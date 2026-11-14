Javier Milei inaugurará una muestra sobre Manuel Belgrano en el marco de la Noche de los Museos

El Presidente estará acompañado por su hermana Karina Milei. Foto: Reuters

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Javier Milei inaugurará hoy una muestra sobre Manuel Belgrano, como parte de La Noche de los Museos. El acto será a las 18 en el Museo de la Casa Rosada, en la primera participación activa del Presidente en esa jornada desde que asumió el cargo.

La exposición, titulada “Belgrano, la revolución de las ideas”, reúne imágenes y documentos inéditos seleccionados por Diego Valenzuela, historiador, senador provincial bonaerense e intendente de Tres de Febrero en uso de licencia. El recorrido aborda la faceta intelectual del creador de la Bandera Nacional, sus ideas previas a la Revolución de Mayo y su posterior incorporación a la carrera militar, incluido su paso por el Ejército del Norte.

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“¡Hoy arranca ‘Belgrano, la revolución de las ideas’! Una muestra histórica para descubrir al Belgrano menos conocido: el intelectual, el economista y el impulsor de grandes transformaciones, incluso antes de la Revolución de Mayo y las guerras de la Independencia. ¡Los invito a conocerlo en el Museo de la Casa Rosada!”, publicó Valenzuela en su cuenta de X.

(Infobae en Vivo)

La muestra tendrá entrada libre y gratuita después de la inauguración y podrá visitarse de lunes a viernes, de 11 a 18. Milei asistirá junto con su hermana, Karina Milei, al espacio que antes se denominaba Museo del Bicentenario. La actividad incluirá la participación del actor Mario Moscoso, quien interpretará a Domingo Faustino Sarmiento durante una recreación de la inauguración de la estatua de Belgrano en Plaza de Mayo, en 1873.

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En Casa Rosada confirmaron que habrá una transmisión oficial del evento, en la que Milei dará unas palabras para referirse al prócer nacional.

Será la tercera vez que lo homenajea en alguno de sus discursos. Las otras dos ocasiones fueron en el Monumento Nacional a la Bandera, donde optó por construir su propia lectura de Manuel Belgrano, en 2024 y 2026.

En la última ocasión, definió a Belgrano como “el primer intelectual liberal económico argentino” y lo describió como un “gran promotor de la libertad política y económica”. Según su repaso, el creador de la bandera cuestionó el mercantilismo y defendió la competencia, la propiedad privada y las ideas de Adam Smith y los fisiócratas. Milei también vinculó ese pensamiento con debates económicos actuales, como la circulación monetaria y la inflación. Fue el único tema de actualidad que se coló en su mensaje.

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(Presidencia)

El mandatario presentó además a Belgrano como un hombre que se enfrentó a la élite de su tiempo, una idea que dialoga abiertamente con su propio discurso político. Citó una frase atribuida al prócer: “Parece que aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud”. En el cierre, sostuvo que la bandera sigue representando la libertad política y la libertad económica para trabajar, producir y comerciar. Advirtió que, si se defienden el mérito, la propiedad y la producción, “el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo”.

El 20 de junio de 2024, también en Rosario, abrió su discurso recordando a Belgrano como “héroe del 25 de Mayo y padre de la bandera argentina”. En aquella ocasión, dedicó buena parte de su intervención a cuestionar a los dirigentes del Triunvirato que, desde Buenos Aires, se negaban a reconocer la nueva insignia. Usó ese paralelismo histórico para apuntar contra la oposición de entonces y convocar a la firma del Pacto de Mayo en Tucumán.

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Esas lecturas fueron respondidas, en ocasiones diferentes, por actores de opositores y aliados. En 2024, el diputado Máximo Kirchner ironizó que el Presidente había ofrecido “una versión de Belgrano muy de la revista Billiken”. En 2026, minutos antes de que hablara Milei, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro planteó su propia visión de Belgrano frente al Presidente: recordó que el prócer consideraba que la libertad sin educación era una trampa. Desde distintos espacios críticos, columnistas e historiadores objetaron que se le aplique a Belgrano la etiqueta de “liberal” en el sentido actual.