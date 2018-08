"Diría que lo que hizo, lo que lo acusaron, probablemente todos los consultores lo han hecho. Miren los crímenes de (Hillary) Clinton, y este Departamento de Justicia no hace nada al respecto", señaló. No obstante, también marcó cierta distancia: "No lo conocía bien, no estuvo mucho tiempo en la campaña. Yo no estaba involucrado, no estaba a cargo".