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Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo

El “Cardenal” tendrá que visitar la capital de Uruguay, con la obligación de sumar los tres puntos para seguir con vida en el torneo de clubes más importante de América

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El León buscará sumar en el estadio Campeón del Siglo-crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Peñarol de Uruguay y Santa Fe por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

12:30 hsHoy

Así va la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe debe sumar en su visita en Uruguay, y esperar una caída de Platense en el Neo Química de São Paulo -crédito Cristian Bayona/Colprensa
  1. Corinthians (Brasil): 10 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +6) - clasificado
  2. Platense (Argentina): 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  3. Independiente Santa Fe (Colombia): 5 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  4. Peñarol (Uruguay): 3 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
11:55 hsHoy

Los cardenales se juegan la clasificación en Copa Libertadores: hora y dónde ver Peñarol vs. Santa Fe

Los dirigidos por Pablo Repetto están obligados no solo a ganar ante un duro rival, sino que deben esperar otro resultado para conocer su destino

Santa Fe buscará los octavos de la Copa Libertadores ante Peñarol, eliminado del torneo, pero con opción de caer a la Copa Sudamericana - crédito Colprensa
Santa Fe buscará los octavos de la Copa Libertadores ante Peñarol, eliminado del torneo, pero con opción de caer a la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

La Copa Libertadores está cerrando su fase de grupos con muchos partidos emocionantes, pues algunos de ellos son para definir clasificados a los octavos de final, así como aquellas escuadras que quieren salvar la temporada con el cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Leer la nota completa
11:47 hsHoy

Santa Fe quiere dar el golpe ante un excampeón de América

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Hugo Rodallega será la carta principal en el ataque de Santa Fe, y buscará la reivindicación tras fallar el tiro penal que los eliminó de los playoffs de la Liga BetPlay ante Junior-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará el 27 de mayo de 2026 en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá verse a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus.

El árbitro del partido será el Peruano Kevin Ortega, y en el VAR estará acompañado por el ecuatoriano Carlos Orbe.

El cuadro local viene de vencer por 2-0 al Defensor Sporting, el 24 de mayo de 2026, con los goles de Matías Arezo de tiro penal al minuto 48, y de Diego Laxalt al 90+3.

El 23 de mayo de 2026, Independiente Santa Fe quedó eliminado ante Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez. Tras empatar en los 180 minutos, la definición del finalista se dio por la vía de los tiros penales, y allí, Hugo Rodallega falló su último cobro, mientras que Teófilo Gutiérrez le dio el paso al campeón de Colombia a la siguiente fase.

En el primer duelo que jugaron, se dio el 9 de abril de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá, cuando empataron a un gol. El tanto inicial para Santa Fe llegó a través de Emmanuel Olivera al minuto 20, pero Matías Arezo empató al 59 de juego para el cuadro “Carbonero”.

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