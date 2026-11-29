Jorge Sola, Mario Lugones, José Luis Lingeri y Horacio Guevara

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Luego de la marcha de este jueves por las obras sociales, la CGT recibió un llamado del Gobierno para tratar de solucionar el enorme desfinanciamiento del sistema sindical de salud, aunque sus dirigentes ya prendieron las luces de máxima alerta: se necesitan unos $50 mil millones antes de fines de año para cubrir sólo las prestaciones por discapacidad, que representan alrededor del 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empleadores para pagar reintegros de alta complejidad y medicamentos más costosos.

Así lo revelaron en diálogo con Infobae y otros medios el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguro) y el secretario de Acción Social cegetista, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), quienes advirtieron que la situación actual de las obras sociales es “insostenible”: según detallaron, al mes de noviembre, el FSD “se lleva 181 mil millones de pesos, que representan el 95,5% del total, y quedan para los subsidios sólo 73 mil millones de pesos”, lo cual “muestra el quiebre del sistema: en octubre quedó en negativo y al cierre de 2026 tendría un pasivo irremontable de cerca de 300 mil millones de pesos”.

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Esas cifras reflejan la grave situación que describe la CGT: las prestaciones por discapacidad -en particular, en rubros como transporte y educación- demandan hoy un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones

La CGT marchó hasta la Superintendencia de Servicios de Salud para exigir soluciones

En la movilización de este jueves, además de los duros discursos, la CGT entregó en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que encabeza Horacio Guevara, un petitorio en el que, en el marco de la solicitud de acceso a la información pública, pidió que se le brinden datos exactos sobre “la existencia, el monto, la ubicación y la disponibilidad de los fondos que integran el FSD y el Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, y su aplicación”.

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Guevara fue justamente el funcionario que tras la marcha llamó a la dirigencia de la CGT para convocarla a hablar sobre la crisis de las obras sociales, donde él tiene un papel clave porque la SSS lidera el organismo autárquico que regula el sistema sindical de salud y las prepagas.

Lingeri dijo que “si se toma en cuenta la deuda retenida por el gobierno nacional al Fondo Solidario de Retribución desde 2003 hasta 2015, al mes de enero de 2016 eran 26.800 millones de pesos, que, en dólares, 1675 millones de dólares”, pero aseguró que “no sabemos si tienen pisados esos fondos ni el valor real, el remanente o dónde está, aunque hay que aclarar que no es plata del Estado sino que surge del 9% del aporte de los trabajadores y de los empleadores”.

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La CGT hizo una movilización por la crisis de las obras sociales

Esos 26.800 millones de pesos se fueron acumulando desde que hace diez años, a través del DNU 908/2016, fue creado un régimen excepcional para distribuir recursos acumulados en el FRS adonde se integraron 4500 millones de pesos de un nuevo Fondo de Emergencia y Asistencia (que se usó durante la pandemia para asistir a las obras sociales), 8000 millones de pesos de un fideicomiso del Banco Nación y 14.267 millones de pesos en Bonos de la Nación Argentina 2020.

Según el dirigente, ese dinero “se fue manejando a través de los años en colocación, en intereses, en bonos, pero si quedó algo queremos que lo informen porque tendría que ser ingresado a la Superintendencia de Salud”.

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Como anticipó Infobae, la CGT tuvo en los últimos meses tres encuentros con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA, donde, según Lingeri, “se hicieron 10 propuestas concretas para superar la crisis de las obras sociales, pero la respuesta fue negativa”.

“Tenemos un gobierno insensible que no escucha ni genera un debate para discutir", dijo José Luis Lingeri, dirigente de la CGT

“No quisimos restablecer el financiamiento del Fondo Solidario -agregó- porque creíamos que hoy aumentar el aporte y contribución de los trabajadores era a contramano porque a la gente no podés sacarle más plata, pero sí le pedimos una reformulación de la política de subsidios, la distribución automática. Llevamos un proyecto que incluía en distintas etapas cómo se debía pagar en función de la cantidad de beneficiarios que tenía cada obra social. Lo habían aprobado, habíamos llegado a un acuerdo, pero no lo instrumentaron”.

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La CGT le solicitó a Lugones “la reformulación de reintegros del SURGE (Sistema Único de Reintegros por Gestión de Enfermedades)”, que brinda apoyo económico a prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto económico o tratamiento prolongado, aunque tampoco hubo respuesta oficial: “Dicen que no hay dinero -afirmó Lingeri-, pero los valores no están actualizados desde 2023 y eso hace que por una radioterapia que cuesta 4.700.000 pesos te reintegren sólo 700 mil pesos. Es decir, cuando las obras sociales van a la Superintendencia y presentan el expediente para acceder al reintegro, les devuelven una miseria”.

Según Sola, “esos subsidios compensan las asimetrías por las enfermedades de alto costo, pero se equilibra una parte y a veces en forma tardía y a valores históricos: aún no se resolvieron expedientes de 2023, con un índice inflacionario que se lleva por delante todo”.

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El ministro de Salud, Mario Lugones, llega a la Casa Rosada (Foto: Jaime Olivos)

Lingeri describió otro problema que afecta al sistema de obras sociales es “el 45% de informalidad laboral, con una fuerte caída de los sueldos ya que el mayor golpe salarial fue en 2024, donde muchas organizaciones gremiales perdieron entre un 25% y 30%”, lo cual implica una menor recaudación para seguridad social mientras siguen aumentando los costos de la salud.

“Eso no se recuperó más -añadió- y así se desfinancia el sistema de salud: la informalidad laboral, que alienta el Gobierno, implica descapitalizar las obras sociales, la seguridad social, las jubilaciones y todo lo que está atado a esto”.

Sola, por su parte, destacó que cada monotributista aporta alrededor de 25 mil pesos para la prestación de salud de cualquier obra social que elija, pero para cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO), la canasta básica de prestaciones que obras sociales y prepagas están obligadas a atender, se requieren unos 110 mil pesos.

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Jorge Sola advirtió que el Gobierno apunta a "la desaparición" del sistema de obras sociales

“Necesitás cinco monotributistas que aporten para tratar de cubrir el plan médico obligatorio de uno solo -enfatizó-; es lo mismo que nos sucede con el sistema previsional ya que para sostener una jubilación mínima necesitás 23 monotributistas que aporten”.

Para el cotitular de la CGT, “hay una necesidad urgente de resolver los sistemas de seguridad social en la Argentina, tanto en las prestaciones de salud como en el tema previsional, aunque si hay voluntad de hacerlo se necesitan una mirada a largo plazo y los actores principales sentados en la mesa de diálogo”, ya que “la Argentina es el único país que tiene un sistema de salud basado en una tríada de prestación privada, pública y esquemas solidarios de obras sociales”.

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Ambos dirigentes, de todas formas, aclararon que los reclamos de la CGT respecto del sistema de obras sociales también fueron hechos a otros gobiernos, sin resultados positivos, pero que el panorama actual es desolador: “Las obras sociales hoy están todas con déficit mensual y no hay ninguna que tenga un superávit, ni siquiera que equilibre sus cuentas”, sostuvo Lingeri, mientras Sola apuntó que por eso los sindicatos deben derivar fondos para mantener el funcionamiento de las obras sociales y atender a los afiliados, “aunque no se puede mantener así siempre”.

Horacio Guevara, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud

El líder del Sindicato del Seguro le da una lectura política al conflicto de las obras sociales. “Lugones nos dijo que no a las 10 propuestas que le llevamos y las razones eran siempre las mismas. No tenemos plata, nos decía, pero la razón final es ir a la desaparición del sistema”. Si fuera así, preguntó Infobae, ¿cómo seguirán atendiendo las obras sociales a 15 millones de personas como hacen hoy? Según Sola, “La idea es que cada uno se atienda como pueda. Como en Estados Unidos”.

Lingeri señaló: “Además, el ministro fue muy terminante. Dijo que el Estado no va a poner un peso más desde ahora en el sistema. Pero le aclaramos que el Estado nunca puso plata. Todo esto sale de los aportes de los trabajadores. Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de la Argentina, decía que “no hay política sanitaria sin una política social”. Es lo que está pasando. No hay una política sanitaria porque no hay una política social".

Por eso el titular del Sindicato de Obras Sanitarias se enfocó en los cuestionamientos a Javier Milei: “Tenemos un gobierno insensible que no escucha ni genera un debate para que podamos discutir estos temas. No es que a la CGT le falten proyectos o no tenga la capacidad de sus profesionales y dirigentes para poder debatir. Es que nunca nos han llamado para hacerlo”.