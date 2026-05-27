Economía

Matías Kulfas: “Cuando cierra una fábrica, el Presidente parece que festeja en lugar de verlo como un problema”

En Infobae al Regreso, el exministro de Desarrollo analizó la crisis industrial y el impacto social del cierre de fábricas, advirtiendo sobre la falta de una estrategia productiva y la destrucción de empleo

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Matías Kulfas advierte que la crisis industrial y la caída del empleo en Argentina se deben a la falta de una estrategia productiva clara

El economista y exministro de Desarrollo Matías Kulfas sostuvo en Infobae al Regreso que la caída industrial y la pérdida de empleos responden a la falta de un modelo productivo claro y a un enfoque económico que, según advirtió, “desperdicia oportunidades”.

En diálogo con el staff del programa, Kulfas marcó diferencias con la gestión de Javier Milei y subrayó: “No dejaría mucho del gobierno actual”.

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La crisis industrial y el desafío de un modelo productivo renovado

El exministro planteó que la baja de la inflación constituye “un progreso, no hay ninguna discusión”, pero remarcó que “el gran desafío es tener un modelo productivo distinto al que estamos viviendo en este momento”.

Kulfas enfatizó: “No dejaría mucho del gobierno de Milei, la verdad. Claramente sí creo que hay que sostener la baja de la inflación. Hoy estamos con una tasa de inflación en torno a tres, parecido a lo que había en 2021, con alguna perspectiva de que baje un poquito más este año. Creo que eso hay que sostenerlo. Pero el enfoque de modelo económico, por lo menos en lo que a mí respecta, no lo comparto”.

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(Infobae en Vivo)
El exministro Matías Kulfas sostiene que la baja de la inflación es un avance, aunque cuestiona el modelo económico del gobierno de Javier Milei (Infobae en Vivo)

En el contexto de una nueva caída de la industria en abril, con sectores clave como la automotriz, el cemento y la faena bovina registrando bajas de hasta 17,5%, Kulfas subrayó que “Argentina tiene todas las condiciones para ser un país mucho mejor del que ha sido los últimos 12, 13 años, que tiene que tener estabilidad macroeconómica, que puede crecer en diferentes facetas, que hay una oportunidad. Y lo que veo es que permanentemente estamos perdiendo oportunidades, la estamos desperdiciando”.

Incentivos, RIGI y superRIGI: el debate por la integración productiva

El análisis de Kulfas sobre los regímenes de incentivos como el RIGI y el superRIGI resultó especialmente crítico. “El RIGI ha tenido un gran aporte en dinamizar un montón de anuncios de inversiones que ya venían desarrollándose y que, bueno, parecería que muchos van a arrancar. Digo parecería porque por ahora los montos invertidos efectivamente son bajos, ¿no? Pero todo indicaría que este año y el que viene empieza a haber un desembolso importante, sobre todo en lo que es minería. Energía ya arrancó”, explicó.

Sin embargo, advirtió que “con semejante nivel de incentivos que se han planteado, el gobierno podría haber sido un poco más riguroso en plantear el desarrollo de proveedores locales, en tener una estrategia para que los recursos naturales, que es básicamente lo que es el RIGI, sea acompañado por un desarrollo más activo de las actividades concatenadas, como vemos en muchos países que han desarrollado ambas minería, como Australia”.

El exministro critica la política de apertura comercial y eliminación de aranceles, advirtiendo el riesgo de un 'industriicidio' sin mejora de competitividad (REUTERS/Agustin Marcarian)
El exministro critica la política de apertura comercial y eliminación de aranceles, advirtiendo el riesgo de un 'industriicidio' sin mejora de competitividad (REUTERS/Agustin Marcarian)

Al comparar con políticas de Brasil y China, Kulfas sostuvo: “Las buenas experiencias internacionales muestran la articulación entre un Estado que tiene una política pública, una visión estratégica, y el incentivo a la inversión privada. En esa conjunción está el desarrollo. Lo que no existe es la idea de un Estado prescindente, ausente, que se desentienda de la infraestructura pública, de la salud, la educación. En ese sentido, acá tenemos mucho para aprender”.

Política cambiaria, empleo industrial y el riesgo de un “industriicidio”

El exministro también se refirió a los desafíos de la política cambiaria: “Un tipo de cambio que esté más cerca del promedio histórico, que es 30% más alto, 40% más alto, le daría otro empuje a la economía. Los industriales, esas economías regionales estarían mucho más cómodas, estarían un poquito más competitivas. Hoy la industria está produciendo entre 9 y 10% menos que hace dos años. Se han perdido cerca de 80 mil puestos de trabajo en el sector manufacturero”.

Sobre las consecuencias de la apertura comercial y la eliminación de aranceles, Kulfas recordó: “El presidente Milei decía en la campaña del 23: ‘Si hacés un proceso de apertura y previo a eso no generás una mejora de competitividad, una reducción de impuestos para el sector productivo, vas a producir un industriicidio’. Bueno, a las pruebas me remito”.

(Infobae en Vivo)
Kulfas remarca la importancia de articular políticas de Estado para aprovechar recursos naturales como la minería y la energía en favor del desarrollo nacional (Infobae en Vivo)

Acerca de la transformación productiva y el desarrollo de las economías regionales, Kulfas aclaró: “Estoy totalmente a favor del desarrollo de la energía, de la minería. Fui un impulsor de muchos de estos proyectos cuando estuve en el Ministerio. Lo que sí creo es que hay que utilizarlos como palanca de desarrollo. La economía cordillerana de ninguna manera va a poder suplantar lo que ocurre en la región centro del país. Hoy lo que vemos es este divorcio tan grande, donde incluso el año pasado el PBI creció y el empleo cayó, algo inédito desde que hay estadística”.

Kulfas cuestionó la falta de una estrategia para que la industria nacional pueda abastecer a sectores estratégicos: “Si vos no hacés nada o tenés un RIGI que te dice: ‘Te conviene importarlo todo arancel cero’, y el industrial nacional tiene que pagar arancel de importación, ahí hay un problema. No verlo me parece que también es parte de la dificultad”.

La entrevista concluyó con una advertencia sobre el impacto social del ajuste: “Cuando cierra una fábrica, que cerraron 2.500 fábricas, el presidente parece que festeja, en lugar de verlo como un problema. Hubo 2.500 fábricas cerradas, en muchos casos microempresas, pequeñas industrias. El presidente ni siquiera ve un problema en esto”.

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