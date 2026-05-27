Lola Latorre contó la angustia que siente cuando la tildan de ‘cheta’ en redes: “Me molesta que lo usen como algo negativo”

La influencer Lola Latorre contó cómo se siente cuando en redes sociales la tildan de 'cheta'

Tras su reciente viaje por Europa junto a su madre, Yanina Latorre, Lola Latorre se refirió al impacto que le generan los comentarios que recibe en redes sociales, donde suele ser calificada como “cheta”. La joven abogada, hija del exfutbolista Diego Latorre y la conductora de televisión, compartió una reflexión sobre las etiquetas sociales y explicó por qué le duele que la asocien con ese término.

En el podcast Más allá de la guita, Lola expresó que la crítica va más allá de la simple mención a su contexto económico y social. “Siento que la gente pone la palabra ‘cheta’ como algo malo. Se lo asocia a un estereotipo de persona que habla de determinada manera, con voz nasal, que dice ‘fui a un colegio privado’ y eso está mal”, remarcó.

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Además, la joven sostuvo: “Es la vida que tengo y no le voy a dar la espalda a eso. Mis padres pudieron llevarme a un colegio excelente, fui a una universidad de primer nivel. Gracias a eso aprendí muchas cosas. Me molesta cuando lo usan como algo negativo, como si fuera una característica de mi personalidad que está mal”.

Lola, que obtuvo su título de abogada en octubre del año pasado, reconoció que su crianza y su entorno la ubican dentro de esa categoría social, pero aclaró que la realidad es más compleja. “Cuando me dicen ‘cheta’, lo hacen como si fuera un defecto. Pero yo soy muy consciente de quién soy, de dónde vengo y del esfuerzo que hago todos los días”, aseguró. En ese sentido, explicó que la etiqueta la hiere porque desconoce su esfuerzo personal: “Me angustia que no sepan que trabajo. Hay un prejuicio de que, si venís de una familia con ciertas comodidades, no hacés nada, no valorás el dinero o no sabés lo que cuesta ganarlo. Eso no es así en mi caso”.

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Yanina Latorre y Lola Latorre comparten momentos de sus lujosas vacaciones en Viena, visitando un museo para ver 'El Beso' de Klimt y disfrutando de la vida nocturna de la ciudad europea

Durante la entrevista, Latorre reflexionó sobre cómo sería una persona “cheta” en el sentido peyorativo: “Yo sería una cheta tonta si me sentara acá y dijera, ‘yo fui a este colegio y vos no, pobre de vos’. Pero no es así. Soy muy consciente de todo lo que pasa en mi vida, de lo que me dieron mis padres, de lo que estudié, de lo que aprendí. Trabajo todo el tiempo. Si no hiciera nada, si no trabajara, si no supiera el valor del esfuerzo, ahí sí entendería que me digan cheta y me critiquen. Pero no es mi caso”.

Lola también abordó el efecto emocional que le produce este tipo de comentarios, sobre todo porque siente que no logra transmitir su verdadera personalidad ni su rutina diaria. “Me angustia porque la gente no sabe que trabajo. Está bueno tener espacios como este para poder contarlo”, afirmó.

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Lola Latorre enfrenta críticas en redes sociales por ser etiquetada como “cheta” debido a su contexto familiar y estilo de vida

A principios de marzo, estuvo como invitada en el ciclo de entrevistas de La Tía Sebi, donde se le preguntó de manera directa si se autopercibe “cheta”. “Sí, bastante. Igual, todo es culpa de mis papás”, respondió entre risas. Luego detalló algunas situaciones de su vida cotidiana que alimentan esa percepción: “Vivo en un barrio privado. Tengo dos perros —uno salchicha y otro jack russell— que se llaman Polo y Ralph, como las marcas Polo y Ralph Lauren”. Con humor, agregó: “¡Me falta Lauren nada más! ¡La más tonta de la historia soy!”.

La abogada también mencionó otros hábitos y costumbres asociados al estereotipo: “Tengo vajilla especial para Navidad, sólo la uso para las fiestas. Fui al colegio St. Catherine’s Moorlands School. Tenemos una casa para ir los fines de semana o en verano, cuando mi trabajo me lo permite. Y me lo dicen también por mi forma de hablar, por mi tono de voz”.

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Durante la charla, el conductor profundizó sobre su estilo de vida y le consultó si en su vida había viajado más en colectivo o en avión. La pregunta tomó por sorpresa a Lola, quien respondió con honestidad y algo de vergüenza: “Más aviones”.