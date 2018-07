– Sí, las condiciones son muy diferentes para ambos. La economía argentina es menos vulnerable que antes de la recesión de principios de los años 2000. El régimen cambiario es un gran cambio. Ahora es flotante, no fijo, por lo que funciona como un amortiguador de los shocks. Los bancos y el sector privado también operan sin dinero prestado en moneda extranjera, por lo que sus balances no están en riesgo por una depreciación del peso. Además de estos cambios dinámicos fundamentales, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas favorables a las empresas que han ayudado a la economía a registrar un sólido crecimiento en los últimos siete trimestres. El FMI también ha cambiado. Nuestro apoyo al plan económico argentino hace más énfasis en la necesidad de fortalecer las medidas de protección social e incluir incentivos para aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Hacerlo no solo es un imperativo moral, sino que también es esencial para asegurar que cualquier plan para estabilizar la economía sea aceptado por todos, pues eso significa que tiene más posibilidades de éxito.