La Argentina es un país que naufraga en dudas. La incertidumbre es la marca el precio de sus bonos. Que suba el Índice de Riesgo País, diariamente indica que no hay confianza en el futuro. Parte de la culpa de esta visión, la tiene el Gobierno que no da señales sobre la salida de la crisis. Por caso no comenta las inversiones en energía, ni anuncia que en dos meses volverá a ser exportador de gas.