La pobreza aumentó al 34,4% en el segundo trimestre del año, según cálculos privados en base al Indec

La pobreza subió 2,6 puntos porcentuales en el último año. (EFE)

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La pobreza alcanzó al 34,4% de la población en el segundo trimestre de 2026, según datos relevados por la Universidad Católica Argentina (UCA) a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto nacional de Estadística y Censos (Indec). Si bien la medición se realiza sobre el escenario de los 31 principales aglomerados urbanos, al extrapolar el dato al total de la población, se deduce que hay 16.493.312 personas pobres en Argentina.

La indigencia, que mide a quienes no pueden cubrir siquiera la canasta de alimentos, llegó al 8,0% y afecta a 3.835.654 personas.

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Ambos números empeoraron en relación a los períodos anteriores. En detalle, la pobreza subió 4,4 puntos porcentuales respecto al primer trimestre del año, cuando se ubicaba en 30,0%, y 2,6 puntos frente al segundo trimestre de 2025, cuando era de 31,8%. Aun con este aumento, la pobreza se mantiene por debajo del máximo de la serie, de 54,8% en el primer trimestre de 2024.

La indigencia, en tanto, pasó de 6,5% en el primer trimestre a 8,0% en el segundo, un incremento de 1,5 puntos. En la comparación interanual la suba fue de 1,1 puntos, ya que en el segundo trimestre de 2025 el indicador era de 6,9%.

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Medido en cantidad de personas, se encuentra que en el último año 1.399.498 personas pasaron a ser pobres. Es decir que dejaron de ganar lo suficiente como para cubrir todas sus necesidades durante un mes. En el mismo período, cayeron en la indigencia 560.581 personas nuevas.

La situación también se refleja entre quienes tienen trabajo. Según los datos procesados por la UCA, el 23,5% de los ocupados es pobre, 2,8 puntos más que en el primer trimestre, cuando era de 20,7%. Además, el 4,1% de los ocupados es indigente, frente al 3,6% del trimestre anterior.

Qué hay detrás de la suba

Para el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, el deterioro de los últimos meses se explica en parte por el debilitamiento del mercado laboral. El menor dinamismo de la economía coincidió con la pérdida de puestos registrados y con el crecimiento de ocupaciones informales y precarias, que ofrecen menos estabilidad y menores remuneraciones.

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El segundo factor es la relación entre ingresos y precios. El organismo señaló recientemente que los salarios registrados volvieron a caer en términos reales y que, desde fines de 2025, los alimentos y otros componentes de las canastas básicas se encarecen por encima de la inflación general, algo que durante 2024 y buena parte de 2025 no ocurrió. Como la pobreza se mide comparando los ingresos de cada hogar con el costo de esas canastas, ese cambio impacta directamente sobre el indicador.

Los aglomerados con peores resultados

En la comparación con el primer trimestre, la pobreza aumentó en 23 de los 31 principales aglomerados urbanos. El nivel más alto se registró en Concordia (Entre Ríos), donde alcanzó al 57,4% de la población, es decir, más de la mitad de sus habitantes. Allí, la indigencia llegó al 15,4%, siempre hablando del segundo trimestre de este año.

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La pobreza también fue especialmente alta en Gran Resistencia (Chaco), con 47,2%, y Corrientes, con 43,6 por ciento.

En Concordia, Entre Ríos, la pobreza alcanzó al 57,4% de la población. (Reuters)

Entre los aumentos más marcados aparece Comodoro Rivadavia–Rada Tilly (Chubut), donde la pobreza pasó de 26,1% en el segundo trimestre de 2025 a 42,9% en igual período de este año.

El Gran La Plata registró la indigencia más alta del país, de 16,1%, frente al 2,6% del trimestre anterior y al 8,4% de un año atrás. En los partidos del Gran Buenos Aires la pobreza fue de 39,4% y la indigencia de 10,4%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires tuvo el nivel más bajo, con una pobreza de 12,6% y una indigencia de 1,6%.

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La situación de los menores

La realidad de los menores de 18 años es alarmante. Según el Indec, en ese rango etario la pobreza alcanzó al 48,0% en el segundo trimestre, 3,0 puntos más que un año atrás (45,0%). Es decir que casi la mitad de los chicos y adolescentes del país vive en hogares pobres, 13,6 puntos por encima del promedio de la población total. La indigencia en este grupo fue de 12,1%, frente al 9,7% del segundo trimestre de 2025, y también supera el 8,0% del total.

El tramo de 5 a 12 años es el más afectado. Entre los niños de esa edad, la pobreza llegó al 51,4%, lo que implica una suba de 6,1 puntos en la comparación interanual (45,3%). La indigencia en ese grupo fue de 13,6%, por encima del 10,1% de un año atrás.

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El 51,4% de los niños de entre 5 y 12 años es pobre.

Entre los adolescentes de 13 a 17 años la pobreza fue de 47,8% y la indigencia llegó al 11,4%, frente al 9,2% del trimestre previo.

En los más chicos, de 0 a 4 años, la pobreza fue de 39,9% en el segundo trimestre de este año. La indigencia en ese grupo pasó de 5,4% a 10,0% en un trimestre, el mayor aumento trimestral entre los grupos de edad, y quedó 1,2 puntos por encima del 8,8% del segundo trimestre de 2025.

En resumen, los datos muestran un aumento de la pobreza y la indigencia en la mayoría de los aglomerados urbanos y una situación particularmente sensible para los menores de 18 años.

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