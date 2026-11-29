"Entre el 31 de julio y el 24 de noviembre la suba del índice de riesgo país fue de 659 puntos básicos, la más alta de Latinoamérica"

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En menos de un semestre, la economía argentina pasó de una perspectiva de crecimiento de más del 3% a un virtual estancamiento.

Según sostienen funcionarios del Ministerio de Economía, esa desaceleración —con sectores en recesión, como la industria y el comercio interior, y otros en expansión, como la minería, la energía con eje en Vaca Muerta y la rama del conocimiento— se explica por el shock internacional.

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Entre los factores que mencionan: la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, que llegó a duplicar el precio del petróleo y ahora recortó esa suba a menos del 40%; el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal para frenar la inflación; el cambio climático; y el clima electoral, con propuestas que alientan un giro extremo en la política económica.

Ese cuadro llevó a acumular dos trimestres de caída del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), por efecto de la baja de 2,5% en julio, aunque la actividad repuntó en agosto y septiembre.

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A esto se sumaron las dudas del mercado sobre la capacidad de pago de los vencimientos de deuda de enero y julio próximos, lo que explicó el salto del índice de riesgo país a más de 1.000 puntos básicos: un 10% annual por encima de la tasa de rendimiento de los bonos de Estados Unidos. En Economía aseguran que ya cuentan con los fondos para afrontar esos compromisos.

“Está en consideración la sostenibilidad del programa económico en un contexto recesivo y teniendo que ser validado en unos meses en las elecciones presidenciales”

Con ese escenario, Infobae entrevistó a Claudio Caprarulo, economista, director de la consultora Analytica y profesor de Macroeconomía en la Universidad del Salvador, para que analice la coyuntura y sus expectativas para el corto y mediano plazo.

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Riesgo soberano, deuda y esquema cambiario

— ¿A qué atribuye que el índice de riesgo país haya vuelto a superar los 1.000 puntos básicos?

— Principalmente por factores endógenos, dentro de un contexto internacional más adverso. Entre el 31 de julio y el 24 de noviembre la suba del índice de riesgo país fue de 659 puntos básicos, la más alta de Latinoamérica. El segundo puesto fue para Ecuador con 196 pb más, seguido por Bolivia con un aumento de 163 pb. En el resto de los países la suba promedio fue de 38 pb.

La explicación radica principalmente en la capacidad de pago de la deuda. En los primeros siete meses el Banco Central compró en promedio USD 2.000 millones mensuales, pero desde entonces hubo una marcada desaceleración, y llegó a USD 345 millones este mes. Después también entran en consideración otros factores, como la sostenibilidad del programa económico en un contexto recesivo y teniendo que ser validado en unos meses en las elecciones presidenciales.

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"Las dudas del mercado sobre la capacidad de pago de los vencimientos de deuda de enero y julio próximos, explicó el salto del índice de riesgo país a más de 1.000 puntos básicos"

— En los últimos 35 meses, la Secretaría de Finanzas promedió operaciones de financiamiento y pago de deuda por más de USD 40.000 millones mensuales, con un saldo neto de cancelaciones de USD 770 millones. Sin embargo, en enero de 2027 hay vencimientos por USD 4.400 millones y en el mercado dicen que “no están los recursos”. ¿Están los recursos para afrontar esos vencimientos?

— El ministro Caputo explicó que los vencimientos se cubrirán con los recursos provenientes de la privatización de AySA, préstamos de organismos multilaterales y la compra de dólares al BCRA con los pesos provenientes del superávit primario. Fue una buena decisión explicitar las fuentes de financiamiento, particularmente porque el Tesoro cuenta hoy con menos de USD 200 millones depositados en el Banco Central.

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“Nuestro escenario base siempre contempló el cumplimiento de los vencimientos de enero, pero era importante despejar la incertidumbre respecto de cómo se obtendrían los recursos”

Nuestro escenario base siempre contempló el cumplimiento de los vencimientos de enero, pero era importante despejar la incertidumbre respecto de cómo se obtendrían los recursos y cuál sería su impacto sobre las reservas internacionales.

— ¿Cree que el plan financiero en dólares del Tesoro que presentó el ministro Caputo en julio para 2027 necesita un correctivo?

— El programa financiero que presentó en julio el Gobierno quedó obsoleto. Por caso, ya avisó el ministro Caputo que pidió formalmente la activación del swap con China. Con los vencimientos de enero cubiertos, le quedarían pendientes cerca de USD 12.000 millones para cancelar con acreedores privados durante el resto del año, USD 3.800 millones más que el volumen actual de las reservas netas luego de descontar USD 1.800 millones que ya informó el Tesoro le comprará al BCRA para pagar el vencimiento de enero.

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"Quedarían pendientes para 2027 cerca de USD 12.000 millones para cancelar con acreedores privados"

Hoy el análisis minucioso de la oferta y demanda de dólares para 2027 no permite ser optimistas: aumentará la demanda, mientras se le cerraron canillas a la oferta, como la colocación de deuda en dólares en el mercado local. En consecuencia, la incertidumbre está en cómo se terminarán pagando los vencimientos en moneda extranjera y los costos asociados. En ese marco, el índice de estabilidad financiera que elaboramos desde Analytica cae a niveles de enero.

— ¿El esquema cambiario actual es sostenible o ve riesgo de alta volatilidad hasta las elecciones de 2027, al menos?

— Tenemos este índice de riesgo país por un esquema cambiario insostenible y un programa económico que falló en uno de sus principales objetivos: volver a los mercados financieros internacionales. Al Gobierno se le abren dos caminos para los próximos meses: desarmar las restricciones cambiarias que aún existen o convalidar una mayor corrección del tipo de cambio oficial.

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“El programa económico falló en uno de sus principales objetivos: volver a los mercados financieros internacionales”

De esa forma elimina la brecha cambiaria y, si el mercado hace una lectura positiva, baja el riesgo país. La caída de la brecha entre el dólar oficial y el dólar CCL estaría motivada por un costo mayor a la dolarización, junto con menores necesidades de dolarizar carteras dada la percepción de una política cambiaria más sostenible.

Paralelamente a cualquiera de esos caminos, debe lograr ampliar la oferta de financiamiento o reforzar las ya existentes.

— ¿La derrota legislativa de Donald Trump en las elecciones de medio término cambia la perspectiva de una eventual asistencia del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina?

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— En algunas de sus presentaciones, el Gobierno argentino mostró que cuenta con esa asistencia, al igual que con el swap de China. Ambas líneas de financiamiento siempre quedan sujetas a la aprobación del acreedor al momento de su solicitud, y es lógico pensar que sopesan sobre esas decisiones cambios coyunturales en cada país. Pero también es cierto que ambas potencias tienen intereses en Argentina que ya en el pasado han demostrado trascenderlos.

"Los swaps reducen los costos, pero no los evitan"

Lo importante es que se tomen medidas para evitar volver a estar en una situación donde es necesario solicitar ese tipo de asistencia: los swaps reducen los costos, pero no los evitan.

El debate de la dolarización

— Algunos analistas de mercado sostienen que Argentina hubiera resistido mejor las turbulencias cambiarias y financieras si el presidente Milei hubiera cumplido su promesa de campaña de dolarizar la economía. ¿Coincide con esa lectura?

— No coincido con esa lectura. En primer lugar, no estaban dadas las condiciones financieras para implementar una dolarización ordenada. Pero, incluso si hubiesen existido, no era la alternativa más conveniente para la economía argentina. La dolarización implica renunciar al tipo de cambio nominal como instrumento de ajuste frente a shocks externos, lo que traslada una mayor parte de ese ajuste a la actividad, los salarios y el empleo.

“Ecuador, con una economía dolarizada, fue el segundo país de la región donde más aumentó el índice de riesgo país desde fines de julio”

Tampoco elimina el riesgo soberano. De hecho, Ecuador, con una economía dolarizada, fue el segundo país de la región donde más aumentó el índice de riesgo país desde fines de julio. Es comprensible que en una economía donde, en los últimos 82 años, solamente en 17 la inflación fue inferior al 10% anual, existan propuestas de reemplazar la moneda nacional.

Sin embargo, tanto las experiencias internacionales como la nuestra con la convertibilidad muestran los costos que puede tener renunciar a la flexibilidad cambiaria. El desafío de la Argentina es construir una moneda confiable, no renunciar a la posibilidad de tenerla.

— ¿La dolarización se puede implementar por decreto o por circular del Banco Central, o requiere una ley del Congreso?

— Una modificación integral del régimen monetario de esas características debería pasar por el Congreso, dadas las atribuciones que le asigna la Constitución Nacional en materia monetaria. Se necesitaría conseguir financiamiento en dólares para su implementación y un acuerdo monetario con Estados Unidos.

"Tanto las experiencias internacionales como la nuestra con la convertibilidad muestran los costos que puede tener renunciar a la flexibilidad cambiaria"

Además, existe un debate constitucional respecto de la posibilidad de eliminar la moneda nacional. Es una discusión que excede lo estrictamente económico.

Fortalezas, debilidades y diagnóstico del plan

— ¿Cuáles son las mayores fortalezas y debilidades del plan de estabilización?

— El saldo final habrá que evaluarlo post diciembre de 2027. Hoy el principal activo del Gobierno es la reducción de la nominalidad de la economía: entre agosto y noviembre de 2023 la inflación promedio mensual fue del 11,6%, mientras que este año será cercana al 2% para igual período. Si logra sostenerlo, será el único mandato presidencial desde 2011 que finaliza con menor inflación a la recibida. Las consecuencias positivas son claras: entre otras, permite reducir la pobreza y recuperar el crédito.

“El principal activo del Gobierno es la reducción de la nominalidad de la economía: entre agosto y noviembre de 2023 la inflación promedio mensual fue del 11,6%, mientras que este año será cercana al 2 por ciento”

A su vez, haber recuperado el superávit fiscal primario fue un paso necesario a los fines de comenzar a recuperar la moneda nacional y reducir la volatilidad.

Las principales debilidades están en la sostenibilidad externa y en los costos reales del proceso de estabilización. Todavía no se logró consolidar un régimen cambiario compatible con las necesidades de financiamiento externo, mientras que la utilización del tipo de cambio y los salarios como anclas de la inflación tiene costos elevados en términos de actividad, empleo y recaudación.

— En el equipo económico, y el propio presidente Milei lo repite a menudo, dicen: “estamos mejor que en noviembre de 2023, pero no estamos bien”. ¿Coincide con ese diagnóstico?

— Partamos de lo más agregado. Hay tres variables claves para cualquier análisis macroeconómico: precios, desempleo y producción:

"Hay tres variables claves para cualquier análisis macroeconómico: precios, desempleo y producción"

Inflación , claramente estamos mucho mejor que en noviembre de 2023. Por el contrario, el mercado de trabajo está más deteriorado: aumentó el desempleo, la informalidad y cayeron los salarios.

Producción, el resultado es más ambiguo. Respecto a 2023, la actividad creció 3,4% entre enero y septiembre, pero comparamos contra un año marcado por la sequía. El nivel general sin el agro creció 0,4%, un porcentaje bajo, con sectores muy relevantes como construcción, comercio e industria que muestran caídas compensadas por el fuerte crecimiento de sectores como hidrocarburos, minería e intermediación financiera.

"El nivel general sin el agro creció 0,4%, un porcentaje bajo"

— ¿Ve margen para políticas activas discrecionales que reanimen el consumo y frenen el cierre de empresas sin que eso derive en más inflación, déficit fiscal o pobreza?

— El diagnóstico es sencillo: la economía atraviesa un serio problema de contracción de la demanda. La reversión es más complicada, principalmente porque se debe evitar que la inflación se acelere y quede estacionada en un nivel más alto.

Hoy la prioridad tiene que ser reducir la incertidumbre respecto a los pagos de deuda externa y la presión sobre el dólar. Una vez resuelto, es lógico pensar que en una economía estancada se reduzca el superávit primario en vistas de impulsar la actividad.

“La economía atraviesa un serio problema de contracción de la demanda. La reversión es más complicada”

Se puede hacer en partidas que aumentan la productividad, como la inversión en infraestructura, y/o reducen la pobreza, como refuerzos a la jubilación mínima o la AUH. Hay que recordar que la pobreza este año creció respecto a 2025.

— ¿Cuánto de la variación del IPC del Indec refleja inflación genuina y cuánto responde a un cambio de precios relativos?

— El Gobierno perdió una oportunidad al no actualizar con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017/8 los ponderadores que se utilizan para el índice de precios al consumidor. Eso permitiría reflejar mejor el impacto del cambio en los precios relativos sobre los ingresos de las familias. Principalmente porque el pago de servicios tendría un peso mayor, siendo que aumentaron a nivel nacional desde noviembre de 2023 un 80% más que los bienes.

"El Gobierno perdió una oportunidad al no actualizar con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017/8 los ponderadores que se utilizan para el índice de precios al consumidor"

Balance 2026, proyecciones 2027 y calificación final

— ¿Qué balance hace del desempeño de la economía este año en actividad, inflación, consumo, inversión y sector externo?

— Es un mal año para el nivel de actividad. Desde Analytica, desde el inicio teníamos un escenario de bajo crecimiento, pero la proyección ahora es que será casi nulo. Vayamos al detalle:

El sector externo , 2026 es excepcionalmente bueno, con datos a octubre se observa el , 2026 es excepcionalmente bueno, con datos a octubre se observa el tercer superávit comercial más alto desde 1992 medido en dólares constantes, solo superado levemente por 2002 y 2003. Ese indicador nos permite adentrarnos en la inversión, porque más allá de niveles récord de exportaciones, el superávit comercial se apoya también en la caída de las importaciones. En particular, en los primeros diez meses del año cayeron fuertemente piezas y bienes de capital, lo que se tradujo en una merma de la inversión.

El consumo privado también se contrae: las ventas en supermercados en octubre alcanzaron el valor mensual más bajo desde que hay registros.

La inflación terminará el año en línea con nuestra proyección, una variación anual muy similar a la de 2025. En un año con fuertes presiones alcistas en los precios de la energía es un buen resultado; por caso, la inflación núcleo se ubicó desde mayo por debajo del 2 por ciento.

— ¿Qué proyecta para 2027? ¿Cuáles son sus principales certezas y dudas?

— El 2027 difícilmente sea un buen año para la actividad económica. Para empezar, 2026 deja un arrastre estadístico negativo: si el nivel de actividad se mantiene igual al cuarto trimestre de este año, el PBI caería. Para volver a crecer, el programa económico necesita un reseteo y no parece estar en los planes del Gobierno, ya sea por convicción o por los limitantes que tiene un año electoral.

“Si el nivel de actividad se mantiene igual al cuarto trimestre de este año, el PBI caería en 2027”

No hay factores para suponer un cambio en la tendencia del consumo y la inversión. La puesta en marcha de proyectos del RIGI y las obras de las concesiones viales van a sumar, pero no tienen un impacto relevante a nivel agregado para la actividad. Hoy el principal interrogante está en el frente cambiario, en particular a partir de julio de 2027.

"La decisión de no realizar política industrial limita el desarrollo que puede traer el salto en las exportaciones"

— Si tuviera que ponerle una nota del 1 al 10 al plan económico de Milei hasta acá, ¿cuál le pondría y qué aspecto sugeriría mejorar?

— Es difícil esa calificación dada la complejidad de los procesos económicos, con esa salvedad, le doy un 5. Entre los resultados positivos, la inflación bajó considerablemente y eso genera múltiples consecuencias positivas sobre la economía y la calidad de vida de las personas. A su vez, se normalizó el comercio exterior y bajaron tanto el índice de riesgo país como la brecha cambiaria.

El problema es el camino elegido para conseguir esos objetivos. Por ejemplo, la caída en la inversión en infraestructura y en educación universitaria destruye capacidades productivas.

“Este año quedó demostrado que con exportar materias primas no alcanza. Al Gobierno le falta un programa de desarrollo”

Asimismo, la decisión de no realizar política industrial limita el desarrollo que puede traer el salto en las exportaciones. El mismo FMI recomienda realizar acciones para evitar que los saltos de los precios de las materias primas pasen sin traducirse en mejoras generalizadas de la productividad para toda la economía.

Este año quedó demostrado que con exportar materias primas no alcanza. Al Gobierno le falta un programa de desarrollo.

Fotos: Adrián Escandar