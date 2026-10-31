Economía

La producción de gas alcanzó un récord histórico en 2026 por la explotación no convencional de Vaca Muerta

Entre enero y septiembre se extrajeron 40.300 millones de metros cúbicos de gas, un valor sin precedentes para ese período. Siguen ganando terreno los recursos no convencionales

gasoducto Perito Moreno
Se proyecta una producción de gas de 52.300 millones de metros cúbicos en 2026.
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La expansión de la producción de hidrocarburos dejó de ser un fenómeno exclusivo del petróleo. El gas natural también viene registrando marcas inéditas, que se explican por el mismo factor que impulsó al crudo: el desarrollo de los recursos no convencionales en la Cuenca Neuquina.

Entre enero y septiembre de 2026, la producción de gas natural promedió 147,7 millones de metros cúbicos diarios, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elaborado en base a datos de la Secretaría de Energía. El nivel implica una suba de 0,7% interanual y constituye, de acuerdo con el organismo, “un nuevo máximo para el período”.

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En términos de volumen, el acumulado de los primeros nueve meses del año llegó a 40.300 millones de metros cúbicos, apenas por encima del registrado un año atrás y el más alto de la serie histórica. La suba es acotada y se da en un contexto en el que la producción de gas convencional disminuye.

El dato mensual, en tanto, es menor al promedio del período. El Gobierno informó que en septiembre la producción de gas fue de 143,1 millones de metros cúbicos por día, un 3,2% más que en septiembre de 2025.

Cambió la composición de la producción

El informe de la BCR muestra que el gas no convencional representó el 67% del total producido entre enero y septiembre de 2026. Cinco años atrás, ese porcentaje era de 44%. La entidad rosarina señaló que “es notable el crecimiento de la producción de gas no convencional”, mientras que la caída del convencional incide sólo de manera parcial en el resultado total.

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Al igual que en el petróleo, la Cuenca Neuquina es la principal región productora. En los primeros nueve meses del año aportó el 75,3% del gas del país, y dentro de la cuenca el gas no convencional explicó el 88,5% de su producción.

La Cuenca Neuquina ya explica el 75% del gas que se produce en el país. (Reuters)
La Cuenca Neuquina ya explica el 75% del gas que se produce en el país. (Reuters)

Entre las demás cuencas, la Austral contribuyó con el 17,3% de la producción nacional entre enero y septiembre y la del Golfo San Jorge con el 5,6%. La BCR proyecta que, en conjunto, las cuencas que no son la Neuquina producirán en 2026 un promedio de 36,4 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes a 13.300 millones de metros cúbicos en el año. En 2025 habían aportado 39,9 millones diarios, es decir, 14.550 millones de metros cúbicos anuales. El aumento en Neuquén más que compensaría la caída del resto de las regiones productoras.

Las proyecciones para el cierre del año

Para el 2026 completo, la BCR estima un promedio de 143,3 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes a 52.300 millones de metros cúbicos en el año. De concretarse, la producción superaría en torno al 1,25% el registro de 2025 y confirmaría un nuevo récord histórico en el total anual.

En lo que respecta puntualmente a la Cuenca Neuquina, la proyección es de un promedio de 106,8 millones de metros cúbicos diarios, que equivalen a 39.000 millones de metros cúbicos anuales. También sería un nuevo máximo para la serie y mantendría el aporte de la región en cerca de tres cuartas partes del total nacional.

El petróleo, en constante ascenso

La producción de petróleo ya había mostrado su propio récord. Según la Secretaría de Energía, en septiembre se extrajeron 973.700 barriles diarios, un 15,5% más que un año atrás, lo que deja al país a unos 26.300 barriles por día del millón. En el acumulado de enero a septiembre, el promedio fue de cerca de 906.000 barriles diarios, 16,3% más que en igual período de 2025, y el volumen total, de 39,3 millones de metros cúbicos, es una marca que no se registraba desde al menos 1999.

Petróleo Vaca Muerta Bloomberg
La producción de petróleo también se mantiene en el máximo histórico. (Bloomberg)

La BCR mantiene la proyección de 54,5 millones de metros cúbicos para todo 2026, lo que superaría en cerca de 12% el récord de 1998. El petróleo no convencional representó el 79% de lo extraído entre enero y septiembre, frente al 21% de hace cinco años, y la Cuenca Neuquina aportó el 78,3% del total, con una producción cercana a 710.000 barriles diarios.

Hacia adelante, un estudio del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), difundido en agosto por la Secretaría de Energía, estimó en 30.170 millones de barriles los recursos remanentes de petróleo técnicamente extraíbles de Vaca Muerta. La cifra casi duplica los 16.220 millones de barriles que había calculado la agencia de energía de Estados Unidos (EIA) en 2013.

Con ritmos de expansión diferentes, el petróleo y el gas comparten, según la BCR, una tendencia: la Cuenca Neuquina “concentra una proporción cada vez mayor de la producción argentina de hidrocarburos”. Esa región resulta decisiva para los niveles récord previstos para 2026.

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