Política

Enfrascado en sus internas y el caso Adorni, el Gobierno ignoró el aniversario de la condena a Cristina Kirchner

A diferencia del año pasado, prácticamente omitieron las respuestas a los cuestionamientos que la oposición dura lanzó contra Milei en una serie de movilizaciones, tanto presenciales como virtuales

Guardar
Google icon
El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Manuel Adorni y Pilar Ramírez
El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Manuel Adorni y Pilar Ramírez

La confrontación con el kirchnerismo, otrora pilar central de la estrategia comunicacional de La Libertad Avanza, parece haber quedado en el pasado. Ayer, cuando se cumplió un año del fallo que condenó a Cristina Kirchner por la causa Vialidad y los sectores duros del peronismo salieron a militar con fuerza su “inocencia” y a disparar contra Javier Milei por su detención, el aparato libertario directamente ignoró el tema.

El Gobierno, más enfocado en el caso de Manuel Adorni y las internas -sean entre Karina Milei y Patricia Bullrich o entre los Menem y Santiago Caputo- apenas contestó a la masiva movida en las redes, donde solían darle relevancia central a la rivalidad con el kirchnerismo. “Hoy era el Adornigate para nosotros”, suspiró un importante asesor, en tono de mea culpa. Aunque en la Casa Rosada, a la vez, algunos aseguraron que no estaban siquiera enterados de la fecha. Esto a pesar de que la oposición K alertó sobre las distintas actividades desde la semana pasada. “Es muy del PRO la obsesión con Cristina”, dijo un libertario de Las Fuerzas del Cielo. “Es muy Mabel ese tema”, relativizó otro, en referencia al nombre que utiliza el mundillo político para unificar, en una sola palabra, al votante tipo del PRO.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ese arquetipo, que cuenta a la lucha contra la corrupción y la transparencia entre sus principales preocupaciones, es considerado clave para los libertarios. De hecho, en las últimas semanas Karina Milei debió tragarse varios sapos con los desmanes de diferenciación de Patricia Bullrich en pos de cuidar el “voto Mabel”, ese que les permitió ganar las elecciones de 2023. “Sin Patricia no hay 2027″, admitía ayer un importante estratega libertario.

Cristina Kirchner, con cabello castaño rojizo y un pañuelo de colores, sonríe desde un balcón con barandal oscuro y un fondo amarillo brillante
Cristina Kirchner en San José 1111

De todas formas, en el oficialismo daban argumentos sobre la omisión. Mientras unos aseguraban que no estaban al tanto de la movida opositora, otros aseguraban que habían ninguneado el tema adrede. “Para nosotros, hay que jubilarla”, agregaron desde el lado de Karina Milei, convencidos de que al oficialismo ya no le sirve, en términos de opinión pública, apelar a la diferenciación política de CFK.

PUBLICIDAD

En la misma línea, desde bloque de LLA en el Congreso deslizaron que polemizar con el kirchnerismo no sirve a los fines de reunir consensos. Ese es un costo legislativo que se ven obligados a pagar en el año electoral, apuntaron desde el menemismo. Ahora, creen, es preferible evitarlo.

Ayer, con la consigna Cristina Libre, el kirchnerismo convocó a una concentración de militantes frente al domicilio de la ex mandataria, en San José 1111, donde cumple arresto domiciliario. Hubo un “banderazo” y varias manifestaciones, además de una fuerte campaña en las redes sociales.

La mesa política del Gobierno, sin reacción ante el aniversario de la condena a CFK
La mesa política del Gobierno, sin reacción ante el aniversario de la condena a CFK

Mientras, el discurso oficial del Gobierno se centró en el acuerdo con las universidades, que destacó el ministerio de Capital Humano. Y, a nivel económico, en la mejora de la calificación de deuda S&P. Pero puertas adentro, los libertarios estaban preocupados con el caso de Manuel Adorni y las consecuencias de la inminente presentación de su Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción. Sobre la posibilidad de que el jefe de Gabinete no continuara en su cargo, y sus eventuales reemplazantes. Y sobre la celebración de la mesa política, prevista para hoy a las 13.30, que será liderada por el jefe de Gabinete junto a Karina Milei, en una nueva señal de respaldo pleno.

Un libertario, por lo bajo, fue duro sobre el cambio comunicacional de su propia fuerza, y deslizó que los enfrentamientos intestinos del Gobierno impidieron unificar un solo mensaje. “Está todo roto, no hay un eje discursivo”, sostuvo, en referencia a las peleas entre Karina Milei y Santiago Caputo y al hecho de que Manuel Adorni, ministro coordinador, se encuentra apuntado y complicado por las acusaciones en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. Con todo, prometió una mejora el año que viene, cuando estén más cerca las elecciones presidenciales y el oficialismo, dicen, se vea obligado a unirse nuevamente para enfrentar al kirchnerismo en las urnas.

Temas Relacionados

Javier MileiCristina KirchnerGobiernoCasa RosadaManuel AdorniKarina MileiÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El proyecto de reforma constitucional pro mercado de Chaco se estancó a poco de entrar a la Legislatura

El gobernador Leandro Zdero impulsó una enmienda para proteger a inversores de aumentos impositivos y darles garantías, pero su avance es “muy difícil”, reconocieron en el oficialismo

El proyecto de reforma constitucional pro mercado de Chaco se estancó a poco de entrar a la Legislatura

Kicillof descarta responderle a Caputo las reiteradas críticas y cree que lo beneficia que lo elijan como rival

En la gobernación sostienen que el ministro de Economía le habla a un mercado que “no le responde”. “Tiene que ir al psicólogo”, chicanearon en La Plata

Kicillof descarta responderle a Caputo las reiteradas críticas y cree que lo beneficia que lo elijan como rival

Se trabó el proyecto de Zonas Frías y Patricia Bullrich sufre otra complicación en el Senado

La iniciativa salió con esfuerzo de Diputados y se hundió en la Cámara alta porque los aliados pidieron agregar áreas “polares”. La titular del bloque libertario viene con dificultades para ordenar la agenda

Se trabó el proyecto de Zonas Frías y Patricia Bullrich sufre otra complicación en el Senado

El día después de la presentación de la declaración jurada de Adorni y los planes de “reconversión”

Con el detalle de su situación patrimonial revelado, el jefe de Gabinete aspira a dejar atras la polémica y se muestra optimista ante la causa que lo investiga. La mesa política como actividad clave

El día después de la presentación de la declaración jurada de Adorni y los planes de “reconversión”

Villarruel dijo que no le cree a Adorni: “Me parece una vergüenza su accionar”

El jefe de Gabiente afirmó haber ganado USD 300.000 con inversiones en Bitcoin en la declaración jurada que presentó en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la vicepresidenta cuestionó su respuesta

Villarruel dijo que no le cree a Adorni: “Me parece una vergüenza su accionar”

DEPORTES

La polémica declaración de una de las figuras de Brasil a días del Mundial: “Siento más cariño afuera, que en mi país”

La polémica declaración de una de las figuras de Brasil a días del Mundial: “Siento más cariño afuera, que en mi país”

El dardo de Morena Beltrán a Gerard Piqué tras elogiar a Shakira por su cuarta participación en un Mundial

El tremendo elogio de Infantino a Lionel Messi en el umbral del Mundial 2026: su emoción al recordar a Maradona

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 11 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1

Argelia goleó 4-0 a Bolivia en su último amistoso antes del debut mundialista contra Argentina

TELESHOW

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: Cola fulminó a dos jugadoras de alto perfil

Kylie Minogue sorprendió en Buenos Aires visitando el restaurante de un famoso chef: las fotos

Así fue el estreno de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: del saludo de Cande Tinelli al mensaje de Ángel de Brito

Oriana Junco sobre el modo de trabajo de Aníbal Lotocki: “Él iba con una valijita haciendo operaciones a domicilio”

INFOBAE AMÉRICA

Inversión millonaria rehabilitará más de 3,100 kilómetros de caminos productivos en Honduras

Inversión millonaria rehabilitará más de 3,100 kilómetros de caminos productivos en Honduras

El Salvador lanza una encuesta nacional sobre la población de cero a 17 años

Exceso de humedad en 2025 provocó millonarias indemnizaciones a productores agrícolas en Costa Rica

Capturan a 13 personas presuntamente ligadas a pandillas en la ciudad panameña de Colón

Guatemala: Aeropuerto La Aurora refuerza controles sanitarios por alerta de la OMS ante ébola