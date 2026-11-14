Catamarca: una mujer murió arrastrada por el agua durante un temporal mientras intentaba proteger su auto del granizo

Las intensas lluvias que afectaron la región provocaron inundaciones y fuertes correntadas en la capital catamarqueña (@laplumaviral)

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Una mujer murió arrastrada por una correntada durante la madrugada de este sábado en San Fernando del Valle de Catamarca, en medio del fuerte temporal que golpeó a la capital provincial. La víctima fue identificada como Sara Norma Castillo.

Según las primeras informaciones se trata de una mujer sexagenaria, cuyo cuerpo fue hallado en avenida Güemes Oeste —también conocida como avenida Dr. del Pino—, a la altura de calle Vicente Ponessa, una arteria que concentró un caudal hídrico de gran volumen durante el fenómeno climático.

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Castillo habría salido de su domicilio en el momento de mayor intensidad de las precipitaciones con la intención de poner a resguardo su auto ante la posibilidad de que cayera granizo. Fue entonces cuando la corriente la sorprendió y la derribó. La fuerza del agua la arrastró aproximadamente una cuadra hasta la zona donde fue encontrada por vecinos del sector, quienes alertaron a la Policía tras advertir la presencia del cuerpo, según confirmaron fuentes a La Unión Digital.

Los efectivos llegaron al lugar y rescataron a la mujer del agua. De inmediato, comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero los esfuerzos resultaron infructuosos. Poco después, una ambulancia del SAME se hizo presente y certificó el fallecimiento en el lugar.

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La víctima salió a la vía pública con la intención de poner a resguardo su automóvil ante la caída de granizo

En cuanto a la causa de la muerte, la autopsia practicada en la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú confirmó que el deceso se produjo por asfixia por sumersión y politraumatismos, resultados consistentes con la violencia del arrastre provocado por el agua acumulada sobre la calzada, según informó Catamarca Ya.

En simultáneo, la hija de la víctima también fue alcanzada y arrastrada por la correntada en el mismo sector. A diferencia de su madre, logró ser rescatada con vida y fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde ingresó bajo observación. Los últimos reportes médicos indicaban que se encontraba fuera de peligro.

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En la escena, el operativo judicial convocó a peritos de Criminalística, profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense y personal de la Unidad Judicial N.° 6. Las actuaciones quedaron bajo la órbita del fiscal en turno, Ricardo Córdoba Andreatta, quien dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Municipal, además de ordenar la realización de la necropsia que permitió determinar las causales exactas del fallecimiento.

Además de las fuertes precipitaciones que generaron anegamientos, el temporal estuvo acompañado durante la madrugada por un apagón generalizado. Cerca de la 1.30 se produjo el corte de energía, que afectó a parte de las provincias de Catamarca y La Rioja. Mediante un comunicado, EC SAPEM explicó que la interrupción se debió a una contingencia ajena a la empresa y relacionada con el servicio de transporte de energía de Transener.

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De acuerdo con lo precisado, transformadores de 500 kV de la Estación Transformadora Recreo quedaron fuera de servicio. Según informó Somos Jujuy, el hecho ocurrió mientras condiciones meteorológicas adversas afectaban diferentes zonas de la región.

Cómo afectaron las tormentas en Córdoba: los bomberos rescataron a un hombre

Tras una jornada de temperaturas elevadas, la tormenta que comenzó el viernes durante la tarde y la noche provocó calles anegadas, granizo y fuertes ráfagas en diferentes zonas de Córdoba. El fenómeno se inició en el sudeste provincial, pasó por Río Cuarto y arribó a la capital después de las 19:00 horas.

Los Bomberos rescataron a un hombre que había quedado atrapado en el río Suquía durante la tormenta en Córdoba (X: @leoguevara80)

Varias calles de la capital cordobesa acumularon agua debido a la intensa lluvia. Para impedir que el tránsito de vehículos formara oleaje y profundizara los anegamientos, vecinos establecieron cortes preventivos en algunos sectores. También hubo caída de granizo en otras áreas.

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El temporal de lluvia torrencial llegó tras una jornada de calor agobiante. Datos del Observatorio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que, cerca de las 15:00 horas, Córdoba capital alcanzó una temperatura de 36,7 °C y una sensación térmica de 41,4 °C.

Entre los episodios que más preocupación generaron durante el temporal estuvo el rescate de un hombre. La Policía de Córdoba informó que tuvo que ser asistido tras quedar atrapado en el cauce del río Suquía, a la altura del puente Avellaneda.

A partir de ese hecho, los Bomberos montaron un operativo desde el puente y recurrieron a técnicas especializadas para llegar hasta la persona, situada en la parte inferior. Cuando uno de los agentes alcanzó el sitio donde había quedado el auto, el conductor salió por una ventana y recibió ayuda para descender del capot. Al final, los dos se dirigieron a la orilla, mientras los rescatistas les lanzaban una soga para que la corriente del cauce no los arrastrara.

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