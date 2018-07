– Nada. Tuve un contacto de mi papá que traía joyas y él me dio un cheque como aval para que me dejaran 50 artículos en consignación. Me encantó que fueran joyas, pero podría haber sido otra cosa. En un momento me vi armando maletines con productos para mis 50 o 60 vendedoras. Ahí, mi proveedor me dijo que su negocio era otro, que no podía tener los requerimientos de atención y mercadería que yo necesitaba. Con 24 años me fui a Brasil a negociar con una fábrica. Me empezaron a exportar la mercadería y hoy siguen siendo mis proveedores. Contraté algunas personas y en 2000 surgió la idea de hacer un catálogo.