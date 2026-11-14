Punta Cana recibe por tercer año consecutivo el premio al mejor destino latinoamericano para reuniones

Punta Cana obtuvo por tercer año consecutivo el premio a Mejor Destino en Latinoamérica en la Medalla a la Excelencia en Meetings & Events 2026./(Turismo de la República Dominicana/página web oficial)

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Punta Cana fue reconocida por tercer año consecutivo como Mejor Destino en Latinoamérica en la Medalla a la Excelencia en Meetings & Events 2026, otorgada por la revista especializada Convenciones Latinoamérica. La distinción apuntó al desarrollo de la oferta dominicana para congresos, viajes de incentivo, convenciones y exposiciones.

Según publicó el medio dominicano Acento, el premio fue entregado durante la XXVII Gala Anual de Reconocimientos a la Excelencia en Meetings & Events, que tuvo lugar en el Hotel Fiesta Americana Reforma, en Ciudad de México, ante representantes de la industria de reuniones.

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La elección surgió de la Encuesta Nacional a la Excelencia, una consulta entre profesionales y especialistas del sector MICE, sigla en inglés que agrupa las actividades de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. El resultado volvió a colocar a Punta Cana entre los destinos regionales orientados a la organización de encuentros corporativos y profesionales.

El reconocimiento llega en un momento en el que República Dominicana busca ampliar su oferta turística mediante segmentos que trasciendan el tradicional modelo de sol y playa. El turismo de reuniones requiere recintos con capacidad para miles de asistentes, servicios hoteleros, propuestas gastronómicas, transporte y conexiones aéreas internacionales.

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República Dominicana busca diversificar su oferta turística más allá del modelo de sol y playa con el impulso a los viajes de negocios. /(Imagen de cortesía))

Entre las instalaciones de Punta Cana se encuentra el Centro Internacional de Convenciones de Punta Cana, conocido como ICC Punta Cana, ubicado en Bávaro. El recinto cuenta con más de 6,000 metros cuadrados destinados a congresos, convenciones y exposiciones.

De acuerdo con los datos recogidos por Acento, el centro puede recibir hasta 3,500 participantes y tiene una configuración que permite dividir sus áreas en 39 salas. Esa distribución apunta a la realización de paneles, reuniones empresariales y sesiones simultáneas dentro de un mismo evento.

La infraestructura del destino también incluye el Barceló Bávaro Convention Center, que supera los 11,500 metros cuadrados de espacio para encuentros profesionales. Su capacidad alcanza cerca de 2,600 delegados, según la información difundida por el medio dominicano.

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A esos espacios se suma la operación del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, una de las principales puertas de entrada para viajeros procedentes de mercados de América y Europa. La conectividad aérea, junto con la red de alojamientos y los servicios complementarios, forma parte de los factores evaluados por organizadores de reuniones internacionales.

El país promueve otros destinos junto a Punta Cana

La estrategia turística dominicana incorpora propuestas en distintas regiones del país. Santo Domingo, la capital, concentra una oferta vinculada con el patrimonio histórico, los museos, la gastronomía y la Ciudad Colonial. El destino suele integrarse en circuitos que combinan actividades urbanas con estadías en zonas costeras.

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La delegación dominicana promovió sus destinos en el mercado mexicano durante la feria ITB Américas realizada en Guadalajara./ (Ministerio de Turismo de República Dominicana)

En el este, La Romana y Bayahíbe reúnen alternativas asociadas con el Caribe, las excursiones marítimas y sitios como Altos de Chavón y la Cueva de las Maravillas. Desde esa zona parten recorridos hacia isla Saona, mientras que sus hoteles y marinas amplían la oferta para visitantes de alto poder adquisitivo, familias y grupos.

La costa norte tiene en Puerto Plata uno de sus polos históricos. Allí se encuentran el centro urbano, el Fuerte San Felipe, el Museo del Ámbar y el teleférico del monte Isabel de Torres. En las cercanías, las cascadas de Damajagua suman actividades de naturaleza y aventura.

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En tanto, Samaná se distingue por sus playas, áreas montañosas y propuestas de turismo de naturaleza. Las Terrenas, Las Galeras y playa Rincón figuran entre los puntos más visitados de la península. En el sur, Barahona y Pedernales aportan paisajes de costa, áreas protegidas y rutas vinculadas con el ecoturismo.

La premiación de Punta Cana coincidió con la participación dominicana en ITB Américas, feria que se realizó entre el 10 y el 12 de noviembre en Guadalajara, México. El encuentro reunió a operadores, autoridades y empresas del sector, con foco en la promoción de destinos y contactos comerciales en el mercado mexicano.

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