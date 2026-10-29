El BCRA anticipa presiones sobre la inflación en el último trimestre: cuáles son los tres rubros que pueden empujar los precios

FOTO DE ARCHIVO. El dueño de una tienda de conveniencia Ernesto Acuña, de 50 años, cuenta billetes de pesos argentinos en su tienda, en Buenos Aires, Argentina. 17 de agosto de 2023. REUTERS/Agustín Marcarián

Guardar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) advirtió que la inflación podría enfrentar presiones transitoriamente alcistas en el cuarto trimestre de 2026 por la estacionalidad de la carne vacuna y la aceleración de algunos precios regulados. El diagnóstico figura en su Informe de Política Monetaria (IPOM) de septiembre, publicado este jueves, y convive con una proyección oficial de continuidad de la desinflación y de recuperación de la actividad hacia el cierre del año.

“Durante el cuarto trimestre la estacionalidad desfavorable del precio de la carne vacuna y la aceleración de ciertos ítems regulados podrían generar presiones transitoriamente alcistas sobre la inflación”, señaló la autoridad monetaria. El informe identifica como focos inmediatos a las tarifas de gas, los combustibles y la dinámica internacional del petróleo, luego de que el Índice de Precios al Consumidor promediara una suba de 1,9% mensual entre julio y septiembre.

PUBLICIDAD

El BCRA remarcó que se trata de riesgos acotados en el tiempo. “El sesgo de las políticas fiscal y monetaria, junto con una menor inercia en precios y salarios, debería conducir a un descenso de la inflación en lo que resta del año”, sostuvo. La advertencia, de todos modos, abre un interrogante sobre la velocidad de esa desaceleración en los datos de octubre, noviembre y diciembre.

La carne, el gas y las naftas aparecen entre las presiones para el cierre de 2026

La carne vacuna es el primer factor señalado por el informe. El Banco Central indicó que ese producto “suele registrar subas elevadas entre noviembre y diciembre de cada año”, un comportamiento estacional que puede tener incidencia en el índice general por el peso de los alimentos en el gasto de los hogares.

PUBLICIDAD

El valor de la carne vacuna suele registrar alzas estacionales entre noviembre y diciembre con impacto directo en el gasto de los hogares.

El organismo espera, sin embargo, un movimiento menos intenso que el observado entre fines de 2025 y los primeros meses de 2026. “Esta vez se espera que las subas del agrupado Carnes y derivados del IPC sean menores” que las de aquel período, precisó. Entonces, según el documento, la estacionalidad coincidió con “una fuerte suba del precio relativo de la carne vacuna”, vinculada a la apertura de mercados y al incremento de las cotizaciones internacionales.

El segundo frente es el de los precios regulados. El BCRA anticipó que la tarifa promedio nacional de gas por red subirá en octubre y noviembre a raíz de la reducción de subsidios del régimen de Zona Fría. Ese ajuste se sumará al impacto que ya comenzaron a tener los aumentos de las naftas dispuestos hacia finales de septiembre.

PUBLICIDAD

“Tras varios meses de relativa estabilidad, el aumento de los precios de las naftas registrado a fines de septiembre impactará plenamente en la inflación de octubre”, advirtió el informe. Además, agregó que la evolución del precio internacional del petróleo “podría generar presiones inflacionarias adicionales”, en un contexto en el que los combustibles trasladan parte de sus variaciones a costos de transporte y producción.

La relevancia de ese rubro se observó durante el trimestre anterior. Entre abril y junio, combustibles y lubricantes habían aumentado a un ritmo promedio mensual de 4,6%. Entre julio y septiembre, en cambio, esa variación se moderó a 0,8%, lo que contribuyó a la baja de la inflación regulada. Para el cuarto trimestre, la dinámica puede invertirse parcialmente por los nuevos ajustes.

PUBLICIDAD

La inflación bajó a 1,9% mensual, pero la tasa interanual subió a 33,6%

La advertencia sobre el último tramo del año contrasta con los datos recientes que releva el IPOM. La inflación general promedió 1,9% mensual en el tercer trimestre, 0,3 puntos porcentuales menos que en el segundo. Según el BCRA, “la mayor parte de la reducción de la inflación se concentró en la categoría Regulados”, aunque esa división siguió creciendo por encima del nivel general.

La inflación subyacente medida por el IPC-S BCRA, un indicador que excluye componentes de mayor volatilidad o sujetos a regulaciones, promedió 2% mensual. Fue 0,1 puntos porcentuales inferior al registro del trimestre previo. El organismo destacó que los bienes subyacentes desaceleraron a 1,7% mensual, mientras que los servicios subyacentes avanzaron 2,7% y mostraron una leve aceleración.

PUBLICIDAD

Los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado prevén que la inflación interanual descenderá a 30% en diciembre de 2026.

En la comparación interanual, el índice general se ubicó en 33,6% durante el tercer trimestre, 0,5 puntos por encima del segundo. Para la entidad, ese aumento respondió a un efecto de comparación con los mismos meses de 2025 y no modificó la trayectoria mensual descendente que proyecta hacia adelante.

Los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) también prevén una moderación. El informe consignó que esperan que la inflación permanezca debajo de 2% mensual durante los próximos meses y que alcance 30% interanual en diciembre de 2026. La estimación es 1,5 puntos menor que la inflación interanual registrada en diciembre de 2025.

PUBLICIDAD

El Banco Central y el mercado prevén una recuperación del PIB en el cuarto trimestre

El IPOM dedicó otra parte central de su análisis a la actividad económica. La economía se contrajo 0,6% desestacionalizado en el segundo trimestre frente al primero y habría vuelto a caer en el tercero, afectada por la normalización de la producción agropecuaria tras cosechas excepcionales, restricciones temporarias en el suministro de gas para industrias y condiciones climáticas adversas en algunas regiones.

Para el último trimestre, el BCRA anticipó un cambio de tendencia. “Una vez que se normalice la actividad del agro y se disipen los factores transitorios que afectaron a la economía en julio, el PIB del cuarto trimestre registraría un aumento significativo”, afirmó. El despacho de cemento, las ventas minoristas y los patentamientos de autos y motos mostraron mejoras en agosto y septiembre, indicadores que dejaron un arrastre positivo para el período siguiente.

PUBLICIDAD

Las previsiones del REM son consistentes con esa lectura. Los participantes esperan una caída desestacionalizada de 1% en el tercer trimestre, seguida por una expansión de 1,8% en el cuarto trimestre de 2026 y de 0,7% en el primero de 2027. Para todo 2026, proyectan un crecimiento de 1,5%, que se aceleraría a 2,5% en 2027 y a 3% en 2028.

El Banco Central sostuvo que esas perspectivas están vinculadas con el impulso de las exportaciones de petróleo y litio, el aporte de la cosecha agrícola y la expectativa de superávit comercial. A la vez, dejó asentado que la evolución de la carne, el gas, las naftas y el petróleo será determinante para medir si el descenso de la inflación mantiene el ritmo esperado durante el último trimestre.

PUBLICIDAD