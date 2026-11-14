Presentador de Telemundo ve a la nicaragüense Jasmine Blandford con opciones de ganar Miss Universo 2026

Carlos Adyan afirmó que Jasmine Blandford posee condiciones para disputar el título de Miss Universo 2026./(Redes Jasmine Blandford)

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El conductor puertorriqueño Carlos Adyan afirmó que Jasmine Blandford tiene condiciones para disputar la corona de Miss Universo 2026, a pocos días de la final prevista para el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. El presentador de Telemundo destacó la estatura, la experiencia en el modelaje y la evolución de la representante de Nicaragua durante las primeras jornadas de concentración.

Según informó Artículo 66, Adyan siguió el desempeño de Blandford en las actividades previas al certamen y consideró que su presencia ha ganado fuerza sobre la pasarela.

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“La he ido viendo y en la pasarela ella está creciendo y creciendo. Esto es una bomba”, expresó el conductor durante una entrevista con el periodista venezolano Rodner Figueroa, de acuerdo con el medio nicaragüense.

Blandford participa en la edición 75 de Miss Universo, cuya gala final se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La competencia reúne a delegadas de distintos países y territorios, que atraviesan una agenda de presentaciones, entrevistas, actividades públicas, desfiles y pruebas previas a la definición.

La representante de Nicaragua mide 1.85 metros de altura y cuenta con experiencia en las pasarelas del modelaje internacional./ (Redes Jasmine Blandford).

El presentador recordó el primer encuentro que tuvo con la modelo, cuando ella fue presentada como Miss Universo Nicaragua. Explicó que al comienzo no sabía que Blandford había sido elegida para representar al país, ya que su nombre no había tenido difusión pública hasta poco antes del certamen.

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Cuando tuvo la oportunidad de conocerla, destacó su presencia física y su desenvolvimiento. “Esta niña es un verdadero espectáculo”, señaló Adyan, según recogió Artículo 66.

El conductor también hizo referencia a la altura de la candidata. Blandford mide cerca de 1.85 metros, una característica que, a juicio de Adyan, le permite ocupar el escenario con facilidad. La representante nicaragüense cuenta con experiencia profesional en el modelaje internacional, un antecedente que forma parte de su preparación para el concurso.

Durante la concentración en Puerto Rico, la candidata mostró distintos atuendos y propuestas vinculadas a diseñadores nicaragüenses. En una de las jornadas utilizó un conjunto inspirado en Kukra Hill, localidad de la Costa Caribe Sur de Nicaragua de donde proceden sus padres. La elección colocó en primer plano una referencia a sus raíces familiares y a la diversidad cultural del país centroamericano.

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Jasmine Blandford fue recibida en Puerto Rico el pasado 7 de noviembre para representar a Nicaragua en el certamen internacional de belleza.

Sus raíces caribeñas y el inglés forman parte de su perfil

Adyan también destacó el origen caribeño de la representante. Blandford tiene vínculos familiares con la Costa Caribe Sur nicaragüense, una región con tradiciones culturales y lingüísticas propias. Para el conductor, ese trasfondo le permitió conocer más sobre la diversidad de esa zona del país.

El dominio del inglés fue otro de los elementos mencionados por Adyan. Aunque el español no es el idioma que habla con mayor fluidez, el presentador consideró que esa circunstancia no supone un obstáculo en una competencia internacional como Miss Universo, donde las participantes deben comunicarse ante públicos de diversos países.

La candidata fue designada Miss Universo Nicaragua 2026 el 4 de septiembre, durante una ceremonia realizada en Miami, Estados Unidos. Desde entonces, concentró parte de su preparación en las actividades previas a la competencia internacional y en la construcción de una propuesta que incorpora referencias a Nicaragua.

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Blandford busca obtener la segunda corona de Miss Universo para su país, después del triunfo de Sheynnis Palacios en 2023. Su participación también marca el regreso de una representante afrodescendiente de Nicaragua al certamen internacional, tras la presencia de Scharllette Allen en 2010.

La agenda de Miss Universo 2026 contempla el desfile de trajes nacionales el 21 de noviembre y la competencia preliminar el 22. La gala que definirá a la ganadora está programada para el 24 de noviembre en San Juan.