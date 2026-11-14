Economía

Integra Capital, el grupo presidido por José Luis Manzano, adquirió la cadena Burger King

El grupo en el que tiene mayoría el fondo de inversión suizo Mercuria Energy, que en junio había adquirido casi 900 estaciones de servicio de la marca Shell en el país, apunta a integrar gastronomía a la venta de combustibles

ARCHIVO – Un letrero fuera de un local de Burger King en Erie, Pensilvania, el lunes 8 de septiembre de 2025. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo)
ARCHIVO – Un letrero fuera de un local de Burger King en Erie, Pensilvania, el lunes 8 de septiembre de 2025. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo)
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Con la compra de Burger King, Integra Capital, un grupo privado con inversiones en energía, servicios públicos minería y medios que preside José Luis Manzano, estará en condiciones de asociar la famosa cadena de hamburguesas a las 894 estaciones de servicio de la marca Shell en todo el país, que el fondo suizo Mercuria Energy Group adquirió en junio pasado en USD 1.420 millones.

En la Argentina, Mercuria es socio mayoritario de Integra Capital, el grupo que preside Manzano, en la petrolera Phoenix Global Resources, que opera en Vaca Muerta. Aquella operación abarcó la refinería de Dock Sud, que operan desde entonces bajo la denominación Signar Ener. La operación involucró también la adquisición de una planta de lubricantes en CABA; dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque; y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.

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Integra tiene presencia en energía, servicios públicos, combustibles, minería, medios y con la adquisición de Burger King, suma ahora gastronomía, que se integrará a una división de Food & Hospitality.

Alsea, la firma mexicana que operaba Burger King, informó este viernes la firma de un acuerdo vinculante para vender los restaurantes de Burger King en la Argentina. La transacción todavía depende de autorizaciones regulatorias y otras condiciones de cierre.

Si bien el monto no fue informado, en el mercado identificaron a Integra Food & Hospitality, controlada por Integra Capital, como compradora. La operación comprende 107 locales,

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la compañía petrolera y gasística Shell se ve en una gasolinera en Wijchen, Países Bajos, 13 de abril de 2026. REUTERS/Piroschka van de Wouw/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la compañía petrolera y gasística Shell se ve en una gasolinera en Wijchen, Países Bajos, 13 de abril de 2026. REUTERS/Piroschka van de Wouw/Archivo

Una hipótesis verosímil de negocios a la que Integra aspiraría con esta operación es sumar es sumar los restaurantes Burger King a la red de estaciones Shell (que en los últimos meses ha hecho una importante campaña publicitaria, con la participación del director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Lionel Scaloni), cuyos activos locales pasaron recientemente a una sociedad integrada por Mercuria, Edenor y vehículos de inversión vinculados con Manzano.

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De todos modos, no se informó un plan operativo definitivo ni cuáles estaciones podrían incorporar la marca.

La operación se suma a una serie de operaciones anunciadas este año alrededor del mismo grupo empresario: su participación indirecta en el negocio local de Shell y la oferta de Edenor por el 70% de Metrogas y el 5% de Metroenergía por USD 780 millones. La adquisición de Burger King amplía esa cartera al rubro gastronómico y de consumo masivo.

Lo concreto es que Alsea informó y confirmó la venta, pero no divulgó oficialmente ni el comprador ni el precio, aunque en el mercado dan por cierto que Manzano e Integra Capital están en la punta compradora de la operación.

Manzano y sus socios

José Luis Manzano es el principal referente y controlador de Integra. Define la estrategia de adquisiciones y articula alianzas con otros inversores, como Mercuria, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Su rol combina la conducción de Integra Capital con participación directa o indirecta en las sociedades que administran esos activos.

Portada Daniel Vila - José Luis Manzano
Daniel Vila y José Luis Manzano

Prácticamente desde su fundación en 1954, Burger King es la segunda cadena de hamburguesas de comida rápida más grande del mundo y principal competidor global de McDonalds. Cuenta con más de 17.000 locales de expendio y atención repartidos en más de 100 países del mundo. A la Argentina llegó en 1989, cuando inauguró su primer local en el barrio porteño de Belgrano.

La asociación con cadenas de comida rápida parece ser un nuevo campo de competencia entre las empresas petroleras y con expendio de combustibles en estaciones de marca propia distribuidas en todo el país. Al respecto, cabe consignar que en 2017 Burger King alcanzó y luego superó la marca de cien locales en territorio argentino, distribuidos entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Tucumán y Chaco.

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