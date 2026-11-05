Empeoró el déficit de servicios básicos: más de la mitad de los argentinos no accede a agua corriente, gas natural o cloacas

Quienes no acceden a la red de gas, utilizan garrafas, gas de tubo, kerosene, leña, carbón u otro combustible. (Gobierno de Misiones)

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El acceso a las redes de agua corriente, gas natural y cloacas sigue siendo una deuda en las zonas urbanas del país. Según el último informe de condiciones de vida del Indec, correspondiente al primer semestre de 2026, el 52,6% de la población de los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) no accede a al menos uno de esos tres servicios.

En términos absolutos, se trata de 15,8 millones de personas sobre un total de 30,1 millones. Si la medición se hace por hogares, el porcentaje es de 47,0%: son 4,8 millones de hogares sin acceso a alguno de los servicios, sobre un universo de 10,2 millones. Del otro lado, el 47,4% de las personas y el 53,0% de los hogares cuentan con los tres servicios. El estudio no toma en consideración la situación de los aglomerados más chicos ni de la zona rural.

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Al momento de analizar los resultados, se debe considerar que se trata de un problema estructural. El propio Indec lo señala en su informe y la serie histórica lo confirma. Desde el primer semestre de 2023, el porcentaje de personas sin acceso a algún servicio se movió siempre en un rango estrecho, entre 50,5% y 52,9%, y nunca bajó de la mitad de la población.

El organismo también aclara que el acceso no depende solo de que las redes existan en las inmediaciones de la vivienda, sino de que, cuando existen, los hogares puedan realizar las conexiones domiciliarias. Además, advierte que los resultados pueden ser distintos según la región, en función de cuán extendidas estén las redes en cada territorio.

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Uno de cada diez argentinos no accede a la red de agua corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit empeoró en el último año

En relación al primer semestre del 2025, el porcentaje de personas sin acceso a algún servicio aumentó, al pasar de 51,6% a 52,6%, un punto porcentual más. En los hogares, la variación fue de 46,2% a 47,0%. Al tratarse de una encuesta por muestreo, el Indec recuerda que las cifras son estimaciones que tienen asociado un error.

La diferencia se explica por el gas de red. Entre las personas, quienes no acceden a ese servicio pasaron de 39,2% a 40,5 por ciento. En los hogares, el salto fue de 34,3% a 35,4 por ciento. En cambio, el acceso al agua corriente y a las cloacas prácticamente no cambió: el 10,6% de las personas sigue sin agua de red en ambos semestres, y el 30,7% no tiene conexión cloacal, frente al 30,6% de un año atrás. En los hogares, el 26,9% sigue sin cloacas, igual que en el primer semestre de 2025, mientras que quienes no tienen agua corriente pasaron de 9,4% a 9,1%.

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El gas, el servicio con menor cobertura

Entre los tres servicios, el gas natural es el que menos llega. Como se mencionó, en el primer semestre de este año, el 40,5% de las personas, unas 12,2 millones, no tiene acceso a la red. El informe de Indec señala que, entre quienes no acceden a la red, hay quienes utilizan gas de tubo o garrafa, kerosene, leña, carbón u otro combustible.

En el caso de las cloacas, el 30,7% de las personas, alrededor de 9,3 millones, carece de conexión a la red. Dentro de ese grupo hay hogares que disponen de cámara séptica y pozo ciego, otros que solo tienen pozo ciego o un hoyo en la tierra, y otros que directamente no tienen baño.

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El agua corriente es el servicio con mayor cobertura. Aun así, 3,2 millones de personas (10,6%) no acceden a la red pública y se abastecen por otras vías, como perforaciones con bomba, ríos, camiones aguateros o lluvia.

Los datos confirman que el problema de la falta de acceso a los servicios de red se agrava considerablemente en hogares pobres. (Reuters)

La incidencia de la pobreza

El organismo de estadísticas desagrega los datos según la condición de pobreza por ingresos y muestra diferencias marcadas. Entre las personas no pobres, el 58,0% accede a los tres servicios. Entre los pobres no indigentes, ese porcentaje baja a 31,7%, y entre los pobres indigentes, a 19,1 por ciento. Dicho de otro modo, el 80,9% de las personas en situación de indigencia no accede a alguno de los servicios.

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La distancia se repite en cada servicio. En el agua corriente, el acceso es de 91,8% entre los no pobres, 88,5% entre los pobres no indigentes y 83,2% entre los indigentes. En las cloacas, los porcentajes son 76,3%, 61,3% y 52,2%, respectivamente. La mayor brecha está en el gas de red: lo tiene el 69,1% de los no pobres, el 43,4% de los pobres no indigentes y el 29,5% de los indigentes.

En ese mercado, se debe recordar que en Argentina el 32,3% de la población se encuentra en situación de pobreza, lo que equivale a unas 15,56 millones de personas, cuando se considera al total de la población. Entre las personas pobres, hay 3,61 millones que además son indigentes, lo que significa que no ganan lo suficiente para cubrir el 100% de sus necesidades alimentarias.

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