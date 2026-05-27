Un taller se incendió en Córdoba: un vehículo quedó destruido y hay seis trabajadores afectados

Un incendio en un taller de avenida Colón al 4300, en barrio Las Palmas, destruyó por completo un Toyota Yaris y dejó a seis empleados con síntomas de inhalación de humo, todos fuera de peligro y sin necesidad de traslado médico

Un incendio destruyó por completo un automóvil y dejó a seis trabajadores con síntomas de inhalación de humo este martes en un taller de chapa y pintura del barrio Las Palmas, en la ciudad de Córdoba.

El foco se registró sobre avenida Colón al 4300 y requirió el despliegue de efectivos de la Subdirección General de Bomberos, que lograron evitar que las llamas se extendieran a otras zonas del establecimiento.

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El operativo de extinción se desplegó tras recibir el aviso del foco ígneo dentro del predio. Según informaron fuentes policiales, los bomberos aplicaron técnicas específicas de extinción y lograron controlar el fuego antes de que se propagara a otros sectores del taller.

Una vez sofocadas las llamas, los efectivos constataron la destrucción total de un automóvil Toyota Yaris que se encontraba en el interior del establecimiento al momento del siniestro.

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Un auto quedó completamente destruido por el fuego

En paralelo al trabajo de extinción, un servicio de emergencias médicas atendió en el lugar a seis empleados del taller que presentaban síntomas de inhalación de humo. Todos se encontraban fuera de peligro y no fue necesario su traslado a centros de salud, según confirmaron las fuentes del caso.

El episodio generó una intensa presencia de humo sobre avenida Colón y el despliegue de múltiples unidades de emergencia en la zona, lo que alertó a vecinos y comerciantes del sector.

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Las pérdidas materiales fueron de consideración, aunque la rápida intervención de los efectivos permitió acotar los daños dentro del establecimiento.

Las autoridades trabajan para determinar el origen del incendio y evalúan distintas hipótesis, entre ellas una posible falla eléctrica, el contacto con materiales inflamables u otra causa accidental vinculada a la actividad propia del taller.

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Vecinos intentaron ahuyentar a un puma con fuego y causaron un incendio que ya quemó 40 hectáreas

Las llamas se extendieron por el viento

Un incendio forestal que ya arrasó unas 40 hectáreas mantiene en alerta a la serranía de Lozano, en el límite con la localidad de León, en la provincia de Jujuy. El fuego, que llevaba al menos dos días activo al momento de ser reportado, habría tenido un origen tan inesperado como peligroso: vecinos del lugar intentaron espantar a un puma, y las llamas terminaron fuera de control.

Fue el director de Incendios Forestales, Jorge Torrico, quien confirmó el origen del siniestro. Según explicó en declaraciones a Todo Jujuy, la denuncia llegó el lunes, cuando pobladores de la zona alertaron sobre un foco ígneo de grandes dimensiones. “El viento hizo el resto”, señaló Torrico al referirse a la velocidad con la que las llamas se propagaron entre la vegetación de los cerros.

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A partir del aviso de los vecinos, las autoridades pusieron en marcha un operativo de detección satelital para localizar los puntos calientes y obtener las coordenadas exactas del sector afectado, de difícil acceso, indicó El Tribuno Jujuy.

Desde la base de El Brete se despachó una primera cuadrilla que, con la colaboración de personas del lugar, logró llegar hasta el foco y confirmar la magnitud del desastre: el fuego llevaba cerca de dos días activo y el panorama era complicado.

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Luego, la Brigada de El Brete desplegó dos cuadrillas para enfrentar las llamas. Mientras el lunes los trabajos se concentraron sobre el flanco izquierdo del incendio, este martes los esfuerzos se volcaron sobre el flanco derecho. Según precisó Torrico a Todo Jujuy, al cierre de la jornada se esperaba contar con más información sobre el comportamiento del fuego y si había bajado su intensidad.

Las estimaciones satelitales sitúan en aproximadamente 40 hectáreas la superficie afectada en el límite entre Lozano y León. Los brigadistas continúan en el terreno para contener el avance del fuego y evaluar la situación en el sector, mientras las autoridades mantienen activo el monitoreo desde el aire.

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