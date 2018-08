Sobre la desconfianza en la economía, con dólar en aumento, inflación, problemas de desempleo, ratificó que desde el Gobierno no ven esto como un fracaso y explicó su visión sobre ese proceso. "Un fracaso es que en 70 años no podamos resolver el desequilibrio fiscal, es un fracaso que en 80 años no podamos resolver la inflación, es un fracaso que no haya empleo de calidad", afirmó.