Panamá

La diabetes avanza en Panamá y las mujeres concentran la mayoría de los diagnósticos

La Caja de Seguro Social atendió a 53.000 pacientes durante 2025 y advierte sobre los riesgos asociados a la obesidad, el sedentarismo y la alimentación poco saludable.

Mujer sentada usando un glucómetro para pincharse un dedo. En la mesa hay un estuche, un vaso de agua, una manzana y un cuenco con frutos secos.
Las mujeres concentran la mayoría de los diagnósticos de diabetes registrados por la seguridad social panameña. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La diabetes continúa ganando terreno entre la población panameña, con una mayor concentración de diagnósticos entre las mujeres y un incremento de los factores de riesgo asociados al sedentarismo, la obesidad y los hábitos alimenticios poco saludables.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que durante 2025 atendió aproximadamente a 53.000 personas con diabetes, de las cuales 6.000 padecían la enfermedad tipo 1 y las restantes presentaban diabetes tipo 2 u otras variantes.

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Las cifras fueron divulgadas en vísperas del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre para promover la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos contra esta enfermedad crónica.

Ángela Tulipano, jefa del Programa de Salud de Adultos de la CSS, explicó que las mujeres concentran la mayoría de los diagnósticos, una tendencia también observada en investigaciones derivadas de la Encuesta Nacional de Salud.

La Caja de Seguro Social atendió aproximadamente a 53.000 personas con diabetes durante 2025. Cortesía
La Caja de Seguro Social atendió aproximadamente a 53.000 personas con diabetes durante 2025. Cortesía

La encuesta, realizada en 2019, estableció que el 14,4% de la población panameña de 15 años o más padecía diabetes, mientras que estudios internacionales posteriores advierten sobre el crecimiento de los casos y el subdiagnóstico de la enfermedad.

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Según la Federación Internacional de Diabetes, aproximadamente 312.800 adultos panameños de entre 20 y 79 años vivían con esta condición en 2024, frente a los 196.200 estimados en 2011.

Las proyecciones del organismo indican que Panamá podría alcanzar los 490.800 adultos con diabetes en 2050, mientras que actualmente se estima que cerca del 40% de los afectados desconoce su condición.

La diabetes es una enfermedad metabólica que se desarrolla cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente esta hormona, provocando una acumulación excesiva de glucosa en la sangre.

En la diabetes tipo 1, el sistema inmunitario destruye las células pancreáticas productoras de insulina, por lo que los pacientes necesitan administrarse esta hormona diariamente para mantener controlados sus niveles de glucosa.

Una mano sostiene un glucómetro digital junto a un vaso con batido rosado y una licuadora con trozos de fruta sobre una mesa
La Federación Internacional de Diabetes estima que 312.800 adultos panameños vivían con esta enfermedad en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes tipo 2, que representa la mayoría de los casos, está relacionada con la resistencia del organismo a la insulina y factores como la predisposición genética, el envejecimiento, la obesidad y la insuficiente actividad física.

Entre los síntomas más frecuentes figuran la sed excesiva, la micción frecuente, el cansancio, la visión borrosa y la pérdida involuntaria de peso, aunque algunas personas pueden permanecer varios años sin manifestaciones evidentes.

La exposición prolongada a niveles elevados de glucosa puede deteriorar los vasos sanguíneos y los nervios, aumentando las probabilidades de sufrir insuficiencia renal, pérdida de visión, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Las lesiones nerviosas y los problemas circulatorios también pueden provocar úlceras e infecciones en los pies, que en situaciones avanzadas requieren intervenciones quirúrgicas y pueden conducir a la amputación de extremidades inferiores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 830 millones de personas vivían con diabetes en 2022, mientras que en 2023 cerca de 2,4 millones fallecieron por esta enfermedad o por complicaciones renales asociadas.

Cajas de cereales, tazón con leche, vasos de yogur, pasteles, refrescos en botella y diversos caramelos y gomitas sobre una mesa de madera.
El consumo excesivo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas constituye un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tulipano advirtió que los antecedentes familiares, el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, el manejo inadecuado del estrés y la falta de sueño pueden contribuir al desarrollo de diabetes tipo 2.

La especialista recomendó realizar anualmente, a partir de los 30 años, pruebas de glucosa en ayunas y hemoglobina glicada, exámenes que permiten identificar alteraciones metabólicas y establecer un diagnóstico temprano de la enfermedad.

Para atender a esta población, la CSS dispone de 35 clínicas de diabetes distribuidas en el territorio nacional y dos unidades especializadas en Ciudad de la Salud para pacientes pediátricos y mujeres embarazadas.

Hasta julio de 2026, estas instalaciones habían atendido a más de 23.000 personas y entregado alrededor de 10.000 glucómetros a pacientes que cumplen los criterios médicos para el monitoreo domiciliario de la glucosa.

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regularmente y acudir a controles médicos periódicos para prevenir la diabetes tipo 2 o reducir el riesgo de complicaciones entre quienes ya la padecen.

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