Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo

Así va la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores está cerrando su fase de grupos con muchos partidos emocionantes, pues algunos de ellos son para definir clasificados a los octavos de final, así como aquellas escuadras que quieren salvar la temporada con el cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana.

11:47 hs

Santa Fe quiere dar el golpe ante un excampeón de América

Hugo Rodallega será la carta principal en el ataque de Santa Fe, y buscará la reivindicación tras fallar el tiro penal que los eliminó de los playoffs de la Liga BetPlay ante Junior-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará el 27 de mayo de 2026 en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá verse a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus.

El árbitro del partido será el Peruano Kevin Ortega, y en el VAR estará acompañado por el ecuatoriano Carlos Orbe.

El cuadro local viene de vencer por 2-0 al Defensor Sporting, el 24 de mayo de 2026, con los goles de Matías Arezo de tiro penal al minuto 48, y de Diego Laxalt al 90+3.

El 23 de mayo de 2026, Independiente Santa Fe quedó eliminado ante Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez. Tras empatar en los 180 minutos, la definición del finalista se dio por la vía de los tiros penales, y allí, Hugo Rodallega falló su último cobro, mientras que Teófilo Gutiérrez le dio el paso al campeón de Colombia a la siguiente fase.