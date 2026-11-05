Economía

Empeoró el déficit de servicios básicos: más de la mitad de los argentinos no accede a agua corriente, gas natural o cloacas

Según el Indec, la falta de conexión a las redes de gas, agua y cloacas afecta a miles de hogares en todo el país y golpea con más fuerza a los sectores de menores ingresos

Quienes no acceden a la red de gas, utilizan garrafas, gas de tubo, kerosene, leña, carbón u otro combustible. (Gobierno de Misiones)
Quienes no acceden a la red de gas, utilizan garrafas, gas de tubo, kerosene, leña, carbón u otro combustible. (Gobierno de Misiones)
Guardar

El acceso a las redes de agua corriente, gas natural y cloacas sigue siendo una deuda en las zonas urbanas del país. Según el último informe de condiciones de vida del Indec, correspondiente al primer semestre de 2026, el 52,6% de la población de los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) no accede a al menos uno de esos tres servicios.

En términos absolutos, se trata de 15,8 millones de personas sobre un total de 30,1 millones. Si la medición se hace por hogares, el porcentaje es de 47,0%: son 4,8 millones de hogares sin acceso a alguno de los servicios, sobre un universo de 10,2 millones. Del otro lado, el 47,4% de las personas y el 53,0% de los hogares cuentan con los tres servicios. El estudio no toma en consideración la situación de los aglomerados más chicos ni de la zona rural.

PUBLICIDAD

Al momento de analizar los resultados, se debe considerar que se trata de un problema estructural. El propio Indec lo señala en su informe y la serie histórica lo confirma. Desde el primer semestre de 2023, el porcentaje de personas sin acceso a algún servicio se movió siempre en un rango estrecho, entre 50,5% y 52,9%, y nunca bajó de la mitad de la población.

El organismo también aclara que el acceso no depende solo de que las redes existan en las inmediaciones de la vivienda, sino de que, cuando existen, los hogares puedan realizar las conexiones domiciliarias. Además, advierte que los resultados pueden ser distintos según la región, en función de cuán extendidas estén las redes en cada territorio.

PUBLICIDAD

Una mano sostiene un vaso de vidrio que se llena con agua de un grifo metálico. El agua desborda hacia una pileta de cocina de acero inoxidable.
Uno de cada diez argentinos no accede a la red de agua corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit empeoró en el último año

En relación al primer semestre del 2025, el porcentaje de personas sin acceso a algún servicio aumentó, al pasar de 51,6% a 52,6%, un punto porcentual más. En los hogares, la variación fue de 46,2% a 47,0%. Al tratarse de una encuesta por muestreo, el Indec recuerda que las cifras son estimaciones que tienen asociado un error.

La diferencia se explica por el gas de red. Entre las personas, quienes no acceden a ese servicio pasaron de 39,2% a 40,5 por ciento. En los hogares, el salto fue de 34,3% a 35,4 por ciento. En cambio, el acceso al agua corriente y a las cloacas prácticamente no cambió: el 10,6% de las personas sigue sin agua de red en ambos semestres, y el 30,7% no tiene conexión cloacal, frente al 30,6% de un año atrás. En los hogares, el 26,9% sigue sin cloacas, igual que en el primer semestre de 2025, mientras que quienes no tienen agua corriente pasaron de 9,4% a 9,1%.

El gas, el servicio con menor cobertura

Entre los tres servicios, el gas natural es el que menos llega. Como se mencionó, en el primer semestre de este año, el 40,5% de las personas, unas 12,2 millones, no tiene acceso a la red. El informe de Indec señala que, entre quienes no acceden a la red, hay quienes utilizan gas de tubo o garrafa, kerosene, leña, carbón u otro combustible.

En el caso de las cloacas, el 30,7% de las personas, alrededor de 9,3 millones, carece de conexión a la red. Dentro de ese grupo hay hogares que disponen de cámara séptica y pozo ciego, otros que solo tienen pozo ciego o un hoyo en la tierra, y otros que directamente no tienen baño.

El agua corriente es el servicio con mayor cobertura. Aun así, 3,2 millones de personas (10,6%) no acceden a la red pública y se abastecen por otras vías, como perforaciones con bomba, ríos, camiones aguateros o lluvia.

Los datos confirman que el problema de la falta de acceso a los servicios de red se agrava considerablemente en hogares pobres. (Reuters)
Los datos confirman que el problema de la falta de acceso a los servicios de red se agrava considerablemente en hogares pobres. (Reuters)

La incidencia de la pobreza

El organismo de estadísticas desagrega los datos según la condición de pobreza por ingresos y muestra diferencias marcadas. Entre las personas no pobres, el 58,0% accede a los tres servicios. Entre los pobres no indigentes, ese porcentaje baja a 31,7%, y entre los pobres indigentes, a 19,1 por ciento. Dicho de otro modo, el 80,9% de las personas en situación de indigencia no accede a alguno de los servicios.

La distancia se repite en cada servicio. En el agua corriente, el acceso es de 91,8% entre los no pobres, 88,5% entre los pobres no indigentes y 83,2% entre los indigentes. En las cloacas, los porcentajes son 76,3%, 61,3% y 52,2%, respectivamente. La mayor brecha está en el gas de red: lo tiene el 69,1% de los no pobres, el 43,4% de los pobres no indigentes y el 29,5% de los indigentes.

En ese mercado, se debe recordar que en Argentina el 32,3% de la población se encuentra en situación de pobreza, lo que equivale a unas 15,56 millones de personas, cuando se considera al total de la población. Entre las personas pobres, hay 3,61 millones que además son indigentes, lo que significa que no ganan lo suficiente para cubrir el 100% de sus necesidades alimentarias.

Temas Relacionados

Servicios públicosCondiciones de vidaRed públicaGasAguaCloacaPobrezaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La incertidumbre política aleja a los inversores de los activos argentinos y el riesgo país alcanzó un nuevo máximo anual

Los bonos soberanos no pudieron acoplarse al rally global de los mercados. A las dudas que generó la elección de Brasil ahora se suma la incertidumbre por el futuro respaldo de Estados Unidos al Gobierno en materia cambiaria

La incertidumbre política aleja a los inversores de los activos argentinos y el riesgo país alcanzó un nuevo máximo anual

El Gobierno repartió menos del 20% de los fondos de emergencia a las provincias mientras negocia eliminar un impuesto clave

En los primeros diez meses del año se recaudaron más de $1 billón y apenas se distribuyeron $197.000 millones, aunque por encima del mismo período de 2024 y 2025. Cuáles fueron los distritos más beneficiados

El Gobierno repartió menos del 20% de los fondos de emergencia a las provincias mientras negocia eliminar un impuesto clave

Las claves de la economía que viene, según el mayor banco europeo: cuatro megatendencias y los riesgos que podría enfrentar Argentina

Los economistas del banco Santander destacaron el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la recomposición de reservas. Prevén que el agro, la energía y la minería dupliquen sus ventas externas hacia 2030

Las claves de la economía que viene, según el mayor banco europeo: cuatro megatendencias y los riesgos que podría enfrentar Argentina

Un foro empresarial reúne a figuras del Gobierno, líderes globales y expresidentes para debatir el nuevo orden económico

El 16° Foro ABECEB se realiza hoy en el Faena Art Center con una agenda que va de la geopolítica a la inteligencia artificial, con Daniel Hadad, Mauricio Macri y Federico Sturzenegger entre los oradores

Un foro empresarial reúne a figuras del Gobierno, líderes globales y expresidentes para debatir el nuevo orden económico

La paradoja de los 0 km: por qué los tres vehículos más vendidos cuestan en promedio más de $66 millones

Las ventas de octubre confirmaron que los vehículos más accesibles son los que más padecen el freno de la demanda. Un plan del Gobierno con financiación a largo plazo busca reactivar ese segmento que no creció con la tasa 0%

La paradoja de los 0 km: por qué los tres vehículos más vendidos cuestan en promedio más de $66 millones

DEPORTES

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

La efusiva arenga de Franco Armani antes de un partido clave con Atlético Nacional que se volvió viral

El sugerente mensaje del técnico de Defensa y Justicia a Boca Juniors antes del choque clave por la definición de la Tabla Anual

La llamativa prohibición que le impusieron al DT de Egipto tras el escandaloso divorcio de sus dos esposas

El sorpresivo encuentro de Lionel Messi con un subcampeón del mundo en Brasil 2014: “Visitando al número 1”

TELESHOW

En el día en que cumpliría 58 años, la frase de Ricardo Fort sobre su final que aún estremece: “Siempre pensé que me iba a morir joven”

En el día en que cumpliría 58 años, la frase de Ricardo Fort sobre su final que aún estremece: “Siempre pensé que me iba a morir joven”

Mario Pergolini recordó su encuentro con Keith Richards: “Fue una desilusión”

Marta Fort sorprendió al contar que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: “Era muy gay para ella”

Ronnie Wood con Mario Pergolini: “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”

Criticaron a Emilia Mernes por su maquillaje y la cantante salió al cruce: “Tengo cara de oso”

INFOBAE AMÉRICA

El Niño ya cambia la vida bajo el océano: detectan especies tropicales inesperadas en el Pacífico

El Niño ya cambia la vida bajo el océano: detectan especies tropicales inesperadas en el Pacífico

Detuvieron al hijo de Abdalá Bucaram, ex presidente de Ecuador, por presuntos vínculos con el narco

El régimen norcoreano realizó un ejercicio de ataque con misiles y probó nuevos sistemas de proyectiles

La Asamblea Nacional francesa rechazó la primera parte del presupuesto para 2027 en la antesala a una nueva huelga general

Netanyahu advirtió que un gobierno alternativo junto a los partidos árabes pondría en riesgo la estabilidad de Israel