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Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza

El ataque, ejecutado pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, se produjo horas después de que Israel confirmara la muerte de Mohamed Odé, cuarto jefe consecutivo del ala militar de Hamás abatido desde el 7 de octubre de 2023

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Palestinos se reúnen para inspeccionar el lugar de un ataque israelí contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza, 27 de mayo de 2026 REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Palestinos se reúnen para inspeccionar el lugar de un ataque israelí contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza, 27 de mayo de 2026 REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Las Fuerzas de Defensa de Israel bombardearon este miércoles un bloque de viviendas en el centro de la ciudad de Gaza en una operación dirigida, según el Ejército, contra dos mandos de Hamas. El ataque causó al menos siete muertos y más de veinte heridos, entre ellos dos menores, según el Hospital Al Saraya, operado por la Media Luna Roja Palestina.

Un portavoz de las FDI anunció el bombardeo en redes sociales sin precisar si los dos objetivos buscados se encontraban entre los muertos o los heridos. Israel alegó que su aviación actuó sobre una zona que califica de refugio de mandos islamistas, una justificación reiterada en operaciones que con frecuencia alcanzan edificios de uso residencial.

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Más temprano, el Ejército israelí y el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmaron la muerte de Mohammed Odeh, nuevo comandante del ala militar de Hamas en Gaza, tras un ataque israelí en la ciudad.

Odeh había asumido la jefatura de las Brigadas Ezeldín al Qasam —el ala militar de Hamas— apenas una semana antes, tras el asesinato de su predecesor, Ezeldín Hadad, en otro bombardeo israelí sobre la capital gazatí el 15 de mayo. El Ejército israelí y el Shin Bet —el servicio de inteligencia interior del Estado— indicaron en un comunicado conjunto que Odeh fue localizado tras “meses de vigilancia intensiva” y que el ataque alcanzó “varios edificios en el corazón de la ciudad de Gaza que le servían de refugio”. Hamas confirmó su muerte en un comunicado recogido por el diario palestino Filastin y convocó a la población a su funeral junto al de varios familiares caídos en el mismo ataque.

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FOTO DE ARCHIVO: Palestinos caminan cerca de los escombros en el lugar de un ataque israelí contra una casa que fue preavisada por el ejército israelí para que fuera evacuada antes de que se llevara a cabo el ataque a última hora del sábado, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, 24 de mayo de 2026 REUTERS/Mahmoud Issa
FOTO DE ARCHIVO: Palestinos caminan cerca de los escombros en el lugar de un ataque israelí contra una casa que fue preavisada por el ejército israelí para que fuera evacuada antes de que se llevara a cabo el ataque a última hora del sábado, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, 24 de mayo de 2026 REUTERS/Mahmoud Issa

Con esa eliminación, Israel suma cuatro jefes del brazo armado de Hamás abatidos desde los atentados del 7 de octubre de 2023. La lista incluye a Mohamed Deif, arquitecto histórico de las Brigadas, muerto en Mawasi en julio de 2024; a Yahya Sinwar, máximo líder político y militar del grupo, abatido en Rafah en octubre de ese año; y a Mohamed Sinwar, caído en Jan Yunis en mayo de 2025. En cada caso, la organización designó un sucesor en menos de dos semanas, señal de una cadena de mando más descentralizada y resistente de lo que Israel ha admitido públicamente.

Todos estos ataques se produjeron pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025, negociado con mediación de Egipto, Qatar y Turquía bajo los auspicios de Estados Unidos. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó el martes que desde la entrada en vigor de esa tregua han muerto al menos 906 personas y otras 2.747 han resultado heridas a causa de ataques israelíes. La cifra acumulada desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 supera los 72.800 muertos y los 172.800 heridos.

Israel sostiene que sus operaciones apuntan exclusivamente a objetivos militares. La ONU y varias organizaciones humanitarias han cuestionado esa distinción de forma reiterada, señalando que resulta imposible verificarla de manera independiente en un enclave donde más de dos millones de personas permanecen hacinadas en zonas densamente pobladas sin que los bombardeos cesen.

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