Política

El Gobierno afirmó que no hay contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado

El vocero Adrián Ravier objetó que las ideas católicas sean cercanas la ideología socialista y sostuvo que el equilibrio fiscal y la baja de la inflación son herramientas de política económica al servicio de la gente

El vocero presidencial celebró la visita del santo padre y destacó el clima de paz y la organización
El vocero presidencial celebró la visita del santo padre y destacó el clima de paz y la organización
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Luego de los discursos de León XIV en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y de las distintas lecturas que hicieron desde la oposición, la Iglesia y sectores del propio oficialismo sobre sus referencias a la pobreza, la discapacidad, las universidades y la economía, el Gobierno salió a fijar una posición sobre el mensaje del Santo Padre y remarcó que la doctrina social católica no contradice el programa de libertad económica que impulsa Javier Milei.

El vocero, Adrián Ravier, aseguró que tanto el Presidente como el canciller Pablo Quirno valoraron la visita y consideraron que las palabras del Pontífice tuvieron un carácter general, por lo que no deberían utilizarse para alimentar discusiones locales.

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“El mensaje del Santo Padre es universal, interpela a todas las sociedades y no debe utilizarse para alimentar disputas políticas locales”, sostuvo en su habitual conferencia de prensa.

El funcionario explicó que la Casa Rosada recibió con “respeto y gratitud” el paso de León XIV por el país y afirmó que la actual administración comparte su convocatoria a construir una sociedad mejor y a resolver los problemas estructurales que arrastra la Argentina desde hace décadas.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Ezeiza
El Papa cerró su visita por la Argentina (Gustavo Gavotti)

Ravier enumeró una serie de puntos en los que la gestión libertaria considera que existe coincidencia con el Papa: la defensa de la vida desde la concepción, el rol de la familia, el valor del trabajo, el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la necesidad de limitar el poder político, el rechazo a la corrupción y la obligación de gobernar para todos.

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El funcionario también destacó que fue una de las movilizaciones más importantes de la historia del país, y celebró el respeto del pueblo argentino, que se movilizó en paz.

Uno de los tramos más comentados del discurso de León XIV fue su afirmación de que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

Esa frase generó distintas interpretaciones, ya que el Pontífice la vinculó con las familias, el empleo, los jubilados, las personas con discapacidad y quienes tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Desde la Casa Rosada buscaron encuadrar esa definición dentro de la defensa del programa económico oficial. “Todo lo que ha hecho el Gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023 es poner la economía al servicio de las personas”, afirmó Ravier.

El vocero sostuvo que conceptos como equilibrio fiscal, monetario y cambiario pueden parecer técnicos, pero tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana. “Estamos haciendo que baje la inflación, que es un flagelo que golpea especialmente a los más necesitados”, argumentó.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Ezeiza - Javier Milei
Milei compartió varias actividades con el Santo Padre

Ravier señaló que, según los datos que maneja el Gobierno, la pobreza bajó de más del 50% al 32% y la indigencia pasó de cerca del 20% a alrededor del 7%. También destacó la evolución de los indicadores de pobreza infantil y las medidas que impulsa el Ministerio de Capital Humano para sostener la asistencia durante el proceso de estabilización.

“Hay una macro más sólida y, en paralelo, con el Ministerio de Capital Humano, hay un proceso que trata la transición. La Asignación Universal por Hijo se multiplicó al inicio de este Gobierno y se trató de sostener esa suba a lo largo del último tiempo”, planteó.

La respuesta oficial apuntó también a discutir una interpretación que, según Ravier, se instaló durante la visita papal: la idea de que el catolicismo y la doctrina religiosa son compatibles con propuestas más de izquierda.

“Se ha hablado en los medios de un Papa peronista, se ha hablado de que la doctrina social de la Iglesia es compatible con las ideas socialistas. Nosotros no lo vemos de esa manera o yo, por lo menos, no lo veo de esa manera”, afirmó.

Para respaldar esa postura, mencionó a académicos y referentes católicos vinculados con las ideas de la libertad, entre ellos el español Jesús Huerta de Soto, Alberto Benegas Lynch hijo, Robert Sirico, fundador del Instituto Acton en los Estados Unidos, y el filósofo argentino Gabriel Zanotti.

Alberto Benegas Lynch (h) está de pie tras un atril de madera con un micrófono y el libro Bases, ante una pared con listones de madera
Entre otros académicos, Ravier mencionó q Alberto Benegas Lynch (h) (Secretaría de Cultura de la Nación)

Ravier recordó que Zanotti escribió el libro “La economía para sacerdotes”, dedicado a analizar la relación entre los principios de la doctrina social católica y la economía de mercado.

“Hay una gran cantidad de académicos interesados en las ideas de la libertad, la libertad individual, la propiedad privada, la economía de mercado y el gobierno limitado que se han ocupado de buscar esta no contradicción”, explicó.

El vocero remarcó que la posición oficial no buscaba discutir con León XIV, sino destacar aspectos de su mensaje que, a juicio del Gobierno, resultan compatibles con el modelo libertario. “No lo hago con ánimo de pelear, sino de mencionar una literatura que contrasta a veces con lo que uno puede ver en los medios”, señaló.

En esa línea, citó las referencias del Papa a la propiedad privada, la iniciativa empresarial y el valor de quienes arriesgan capital para crear puestos de trabajo.

El Papa estuvo cuatro días en la Argentina
El Papa estuvo cuatro días en la Argentina

También vinculó esas definiciones con planteos que, según indicó, ya había formulado Francisco sobre la dignidad del empleo y la necesidad de no reemplazar el trabajo por una dependencia permanente de los planes sociales.

“El Papa León XIV habló en favor de la propiedad privada, de la iniciativa privada y del empresario que arriesga capital para tratar de generar puestos de trabajo. Puso en valor el trabajo, al igual que el papa Francisco”, sostuvo Ravier.

La intervención del vocero buscó cerrar la discusión que se abrió después de la visita del Santo Padre, durante la cual dirigentes de la oposición destacaron sus referencias a la discapacidad, las universidades, los jubilados, el diálogo político y la economía.

El Gobierno, en cambio, insistió en que el mensaje papal no fue una crítica directa a Milei y que varios de sus postulados pueden ser leídos como un respaldo a la estabilidad, el trabajo, la propiedad y el combate contra la corrupción.

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