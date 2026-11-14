Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala respalda las designaciones terroristas de Estados Unidos contra las estructuras criminales de Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendonza

La fiscalía anunció que investigará y perseguirá a quienes integren, financien o faciliten las redes señaladas, vinculadas por Washington con cárteles mexicanos y el traslado de estupefacientes para sostener actividades ilícitas

Edificio institucional de varios niveles con banderas al frente y un recuadro inferior con un hombre que viste traje oscuro y corbata roja.
El Ministerio Público de Guatemala respaldó la designación de Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio Público de Guatemala respaldó este viernes la designación de Lorenzana, Huistas y Mendoza como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, una medida vinculada a sus presuntos nexos con cárteles mexicanos y al transporte de drogas ilícitas para financiar actividades criminales. La fiscalía sostuvo que las redes de narcotráfico, financiamiento y protección deben enfrentarse “con firmeza, coordinación y cooperación internacional”.

La coordinación de Guatemala con Washington permitió la captura de 41 personas solicitadas en extradición durante este año, la mayoría por causas de narcotráfico, y el desmantelamiento de 58 bandas criminales, según el presidente Bernardo Arévalo. El mandatario presentó esos resultados como parte de un trabajo continuo entre ambos países.

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A través de sus redes sociales, la institución guatemalteca reafirmó su compromiso de investigar y perseguir penalmente a quienes integran, financian o facilitan las tres estructuras. También afirmó que la protección de la población y el combate contra la penetración del crimen organizado en las instituciones requieren actuar “sin distinciones ni privilegios, con estricto apego a la ley”.

Captura de un mensaje del Ministerio Público de Guatemala que incluye un comunicado en inglés del Departamento de Estado de Estados Unidos
Una publicación del Ministerio Público de Guatemala respalda un comunicado atribuido al Departamento de Estado de Estados Unidos sobre sanciones a organizaciones criminales. (Ministerio Público de Guatemala)

Dos categorías de sanciones para las estructuras criminales

Estados Unidos aplicó dos clases de designaciones contra los grupos señalados. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “estos tres grupos guatemaltecos tienen estrechos vínculos con los cárteles mexicanos y ayudan a transportar y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad delictiva”.

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El Departamento de Estado clasificó a Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado, una categoría dirigida contra personas o entidades vinculadas a actividades terroristas. La cartera estadounidense justificó la doble designación por los “numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas militares” atribuidos al clan.

El Departamento del Tesoro incorporó a Los Huistas y Los Mendoza a la categoría de Terrorista Global Especialmente Designado por proporcionar apoyo material a cárteles mexicanos que ya habían recibido sanciones de Washington. La Oficina de Control de Activos Extranjeros relacionó a Los Huistas con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, mientras que vinculó a Los Mendoza con el cartel de Sinaloa.

Las medidas implican el bloqueo de los bienes e intereses patrimoniales de los sancionados que estén bajo jurisdicción estadounidense. También prohíben, salvo excepciones, que ciudadanos de Estados Unidos realicen transacciones con esas organizaciones.

La cooperación con Estados Unidos y las operaciones conjuntas

El Ministerio Público planteó que la relación bilateral debe traducirse en acciones para desarticular las redes criminales. La institución reiteró que, dentro de sus competencias, busca fortalecer ese esfuerzo conjunto en favor de la seguridad y la justicia de ambos países.

El pronunciamiento de la fiscalía se produjo un día después de que Arévalo vinculara las designaciones con los acuerdos de seguridad vigentes entre Guatemala y Estados Unidos. Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente indicó que la decisión ocurrió en el marco de una reciente visita del fiscal general a Washington.

Arévalo sostuvo que la cooperación operativa con las agencias estadounidenses se multiplicó y se fortaleció desde que el Ministerio Público dejó de estar “cooptada por la corrupción”. La asistencia, detalló, incluye capacitación para fiscales y unidades especializadas, renovación de equipos operativos y fronterizos, e intercambio de inteligencia.

El presidente también mencionó la llegada a Guatemala de 14 fiscales de distintos distritos de Estados Unidos hace un mes. Consideró que esa presencia resulta poco habitual dentro de la práctica diplomática estadounidense.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala afirmó en la red social X que la Oficina de Control de Activos Extranjeros “ha tomado medidas contra los narcoterroristas que desestabilizan el hemisferio occidental”. Arévalo citó además una declaración del Departamento de Justicia estadounidense que, según relató, define a Guatemala como “uno de nuestros grandes aliados en la lucha contra el narcotráfico”.

La nueva clasificación no alteró los mecanismos de cooperación ya existentes entre ambos países, de acuerdo con Arévalo. Guatemala y Estados Unidos mantienen acuerdos firmados, canales operativos con el FBI y reuniones entre el ministro de la Defensa guatemalteco y el Comando Sur estadounidense.

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