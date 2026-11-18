La UIA le presentó la propuesto de Pacto Fiscal Federal al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne y al de Hacienda, Carlos Guberman. (Foto: @LuisCaputoAr)

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Luego del evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde el Gobierno anunció medidas para las pymes, las autoridades de la entidad participaron de una reunión el Ministerio de Economía y presentaron un paquete de propuestas para reducir la carga tributaria sobre la producción, la inversión y el empleo formal. El interlocutor fue el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien tiene a su cargo el control del gasto y la meta de déficit cero.

La iniciativa que presentó la UIA a Guberman fue un Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios. En donde se incluyen modificaciones sobre contribuciones patronales, Impuesto a las Ganancias, Créditos y Débitos Bancarios, Ingresos Brutos, tasas municipales, inversiones y compensación de saldos tributarios.

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Luego del encuentro y de la reunión de la Junta Directiva, la UIA difundió los lineamientos. Según pudo saber Infobae, la reunión con Guberman formó parte de una serie de gestiones para acercar las propuestas a las áreas que intervienen en decisiones que afectan la recaudación fiscal.

Es que Guberman concentra una función central dentro del Ministerio de Economía: controla el gasto público y garantiza el cumplimiento del objetivo de déficit cero. Por esa razón, su autorización resulta necesaria para los cambios que reduzcan o modifiquen recursos fiscales. Sin embargo, antes de este encuentro la UIA presentó las medidas al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. Las autoridades industriales expusieron ante ambos funcionarios un programa de aplicación progresiva que apunta a la estructura tributaria nacional, provincial y municipal.

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Por el momento, no existe una fecha para un encuentro entre la conducción de la UIA y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según pudo saber Infobae esta semana y la que viene van a continuar las reuniones entre as autoridades de la entidad industrial con las segundas líneas del Palacio de Hacienda, la expectativa es que antes de fin de año se produzca el encuentro con el titular de la cartera.

Pacto Fiscal

La propuesta contempla un esquema gradual de seis años. En la primera etapa, los beneficios alcanzarían a las pymes de actividades con mayor exposición a la competencia internacional, con elevada intensidad de empleo o que registraron un deterioro significativo de su actividad.

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Luego de ese período inicial, el programa se extendería al resto de las empresas industriales. La UIA propuso que la implementación considere la situación de cada sector y avance de forma escalonada sobre los distintos impuestos y cargas que inciden sobre los costos de producción.

El pacto fiscal que promueve la entidad no se limita a una reducción de impuestos nacionales. Incluye pedidos específicos para las provincias en materia de Ingresos Brutos y para los municipios respecto de las tasas que pagan las empresas por servicios locales.

El calculo que hacen puertas adentro de la UIA es que en los últimos años por la caída de la actividad industrial el Gobierno perdió dos puntos de recaudación. Con la implementación del Pacto Fiscal Federal, el los primeros dos años -al apuntar a los pymes más afectadas- el costo fiscal sería de apenas 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI) y recién en 2029 y 2023 sería mayor, pero lograría compensarse con los ingresos de otros sectores. “Perde recaudación por ganar competitividad, no por caída de la actividad”, plantean.

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Letra chica

Uno de las iniciativas centrales de la UIA se refiere a las contribuciones patronales. La entidad propuso que el 95% de esos aportes pueda computarse como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con instrumentos que permitan utilizar los saldos a favor que surjan de esa operatoria.

La medida apunta a reducir la carga asociada a la contratación formal. Las contribuciones patronales forman parte de los costos laborales que enfrentan las empresas, y la UIA incluyó este punto dentro de una propuesta que vincula la cuestión tributaria con el empleo registrado.

El texto también plantea cambios en el Impuesto a las Ganancias para sociedades. La organización propuso que la alícuota baje del 35% al 25%, un nivel que, según indicó la entidad, se encuentra en línea con estándares internacionales.

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La UIA propone bajar el impuesto a las Ganancias de Sociedad de 35% a 25 por ciento. (Foto: Getty Images)

Otro de los puntos del documento se vincula con el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios. La entidad pidió un proceso gradual para que ese gravamen pueda computarse a cuenta del IVA y de Ganancias, hasta llegar a su eliminación. La UIA propuso que el cómputo avance en etapas, dentro del plazo general de seis años previsto para el programa.

En el plano provincial, la UIA pidió una reducción progresiva de las alícuotas de Ingresos Brutos (IIBB) aplicadas sobre la industria. El objetivo final es alcanzar la exención de ese impuesto para la actividad fabril. En este caso se trata de una negociación que también se debe entablar con los gobernadores ya que se trata de un impuesto provincial y que en muchos casos hoy es el principal mecanismo de recaudación. En ese sentido, la UIA ya recibió algunos guiños por parte de los gobernadores como Raúl Jalil de Catamarca que eliminó IIBB.

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Como alternativa, el documento plantea mecanismos de compensación con el IVA. La propuesta busca que las provincias participen del acuerdo fiscal y adopten cambios sobre uno de los tributos que inciden en la estructura de costos de las empresas.

Las tasas municipales constituyen otro capítulo del planteo. La UIA propuso establecer criterios que aseguren un vínculo efectivo entre los importes que pagan las compañías y los servicios prestados por los municipios, y que esos montos guarden proporción con el costo de esos servicios.

La entidad también incorporó medidas para la inversión y el financiamiento: mecanismos de amortización acelerada para las inversiones industriales y una Cuenta Única Tributaria que facilite la compensación de saldos fiscales. El documento incluyó además el pedido de estabilidad fiscal, y reunió en el mismo esquema cambios vinculados con tributos, saldos a favor, inversiones y financiamiento.

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En marcha

Los pedidos de la UIA surgen a pesar de que el ministro Caputo realizó anuncios para las pymes, lo que parecen resultar insuficientes. Durante el evento anual de la propia entidad, el ministro comunicó una serie de medidas de alivio para las pymes con obligaciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según la información disponible, esas decisiones no implican un alto costo fiscal para el organismo recaudador.

Una de las medidas anunciadas fue la suspensión de los embargos a pymes hasta mayo de 2027. La resolución alcanzó a pequeñas y medianas empresas que enfrentan procedimientos vinculados con el cobro de deudas tributarias.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció tres medidas de alivio fiscal para las pymes en el evento de la UIA. (Foto: Maximiliano Luna)

Caputo también anunció la ampliación del plan de pagos. Las empresas podrán regularizar deudas vencidas hasta el 31 de octubre en hasta 18 cuotas, dentro de un régimen que busca facilitar el cumplimiento de obligaciones pendientes. La cual entró en vigencia operativa a partir de este lunes.

Mientras que el cómputo de saldos a favor, punto que coincide con uno de los pedidos de la UIA, aún no se encuentra vigente de forma operativa. Según pudo saber Infobae con fuentes oficiales de la ARCA aún se encuentran trabajando en ello.

Las medidas anunciadas por Caputo se concentraron en las pymes, mientras que la propuesta de la UIA plantea modificaciones de alcance más amplio para el sector industrial, con cambios sobre impuestos nacionales, cargas provinciales, tasas municipales y herramientas vinculadas con la inversión.