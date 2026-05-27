Sociedad

Crece la polémica por las obras en la entrada de un hotel de Santa Fe: un intendente apuntó contra Vialidad Nacional

El jefe comunal de Funes cuestionó al organismo estatal por el estado de las rutas y defendió al empresario que realizó arreglos en la colectora de la autopista Rosario-Córdoba. Los cuestionamientos del ente nacional por una bajada ilegal

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Funes Intendente
El intendente de Funes, Roly Santacroce, junto al empresario hotelero de la polémica con Vialidad Nacional

Un nuevo round por la polémica por las obras en la entrada de un hotel en la ciudad de Funes involucró esta vez al intendente local, quien cuestionó a Vialidad Nacional por el estado de las rutas y defendió los arreglos que realizó el empresario hotelero en la colectora de la autopista Rosario-Córdoba.

Todo comenzó la semana pasada cuando el dueño de Hotel Sol de Funes, Néstor Rozín, reclamó por una intimación que recibió desde Vialidad Nacional para deshacer obras que había realizado por considerarlas ilegales. “Estábamos padeciendo el problema de la calle, del camino de tierra. El año pasado, por un par de eventos que teníamos de cantidad de gente y además por la importancia y relevamiento de la gente que venía, ya no aguantaba más“, señaló el empresario en diálogo con medios locales.

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Néstor Rozín, CEO de Sol de Funes, realizó una reparación en el camino de la colectora de su hotel y Vialidad Nacional lo intimó para deshacer los arreglos

Sin embargo, tras los reclamos que realizó el organismo estatal, el intendente de la ciudad de Funes, Roly Santacroce, se metió de lleno en la pelea y defendió las actividades realizadas por Rozín. “Estamos por llevar un arado en cualquier momento y le vamos a pasar un arado a toda la colectora, cosa que nadie pueda transitar”, sostuvo el jefe comunal en diálogo con Cadena 3.

Frente al deterioro de la colectora, Rozín optó por una solución provisoria: contrató una motoniveladora para emparejar el acceso al hotel y adquirió piedra para mejorar la circulación en un tramo que, según Santacroce, estaba “realmente intransitable”.

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El intendente respaldó esa decisión: “Tomó la decisión de llevar una motoniveladora y emparejar un poco hasta su hotel, que me pareció perfecto”, afirmó el jefe comunal, y extendió el cuestionamiento al resto de la red vial bajo jurisdicción federal: “Pueden ir a ver cualquier ruta nacional, cualquier colectora nacional, en las condiciones que se encuentra”.

Empresario Santa Fe - Autopista Rosario-Córdoba
La bajada del Hotel Sol de Funes que es parte de la polémica

Las críticas de Santacroce no se limitaron al estado de las rutas. El intendente también apuntó directamente contra el funcionario de Vialidad Nacional que suscribió la intimación y redobló su postura ante la repregunta del periodista Hernán Funes sobre si hablaba en tono irónico. “Irónico es él, al mandarle una carta documento a un empresario que puso plata de su propio bolsillo para arreglar algo que tendría que hacer el Estado Nacional”, respondió Santacroce según la misma emisora.

Y apuntó: "Estamos por llevar un arado en cualquier momento y le vamos a pasar a toda la colectora, cosa que nadie pueda pasar“.

Desde Vialidad Nacional, en tanto, confirmaron a Infobae que el foco de la intimación no son las mejoras sobre la colectora en sí, sino la bajada clandestina que conecta directamente la autopista con la puerta del hotel. Según explicaron fuentes del organismo, ese tipo de conexiones no autorizadas representa un riesgo concreto para la seguridad vial, dado que obligan a los conductores a realizar maniobras bruscas e imprevistas.

“Una subida o bajada irregular que no cuenta con señalización preventiva, carriles de aceleración o desaceleración adecuados, iluminación ni diseño vial aprobado obliga a los conductores a realizar maniobras repentinas e imprevistas. Esta situación genera diferencias bruscas de velocidad entre los vehículos que circulan por la traza principal y aquellos que ingresan o egresan del corredor, incrementando significativamente el riesgo de colisiones y siniestros viales”, indica el comunicado oficial del organismo.

Empresario Santa Fe - Autopista Rosario-Córdoba
Desde Google Maps se observan las obras clandestinas realizadas por el empresario

El ente estatal también precisó que el empresario fue advertido en reiteradas ocasiones sobre la construcción de esa bajada, y que Rozín respondió que la conexión no era de su propiedad. No obstante, desde Vialidad Nacional señalaron que el hotel es el único establecimiento de la zona que se ve beneficiado por ese acceso. Además, destacaron que a menos de mil metros del lugar existe una bajada habilitada con cruce hacia la Ruta Provincial 34, lo que reduce el desvío alternativo a aproximadamente dos minutos de circulación.

En su comunicado, el organismo aclaró que no solicitó la demolición de las obras realizadas sobre la colectora, sino “la regularización administrativa y técnica de aquellas intervenciones que puedan adecuarse a las condiciones de seguridad vial exigidas”. Lo que sí se requirió fue “la corrección inmediata de las reformas ilegales y altamente peligrosas”, en referencia a la bajada no autorizada. Estas conexiones, según el texto oficial, “constituyen una grave infracción a las normas de seguridad vial, ya que fueron ejecutadas sin ningún tipo de autorización, evaluación técnica ni medidas de seguridad”.

La disputa incorporó además dos problemas técnicos adicionales relevados por el organismo. El primero involucra un portón de acceso eléctrico cuya circulación se encuentra interferida por una columna de tendido eléctrico de media tensión ubicada en el mismo punto de ingreso.

Empresario Santa Fe - Autopista Rosario-Córdoba
El poste de luz en cuestión que también puede aparecer en una disputa con el empresario

Según pudo saber este medio, desde Vialidad Nacional reclamaron que el empresario instaló ese portón en ese lugar; si bien se advirtió que se intentará reubicar la estructura, la responsabilidad de moverla recae sobre la empresa prestadora del servicio eléctrico. El organismo calificó esta situación como “un gravísimo problema adicional de seguridad”, dado que los vehículos que ingresan y egresan del establecimiento deben realizar maniobras en un espacio reducido y condicionado por la columna.

El segundo problema técnico detectado tiene que ver con el escurrimiento del agua de lluvia. Según las evaluaciones del organismo, las intervenciones realizadas sin el tratamiento hidráulico adecuado provocaron que el agua cruce transversalmente la calzada, lo que deteriora con rapidez las mejoras ejecutadas y genera condiciones potencialmente peligrosas para la circulación vehicular en la colectora intervenida.

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