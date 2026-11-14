Energía y transporte impulsan alza del 4.05% en costos de producción salvadoreños

Una manguera abastece de diésel el depósito de un camión de transporte en el patio exterior de unas instalaciones logísticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En El Salvador, el costo de producción para las empresas acumuló un incremento del 4.05% en el transcurso de los últimos doce meses, según los datos oficiales publicados por el Banco Central de Reserva (BCR).

El registro estatal, denominado Índice de Precios al Productor (IPP), pasó de 134.9972 puntos en octubre de 2025 a 140.459 puntos en octubre de 2026. Este indicador funciona como un termómetro previo para la economía, ya que calcula el dinero que desembolsan las fábricas y los proveedores en insumos y servicios antes de despachar sus mercaderías a los comercios minoristas.

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Cuando las empresas asumen gastos más altos para manufacturar alimentos, trasladar cargas o mantener sus instalaciones en marcha, esa presión financiera tiende a transferirse semanas después a los precios que pagan las familias en los mercados y supermercados. Por esa razón, los analistas y comerciantes observan esta estadística para anticipar el comportamiento futuro del costo de la vida.

El renglón que reúne la provisión de luz eléctrica, gas, vapor y sistemas de climatización muestra una suba interanual del 28.84%, tras trepar desde los 120.0053 puntos hasta situarse en 154.614. Se consolidó de este modo como el movimiento más abrupto del informe y la principal causa detrás del repunte general del indicador oficial.

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Una infografía basada en datos del Banco Central de Reserva detalla el aumento del 4,05% en los costos de producción en El Salvador y su traslado al consumidor final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fuerte aumento en este apartado obedeció a varios factores que coincidieron durante el año. Entre ellos destacan:

Las variaciones en las fuentes de generación de electricidad, donde una menor participación de las centrales hidroeléctricas obligó al sistema nacional a encender plantas térmicas que consumen hidrocarburos importados

Las actualizaciones periódicas en los pliegos tarifarios para grandes consumidores comerciales e industriales encarecieron el funcionamiento diario de maquinarias, cadenas de frío y cámaras de refrigeración en todo el territorio salvadoreño.

Los fletes y el alquiler de bodegas sumaron dificultades al comercio

En el segundo escalón de aumentos apareció el rubro de transporte y almacenamiento, que anota un avance del 5.25% en comparación con el mismo mes del año precedente.

Este comportamiento estuvo ligado al valor de los combustibles en los surtidores locales, a la compra de repuestos automotrices y a las tarifas fijadas por las flotas de reparto terrestre. Cada ajuste en los camiones de carga encarece el arribo de materias primas a los talleres y la posterior distribución hacia las tiendas de barrio.

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De forma complementaria, el sector inmobiliario exhibió un alza del 4.30% entre octubre de 2025 y octubre de 2026. La continua demanda de terrenos para la instalación de centros logísticos, galpones de acopio y oficinas administrativas provocó una actualización en los convenios de alquiler para los empresarios.

Por su parte, los servicios de comida y hospedaje registraron un encarecimiento del 3.41%, impulsado por compras más costosas de granos básicos, carnes e insumos de cocina. Las fábricas manufactureras contabilizaron una variación del 3.28%, mientras que los servicios administrativos y las actividades de enseñanza subieron un 2.61% y un 2.40%, respectivamente.

Un repartidor descarga cajas y sacos de alimentos desde un camión estacionado frente a la entrada de una tienda de abarrotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la presión de la energía y los fletes, otros componentes vitales para el funcionamiento del comercio y la industria mostraron una trayectoria de calma que ayudó a contener el índice general. El suministro de agua, alcantarillado y gestión de desechos marcó una reducción del 0.15%.

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Una dinámica similar se observó en el segmento de información y telecomunicaciones, con una variación de apenas el 0.23% en doce meses. Las actividades de salud privada registraron un avance contenido del 0.61%, mientras que el entretenimiento y la cultura sumaron un 0.12%.