Economía

El BCRA anticipa presiones sobre la inflación en el último trimestre: cuáles son los tres rubros que pueden empujar los precios

El informe trimestral advierte que factores estacionales y tarifarios pueden frenar de forma transitoria la baja de precios. Aun así, prevé que la desinflación continúe y que la actividad repunte en el cierre de 2026

FOTO DE ARCHIVO. El dueño de una tienda de conveniencia Ernesto Acuña, de 50 años, cuenta billetes de pesos argentinos en su tienda, en Buenos Aires, Argentina. 17 de agosto de 2023. REUTERS/Agustín Marcarián
FOTO DE ARCHIVO. El dueño de una tienda de conveniencia Ernesto Acuña, de 50 años, cuenta billetes de pesos argentinos en su tienda, en Buenos Aires, Argentina. 17 de agosto de 2023. REUTERS/Agustín Marcarián
Guardar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) advirtió que la inflación podría enfrentar presiones transitoriamente alcistas en el cuarto trimestre de 2026 por la estacionalidad de la carne vacuna y la aceleración de algunos precios regulados. El diagnóstico figura en su Informe de Política Monetaria (IPOM) de septiembre, publicado este jueves, y convive con una proyección oficial de continuidad de la desinflación y de recuperación de la actividad hacia el cierre del año.

“Durante el cuarto trimestre la estacionalidad desfavorable del precio de la carne vacuna y la aceleración de ciertos ítems regulados podrían generar presiones transitoriamente alcistas sobre la inflación”, señaló la autoridad monetaria. El informe identifica como focos inmediatos a las tarifas de gas, los combustibles y la dinámica internacional del petróleo, luego de que el Índice de Precios al Consumidor promediara una suba de 1,9% mensual entre julio y septiembre.

PUBLICIDAD

El BCRA remarcó que se trata de riesgos acotados en el tiempo. “El sesgo de las políticas fiscal y monetaria, junto con una menor inercia en precios y salarios, debería conducir a un descenso de la inflación en lo que resta del año”, sostuvo. La advertencia, de todos modos, abre un interrogante sobre la velocidad de esa desaceleración en los datos de octubre, noviembre y diciembre.

La carne, el gas y las naftas aparecen entre las presiones para el cierre de 2026

La carne vacuna es el primer factor señalado por el informe. El Banco Central indicó que ese producto “suele registrar subas elevadas entre noviembre y diciembre de cada año”, un comportamiento estacional que puede tener incidencia en el índice general por el peso de los alimentos en el gasto de los hogares.

PUBLICIDAD

Gráfico lineal con dos curvas sobre la evolución del precio relativo de carnes y derivados con valores numéricos y fechas entre 2018 y 2026
El valor de la carne vacuna suele registrar alzas estacionales entre noviembre y diciembre con impacto directo en el gasto de los hogares.

El organismo espera, sin embargo, un movimiento menos intenso que el observado entre fines de 2025 y los primeros meses de 2026. “Esta vez se espera que las subas del agrupado Carnes y derivados del IPC sean menores” que las de aquel período, precisó. Entonces, según el documento, la estacionalidad coincidió con “una fuerte suba del precio relativo de la carne vacuna”, vinculada a la apertura de mercados y al incremento de las cotizaciones internacionales.

El segundo frente es el de los precios regulados. El BCRA anticipó que la tarifa promedio nacional de gas por red subirá en octubre y noviembre a raíz de la reducción de subsidios del régimen de Zona Fría. Ese ajuste se sumará al impacto que ya comenzaron a tener los aumentos de las naftas dispuestos hacia finales de septiembre.

“Tras varios meses de relativa estabilidad, el aumento de los precios de las naftas registrado a fines de septiembre impactará plenamente en la inflación de octubre”, advirtió el informe. Además, agregó que la evolución del precio internacional del petróleo “podría generar presiones inflacionarias adicionales”, en un contexto en el que los combustibles trasladan parte de sus variaciones a costos de transporte y producción.

La relevancia de ese rubro se observó durante el trimestre anterior. Entre abril y junio, combustibles y lubricantes habían aumentado a un ritmo promedio mensual de 4,6%. Entre julio y septiembre, en cambio, esa variación se moderó a 0,8%, lo que contribuyó a la baja de la inflación regulada. Para el cuarto trimestre, la dinámica puede invertirse parcialmente por los nuevos ajustes.

La inflación bajó a 1,9% mensual, pero la tasa interanual subió a 33,6%

La advertencia sobre el último tramo del año contrasta con los datos recientes que releva el IPOM. La inflación general promedió 1,9% mensual en el tercer trimestre, 0,3 puntos porcentuales menos que en el segundo. Según el BCRA, “la mayor parte de la reducción de la inflación se concentró en la categoría Regulados”, aunque esa división siguió creciendo por encima del nivel general.

La inflación subyacente medida por el IPC-S BCRA, un indicador que excluye componentes de mayor volatilidad o sujetos a regulaciones, promedió 2% mensual. Fue 0,1 puntos porcentuales inferior al registro del trimestre previo. El organismo destacó que los bienes subyacentes desaceleraron a 1,7% mensual, mientras que los servicios subyacentes avanzaron 2,7% y mostraron una leve aceleración.

Gráfico de líneas y barras con porcentajes de variación mensual e interanual de la inflación calculados por el Banco Central de la República Argentina
Los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado prevén que la inflación interanual descenderá a 30% en diciembre de 2026.

En la comparación interanual, el índice general se ubicó en 33,6% durante el tercer trimestre, 0,5 puntos por encima del segundo. Para la entidad, ese aumento respondió a un efecto de comparación con los mismos meses de 2025 y no modificó la trayectoria mensual descendente que proyecta hacia adelante.

Los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) también prevén una moderación. El informe consignó que esperan que la inflación permanezca debajo de 2% mensual durante los próximos meses y que alcance 30% interanual en diciembre de 2026. La estimación es 1,5 puntos menor que la inflación interanual registrada en diciembre de 2025.

El Banco Central y el mercado prevén una recuperación del PIB en el cuarto trimestre

El IPOM dedicó otra parte central de su análisis a la actividad económica. La economía se contrajo 0,6% desestacionalizado en el segundo trimestre frente al primero y habría vuelto a caer en el tercero, afectada por la normalización de la producción agropecuaria tras cosechas excepcionales, restricciones temporarias en el suministro de gas para industrias y condiciones climáticas adversas en algunas regiones.

Para el último trimestre, el BCRA anticipó un cambio de tendencia. “Una vez que se normalice la actividad del agro y se disipen los factores transitorios que afectaron a la economía en julio, el PIB del cuarto trimestre registraría un aumento significativo”, afirmó. El despacho de cemento, las ventas minoristas y los patentamientos de autos y motos mostraron mejoras en agosto y septiembre, indicadores que dejaron un arrastre positivo para el período siguiente.

Las previsiones del REM son consistentes con esa lectura. Los participantes esperan una caída desestacionalizada de 1% en el tercer trimestre, seguida por una expansión de 1,8% en el cuarto trimestre de 2026 y de 0,7% en el primero de 2027. Para todo 2026, proyectan un crecimiento de 1,5%, que se aceleraría a 2,5% en 2027 y a 3% en 2028.

El Banco Central sostuvo que esas perspectivas están vinculadas con el impulso de las exportaciones de petróleo y litio, el aporte de la cosecha agrícola y la expectativa de superávit comercial. A la vez, dejó asentado que la evolución de la carne, el gas, las naftas y el petróleo será determinante para medir si el descenso de la inflación mantiene el ritmo esperado durante el último trimestre.

Temas Relacionados

BCRAInflaciónTarifas de energíaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mercado Pago, a un paso de convertirse en banco: el BCRA dio aprobación técnica a la licencia pedida por la empresa de Marcos Galperin

El trámite fue aprobado por la Superintendencia de Entidades Financieras. El trámite final requerirá el OK del Directorio del Banco Central

Mercado Pago, a un paso de convertirse en banco: el BCRA dio aprobación técnica a la licencia pedida por la empresa de Marcos Galperin

El CEO de YPF le anticipó a inversores de Wall Srtreet que se van a llevar una “sorpresa” en 2027

Horacio Marín presentó resultados récord del tercer trimestre y prometió revelar en abril los objetivos de producción del año que viene, pero adelantó que superarán las expectativas

El CEO de YPF le anticipó a inversores de Wall Srtreet que se van a llevar una “sorpresa” en 2027

Martín Redrado: "En 2027 vamos a tener tensión con el dólar y hay que estar preparados"

El ex presidente del Banco Central minimizó el riesgo político y puso el foco en que todavía hay muchos pesos en la economía para alimentar una corrida en el pico de la demanda previa a las elecciones

Martín Redrado: "En 2027 vamos a tener tensión con el dólar y hay que estar preparados"

Polémica por el oro del BCRA: la entidad respondió a las críticas de la AGN y defendió lo que considera una ganancia “inédita”

El informe trimestral de política monetaria expuso la defensa técnica de las coberturas con derivados, cuestionadas por la Auditoría General de la Nación, y sostuvo que la estrategia permitió capturar cerca del 70% de la suba del metal en 2025

Polémica por el oro del BCRA: la entidad respondió a las críticas de la AGN y defendió lo que considera una ganancia “inédita”

Ronda RIGI: la UIA advirtió que las grandes inversiones no alcanzan y pidió fortalecer a los proveedores locales

El presidente de la central fabril, Martín Rappallini, instó a promover una mayor articulación entre los sectores energético, minero y manufacturero

Ronda RIGI: la UIA advirtió que las grandes inversiones no alcanzan y pidió fortalecer a los proveedores locales

DEPORTES

La “Ley Wenger”, al borde del rechazo: el experimento en Canadá que generó dudas sobre el cambio en la regla del fuera de juego

La “Ley Wenger”, al borde del rechazo: el experimento en Canadá que generó dudas sobre el cambio en la regla del fuera de juego

Los 10 puntos clave para entender el nuevo formato del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol

Se aprobó el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

Contundente respuesta de Enzo Fernández sobre las teorías conspirativas tras la final entre Argentina y España en el Mundial

“Donnarumma y 10 más”: la tajante respuesta del DT del Manchester City sobre Gerónimo Rulli tras ser figura en los penales

TELESHOW

La emotiva reflexión de Thiago Medina al volver al hospital en el que casi pierde la vida: “Es un regalo de Dios”

La emotiva reflexión de Thiago Medina al volver al hospital en el que casi pierde la vida: “Es un regalo de Dios”

Dillom criticó a Gran Hermano y Kennys Palacios le salió al cruce: “Telonero de Lali”

“Yo también tengo algo para contarte”: la inesperada respuesta de la madre de José María Muscari al enterarse de su orientación sexual

Wanda Nara sorprendió al hablar de la posibilidad de casarse con Martín Migueles

Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

INFOBAE AMÉRICA

Cuatro cubanos reciben dos años más de prisión en Rusia tras fugarse de una colonia penal

Cuatro cubanos reciben dos años más de prisión en Rusia tras fugarse de una colonia penal

Congreso de Honduras anula publicación de ley sobre prevención del embarazo adolescente tras veto de Xiomara Castro

El FMLN, partido de izquierda en El Salvador, formaliza la inscripción de 12 candidatos a diputados por el exterior

Policía concluye que el acoso escolar provocó la muerte de una niña de 9 años en Ciudad Sandino, Nicaragua

De la estrella a los escudos: los símbolos más frecuentes en las banderas del mundo