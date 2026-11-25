El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo económico pese a la suba del riesgo país y la recesión técnica en la que ingresó la economía. (Maximiliano Luna)

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En medio de la suba del riesgo país y del dólar, el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó que la economía haya entrado en una recesión técnica durante el tercer trimestre y detalló cómo pagarán el vencimiento de deuda de USD 4.370 millones de enero de 2027.

“Es historia pasada. Ya estamos con dos meses seguidos de crecimiento. Y lo que estamos discutiendo es cuánto vamos a crecer este año. Va a ser menos de lo que pensábamos todos, incluidas las encuestas del REM. Pero hubo shocks muy importantes que no se pueden ignorar y que afectaron a todos”, señaló en el canal de streaming Neura sobre la caída de la actividad económica durante dos trimestres seguidos. Y sumó: “Si nosotros estamos en recesión, lo que heredamos es una catástrofe”.

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A la vez, Caputo descartó la posibilidad de implementar un “plan platita” y aseguró que continuará con las políticas económicas actuales: “En situaciones como estas, hay que mantenerse más ordenados macroeconómicamente que nunca. Si hay un país que no puede darse lujos, es la Argentina. Porque tiene una historia que la condena”.

A propósito de la marcha del plan económico del Gobierno, el titular del Palacio de Hacienda argumentó que los programas de estabilización en países como Uruguay o Chile llevaron “10, 15 y 20 años” en rendir frutos.

“Acá pasaron escasamente tres. Y los resultados han sido asombrosos. Normalmente, en los programas de estabilización, la economía cae. Pero acá se redujo la pobreza, subió el nivel de empleo, subieron los salarios y subieron las jubilaciones”, apuntó.

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Y continuó: “Hemos tenido crecimiento económico. Esto es muy fuerte porque Argentina no crecía desde 2011. Ni que hablar en términos per cápita. Este es el primer mandato en los últimos 16 años que crece también en términos per cápita y, además, que ordena la economía”.

“El camino es este. La velocidad de la recuperación la vamos a dar los argentinos. Argentina es un país rico y tenemos todo para crecer rápidamente. Ahora, si nos vamos a enganchar con si viene los kuka, el dólar o Kicillof, vamos a tardar más. Están dadas todas las condiciones. Nunca entramos en un año electoral a nivel macroeconómico como estamos entando: equilibrio fiscal y monetario; un programa financiero totalmente despejado; y un superávit comercial de USD 30.000 millones que destruye el concepto de la famosa restricción externa del kirchnerismo de que no había dólares”, sumó.

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Acerca del pago de USD 4.370 millones de vencimientos de deuda a pagar en enero de 2027, el jefe de la cartera económica detalló: “van a estar entrando entre el FMI y multilaterales USD 1.200 millones; después los otros USD 1.000 millones que estaban garantizados con CAF y FONPLATA; entran USD 300 millones de la venta de AySA. USD 1.800 millones son intereses. Con superávit, le compramos esos dólares al Banco Central”.

En cuanto a las compras del BCRA, que ya superaron los USD 16.500 millones en lo que va del año cuando el piso del objetivo anual fijado era de USD 10.000 millones, el funcionario nacional explicó que esa intervención hizo que el tipo de cambio no se deprecie aún más.

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“Si nosotros no hubiéramos comprado los USD 6.500 millones extra, seguramente el dólar hubiera bajado más y alguno podría decir que estábamos utilizando el dólar como ancla. No, nosotros decidimos comprar más para tener mayores recursos en el caso que lo necesitáramos”, remarcó.

Por otra parte, Caputo afirmó que en 2027 habrá distintas fuentes de dólares que ayudarían a reducir la volatilidad cambiaria. Mencionó compras por USD 16.500 millones, un superávit comercial estimado en USD 30.000 millones e inversiones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por 12.000 millones de dólares.

También incluyó swaps por USD 20.000 millones con Estados Unidos y otros USD 20.000 millones con China. A eso sumó que el stock de dólar futuro está prácticamente en cero, con capacidad para utilizar hasta 15.000 millones de dólares.

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