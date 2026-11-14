El Salvador

Energía y transporte impulsan alza del 4.05% en costos de producción salvadoreños

La factura de luz y gas repuntó casi un 30% en el último año, una suba que desafía los márgenes comerciales mientras el agua y la telefonía mantuvieron valores estables

Una pistola de surtidor está colocada en la boca del depósito de un camión, con gotas de líquido que caen junto a una rueda.
Una manguera abastece de diésel el depósito de un camión de transporte en el patio exterior de unas instalaciones logísticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En El Salvador, el costo de producción para las empresas acumuló un incremento del 4.05% en el transcurso de los últimos doce meses, según los datos oficiales publicados por el Banco Central de Reserva (BCR).

El registro estatal, denominado Índice de Precios al Productor (IPP), pasó de 134.9972 puntos en octubre de 2025 a 140.459 puntos en octubre de 2026. Este indicador funciona como un termómetro previo para la economía, ya que calcula el dinero que desembolsan las fábricas y los proveedores en insumos y servicios antes de despachar sus mercaderías a los comercios minoristas.

PUBLICIDAD

Cuando las empresas asumen gastos más altos para manufacturar alimentos, trasladar cargas o mantener sus instalaciones en marcha, esa presión financiera tiende a transferirse semanas después a los precios que pagan las familias en los mercados y supermercados. Por esa razón, los analistas y comerciantes observan esta estadística para anticipar el comportamiento futuro del costo de la vida.

El renglón que reúne la provisión de luz eléctrica, gas, vapor y sistemas de climatización muestra una suba interanual del 28.84%, tras trepar desde los 120.0053 puntos hasta situarse en 154.614. Se consolidó de este modo como el movimiento más abrupto del informe y la principal causa detrás del repunte general del indicador oficial.

PUBLICIDAD

Infografía con ilustraciones de torres eléctricas y fábricas, textos explicativos, porcentajes y diagramas de una cadena de distribución comercial.
Una infografía basada en datos del Banco Central de Reserva detalla el aumento del 4,05% en los costos de producción en El Salvador y su traslado al consumidor final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fuerte aumento en este apartado obedeció a varios factores que coincidieron durante el año. Entre ellos destacan:

  • Las variaciones en las fuentes de generación de electricidad, donde una menor participación de las centrales hidroeléctricas obligó al sistema nacional a encender plantas térmicas que consumen hidrocarburos importados
  • Las actualizaciones periódicas en los pliegos tarifarios para grandes consumidores comerciales e industriales encarecieron el funcionamiento diario de maquinarias, cadenas de frío y cámaras de refrigeración en todo el territorio salvadoreño.

Los fletes y el alquiler de bodegas sumaron dificultades al comercio

En el segundo escalón de aumentos apareció el rubro de transporte y almacenamiento, que anota un avance del 5.25% en comparación con el mismo mes del año precedente.

Este comportamiento estuvo ligado al valor de los combustibles en los surtidores locales, a la compra de repuestos automotrices y a las tarifas fijadas por las flotas de reparto terrestre. Cada ajuste en los camiones de carga encarece el arribo de materias primas a los talleres y la posterior distribución hacia las tiendas de barrio.

De forma complementaria, el sector inmobiliario exhibió un alza del 4.30% entre octubre de 2025 y octubre de 2026. La continua demanda de terrenos para la instalación de centros logísticos, galpones de acopio y oficinas administrativas provocó una actualización en los convenios de alquiler para los empresarios.

Por su parte, los servicios de comida y hospedaje registraron un encarecimiento del 3.41%, impulsado por compras más costosas de granos básicos, carnes e insumos de cocina. Las fábricas manufactureras contabilizaron una variación del 3.28%, mientras que los servicios administrativos y las actividades de enseñanza subieron un 2.61% y un 2.40%, respectivamente.

Un hombre baja una caja de un camión abierto frente a una tienda, junto a una carretilla con sacos de arpillera y cajas apiladas en la acera.
Un repartidor descarga cajas y sacos de alimentos desde un camión estacionado frente a la entrada de una tienda de abarrotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la presión de la energía y los fletes, otros componentes vitales para el funcionamiento del comercio y la industria mostraron una trayectoria de calma que ayudó a contener el índice general. El suministro de agua, alcantarillado y gestión de desechos marcó una reducción del 0.15%.

Una dinámica similar se observó en el segmento de información y telecomunicaciones, con una variación de apenas el 0.23% en doce meses. Las actividades de salud privada registraron un avance contenido del 0.61%, mientras que el entretenimiento y la cultura sumaron un 0.12%.

Temas Relacionados

El SalvadorEconomíaBCRTarifas de energía eléctricaTransporte y logística

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La asociación salvadoreña que rompe el aislamiento del síndrome de Down

Durante cuatro décadas, familias organizadas imparten formación personalizada y herramientas básicas para impulsar la autonomía de jóvenes y adultos marginados por un sistema educativo oficial que todavía carece de docentes capacitados y recursos

La asociación salvadoreña que rompe el aislamiento del síndrome de Down

El Salvador registró 22 feminicidios y muertes violentas de mujeres hasta octubre, según Ormusa

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz señaló que 13 de las víctimas fueron asesinadas por su pareja o expareja, mientras que el arma blanca apareció como la causa de muerte más frecuente

El Salvador registró 22 feminicidios y muertes violentas de mujeres hasta octubre, según Ormusa

Un sismo con magnitud preliminar de 5.2 sacude El Salvador la tarde de este viernes

El movimiento telúrico fue registrado a las 15:19, y sus parámetros serán revisados técnicamente, según la información inicial difundida por las autoridades salvadoreñas del país

Un sismo con magnitud preliminar de 5.2 sacude El Salvador la tarde de este viernes

La Universidad Centroamericana conmemorará el 37 aniversario del asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras en El Salvador

Alfombras de sal, procesión de farolitos, juegos pedagógicos y una misa comunitaria marcarán la jornada. El lema elegido este año refleja una postura sobre el rol de la memoria histórica en contextos de injusticia vigente

La Universidad Centroamericana conmemorará el 37 aniversario del asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras en El Salvador

El 90% de transportistas de carga en El Salvador incumple prestaciones laborales, según gremial

Raúl Alfaro, presidente de ASTIC, sostuvo que la ausencia de afiliación al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de remuneraciones estables contribuye a la dificultad para cubrir vacantes de motoristas de camiones en el país

El 90% de transportistas de carga en El Salvador incumple prestaciones laborales, según gremial

TECNO

Un exinvestigador de Anthropic dijo que un gráfico de su salida a bolsa lo empujó a renunciar

Un exinvestigador de Anthropic dijo que un gráfico de su salida a bolsa lo empujó a renunciar

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

El MIT desarrolla una técnica que acelera los emuladores climáticos de inteligencia artificial

Italia multó a Meta con 805 millones de euros por acceder a las fotos de usuarios de Facebook en Android

Cómo instalar una inteligencia artificial en tu PC y utilizarla sin conexión a internet

ENTRETENIMIENTO

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

IShowSpeed ganó por tercera vez como Streamer del Año y dejó a todos sorprendidos con un discurso en indonesio

La gira conjunta de Usher y Chris Brown acumula cancelaciones y tensiones que sus equipos no logran resolver

MUNDO

Netanyahu llamó a Eisenkot a formar un gobierno de unidad sin partidos árabes para hacer frente a la amenaza iraní

Netanyahu llamó a Eisenkot a formar un gobierno de unidad sin partidos árabes para hacer frente a la amenaza iraní

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros

Estados Unidos y China abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles

Volodimir Zelensky comentó que EEUU le propuso ceder el Donbás a cambio de incorporar Ucrania a la OTAN

El escándalo de Nvidia ensombrece las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre inteligencia artificial