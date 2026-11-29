El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, será uno de los que esté al frente de una negociación política con el resto de los sectores del peronismo

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El triunfo político del Gobierno tras conseguir la suspensión de las PASO en el Senado puso en jaque la estrategia del peronismo sobre cómo afrontar la estrategia electoral hacia el 2027 y el impacto que también tendrá en la ingeniería política bonaerense. En el centro de esta secuencia está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La hipótesis sobre la que trabajan sus armadores era consolidar su candidatura presidencial a través de una elección primaria abierta. Esa condición sigue vigente, pero la posibilidad de que la Casa Rosada consiga los votos en Diputados para suspender definitivamente las PASO del año que viene obliga -al menos al MDF- a barajar otro escenario. Los intendentes de Kicillof empiezan a pedir por su candidatura en un marco de acuerdo con el resto de los sectores.

“Necesitamos un espacio para dirimir las candidaturas y los liderazgos”, le dice a Infobae el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo. El jefe comunal del distrito de la Primera sección electoral forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que buscará que el gobernador Axel Kicillof sea el candidato a presidente por el peronismo. El dirigente con desarrollo en el conurbano bonaerense apuesta a que haya un entendimiento entre los diferentes sectores para evitar un posible “escenario de cuartos”.

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“A nosotros muchos vecinos nos dicen ‘pónganse de acuerdo, la estamos pasando mal’. Esto lo vamos a trasladar a los compañeros y compañeras que pretenden conducir el peronismo y, fundamentalmente, país. Esa es nuestra obligación como intendentes”, panteó. Unidad para enfrentar a Milei. La línea se repite en la gobernación bonaerense. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, por caso, lo ha repetido varias veces. “Que el peronismo llegue unido y con un solo candidato”. Hasta ahí, hay consenso.

El debate se complejiza cuando se busca cómo alcanzar esa unidad, si efectivamente las PASO se suspenden en el orden nacional. “Es la forma que tenemos los partidos. Suspender las PASO es lamentable”, plantea el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien también forma parte de la estructura del gobernador. “Tengo confianza en que el peronismo logre la unidad. Obviamente, habrá que declinar algunas posturas tan intransigentes de algún sector”, agrega ante la consulta de Infobae. “Nuestro candidato es Axel”, define.

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Este viernes, Kicillof junto con un grupo de ministros mantuvo un encuentro con distintos intendentes para avanzar con medidas para mitigar el impacto del fenómemo climatológico conocido como El Niño

“Es unidos y, donde haya diferencias, iremos a una primaria o a una interna abierta. El que gana conduce, el que pierde acompaña”, suele plantear el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, durante las recorridas que frecuentemente hace por el interior bonaerense en el marco de una precandidatura a la gobernación bonaerense. El matancero es uno de los que también busca que Kicillof sea el candidato presidencial.

En La Plata destacaban que durante la visita de Kicillof a Bahía Blanca —en la que se anunció la obra de profundización del calado del estuario de Bahía Blanca, cuya licitación se adjudicó a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Jan De Nul y la Compañía Sudamericana de Dragados— el intendente del distrito del sur bonaerense, Federico Susbielles, deseó que el gobernador sea candidato presidencial. En una narrativa bíblica, el intendente dijo: “Le quiero pedir a Dios que bendiga al Gobernador, que lo deje seguir caminando como camina, que siga pudiendo mirar a los ojos a sus vecinos y, por sobre todas las cosas, le pido a Dios que le abra el camino a nuevas responsabilidades porque se las merece”. Susbielles forma parte de la Liga de Intendentes del peronismo; un conglomerado de dirigentes que tiene sus propios intereses en la sucesión a la gobernación, que tiene nombres propios y que promueve una interrelación con los distintos sectores del peronismo, aunque las últimas señales políticas estuvieron más cerca del esquema del peronismo federal, los guiños a Sergio Massa que al MDF. Por eso, en la gobernación salieron rápido a replicar lo expuesto por el bahiense.

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Sin embargo, hay varios temas de la coyuntura que el peronismo espera abordar en el corto plazo. Así como Kicillof trabaja sobre la hipótesis de que las PASO siguen vigentes, también el líder del Frente Renovador pidió cautela. “El Gobierno se apura si celebra la suspensión de las Paso en el Senado: falta la Cámara de Diputados”, remarcó Massa durante una actividad en la provincia de Córdoba. El ex ministro de Economía está cada vez más activo internamente y externamente.

Dirigentes peronistas de distintos puntos del país en una foto por el Día de la Militancia celebrada en San Fernando

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, es otro dirigente que busca caminos para llegar a una síntesis de unidad. Aunque hoy por hoy su apuesta es la candidatura del senador nacional sanjuanino, Sergio Uñac, también pidió “trabajar sobre el plan A, plan B y plan C. No tratar de improvisar todo el tiempo”. El también ex ministro de Infraestructura bonaerense remarcó en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco que hay que “imaginar un escenario que sea adverso a lo que es el peronismo como centralidad de un frente mucho más amplio”.

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Discusión estructural

En el kirchnerismo también piden definiciones y apuntan a Kicillof. Pese a la voluntad de los intendentes que profesan el MDF, buena parte de las resoluciones pasarán por el propio gobernador y lo que resuelva para la cuestión bonaerense tendrá, indefectiblemente, impacto en la cuestión nacional: Buenos Aires representa el 37% del padrón nacional.

Desde el sector de la expresidenta Cristina Kirchner, consideran que Kicillof debería convocar una mesa política para discutir de forma integral la estrategia electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires. En ese ámbito, plantean que deben abordarse en conjunto asuntos como las reelecciones de los intendentes, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en territorio provincial y un eventual desdoblamiento de los comicios.

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Según esta mirada, no corresponde analizar cada punto de manera aislada ni en función de las conveniencias de cada dirigente. La discusión, sostienen, debe centrarse en qué esquema puede fortalecer al peronismo con vistas a la competencia nacional.

Fuentes del sector señalan que el gobernador debe evitar definiciones parciales —por ejemplo, sobre el desdoblamiento, las PASO o las reelecciones— sin una evaluación política general. “Estamos dispuestos a discutir en una mesa todas las cosas que le sirvan al peronismo para ganar a nivel nacional”, sintetizaron.

En la última sesión en la Cámara de Diputados bonaerense, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, habló de la necesidad de discutir “la reforma electoral necesaria para la provincia para el año venidero, reelecciones, no reelecciones y no dudo que en algún momento hay que abordarla tanto en esta cámara como en la cámara vecina (el Senado bonaerense) tenemos que discutir fuertemente, en forma clara y que sea el Estado el que lo haga por más que a algunos les dé urticaria el financiamiento de los partidos políticos”.

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Facundo Tignanelli junto a Mayra Mendoza (AG La Plata)

La exposición de Tignanelli fue a propósito del debate para regular las apuestas on line en territorio bonaerense. Sin embargo, en esa intervención en la que demanda una discusión global sumó un nuevo eje: el financiamiento de los partidos políticos. Algo que también se meterá en la discusión de sesiones extraordinarias en la Legislatura bonaerense.

La definición sobre las PASO nacionales puede acelerar una discusión que el peronismo bonaerense mantenía abierta: cómo ordenar sus liderazgos, resolver la competencia por las candidaturas y sostener una estrategia común frente al gobierno de Javier Milei. Kicillof concentra parte de esas decisiones, tanto por su proyección nacional como por el peso electoral de la provincia. La convocatoria a una mesa política, reclamada desde distintos sectores, aparece como el próximo paso para evitar que las diferencias internas condicionen la construcción de una alternativa hacia 2027.

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