compromiso ante el conjunto boliviano. Desde las 21.30, por ESPN

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

Con Juan Manuel Cerúndolo ante Jannik Sinner como plato principal, otros cinco argentinos juegan en Roland Garros: hora, rivales y cómo verlos en vivo

El menor de los hermanos enfrentará al italiano, número 1 del mundo, por la segunda ronda. También jugarán Francisco Cerúndolo, Román Burruchaga, Francisco Comesaña y Facundo Díaz Acosta

Con Juan Manuel Cerúndolo ante Jannik Sinner como plato principal, otros cinco argentinos juegan en Roland Garros: hora, rivales y cómo verlos en vivo

Thiago Tirante se acordó de la Copa Davis tras su gran triunfo en Roland Garros: “Soy muy argentino y dejé muchas cosas de lado para ir”

El platense se clasificó por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam tras derrotar al español Alejandro Davidovich Fokina por 4-6, 7-6 (4), 6-1 y 6-3 en París

Thiago Tirante se acordó de la Copa Davis tras su gran triunfo en Roland Garros: “Soy muy argentino y dejé muchas cosas de lado para ir”

DEPORTES

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

Racing vence a Independiente Petrolero en el cierre de su actuación en la Copa Sudamericana

Con Juan Manuel Cerúndolo ante Jannik Sinner como plato principal, otros cinco argentinos juegan en Roland Garros: hora, rivales y cómo verlos en vivo

Thiago Tirante se acordó de la Copa Davis tras su gran triunfo en Roland Garros: “Soy muy argentino y dejé muchas cosas de lado para ir”

La desopilante reacción de Oscar Ruggeri por su aparición en las figuritas del álbum del Mundial: “¡Es de locos esto!”

TELESHOW

Las postales de Jimena Barón y Matías Palleiro en Suiza: paisajes, comida típica y amor

Las postales de Jimena Barón y Matías Palleiro en Suiza: paisajes, comida típica y amor

Tamara Báez defendió los precios de su local de ropa a pesar de las críticas: “No estoy para competir con nadie”

Danelik reveló cómo fue su primer encuentro íntimo con Brian Sarmiento: “Mejor de lo que esperaba”

El enojo de Darío Cvitanich con Chechu Bonelli: “Me tuve que agregar al chat de mamis porque recibía constantemente pedidos”

La emotiva despedida de Rodolfo Barili a uno de sus históricos camarógrafos en el noticiero: “Siempre será su casa”

INFOBAE AMÉRICA

“Nunca nos dejaron verlo”: la hija de Brooklyn Rivera contradijo la versión oficial del régimen de Ortega y Murillo

“Nunca nos dejaron verlo”: la hija de Brooklyn Rivera contradijo la versión oficial del régimen de Ortega y Murillo

Israel declaró zona de combate todo el sur del Líbano y ordenó la evacuación masiva de más de 800.000 personas

Por qué el ADN mitocondrial cambia con la edad y cómo repercute en la salud después de los 60

Cómo un evento solar extremo podría detener trenes en las vías o provocar colisiones

La desigualdad en la República Dominicana aumentó en 2025 pese al crecimiento económico sostenido